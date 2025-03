Chtěl střídat, pak Čech prvním gólem v extralize nastartoval Mladou Boleslav

„Byl to určitě jiný zápas, než ten první, který jsme zvládli se štěstím. Teď nás doma čeká třetí a doufám, že postoupíme dál,“ hlásil dvacetiletý Čech, ke kterému ve 24. minutě vyplaval puk na pravý kruh a parádní ranou na bližší tyč překonal plzeňského brankáře Nicka Malíka.

Konečně jste prolomil dlouhé čekání na gól, jaký je to pocit?

Super. Je to první branka v extralize, nádhera. Přitom to byla náhoda. Už jsem šel střídat, ale přišla tam přihrávka napříč na Junttilu, který puk netrefil dobře a doklouzal ke mně. Pak už jsem jen zavřel oči a vystřelil.

Opravdu? Trefil jste krásně bližší horní růžek, puk otřel o tyčku.

Fakt. I Martin Ševc a pan Vlasák mi říkali: Jak se dostaneš blízko branky, tak zkus zavřít oči a napal to tam. Tak jsem to udělal. (úsměv) Jsem rád, že jsem to protrhl a že jsem pomohl týmu, pak jsme skóre úplně otočili. Puk půjde domů na poličku a když ho uvidím, bude to moc pěkná vzpomínka. Jsem rád, že to konečně vyšlo a doufám, že se to nějak protrhne a gólů mi tam bude padat čím dál víc.

Inkasovali jste na konci první části, ale ve druhé třetině nastříleli tři branky. Co jste si předtím v kabině řekli?

My jsme si přáli dát gól jako první, to se nepovedlo. Řekli jsme si, že musíme hrát jednoduchý hokej. Věděli jsme, že to bude boj, větší než v pátek, protože Plzeň věděla, že musí. Ale nám tam pak napadaly tři branky, je super, jak jsme to otočili.

Myslíte, že jste si už napravili reputaci u fanoušků po domácí blamáži s Kladnem?

Zatím snad jo. Ale hlavní je postoupit dál. Pak už bychom si je udobřili snad na sto procent. Ale to je prostě hokej, furt je to nahoru dolů. Když si vezmu, co se nám „povedlo“ s Kladnem, to samé jsem zažil na juniorském mistrovství světa, když jsme otočili zápas s Finskem o bronz. Každý den prostě může být jiný.

Zdá se, že jste zatím lepší v předbrankovém prostoru, navíc efektivnější než Plzeň.

Co jsme se dívali na statistiky, většinou nás někdo přestřílí, ale v produktivitě jsme prostě lepší. My tam ty góly dáme. Nejsou to nějaké nádherné góly, že to tam někdo vyvěsí, ale jsme okolo branky důrazní. Sice jsme pak dostali blbý gól v závěru, ale jinak jsme to odehráli dobře, bylo tam spoustu skvělých bloků. Chvilku tahali pilku oni, chvíli my, ale my si vezeme dvě výhry.

Rozhodl i faktor Moses, který ve druhé třetině v rozmezí tří minut vstřelil dvě branky?

Je to chlap, co hokej hrát umí. Byl v Rusku, dlouho hrál v Americe. Může nám předávat zkušenosti, super hráč. To samé Furchíno (brankář Furch), drží nás. Ale šlapeme všichni, každý má v týmu nějakou roli. A když je budeme plnit, uspějeme. Samozřejmě, tohle nejsou zápasy, že soupeře nějak přejedeme, ale když si každý bude plnit to svoje, víme, že můžeme vyhrávat.

Jak se těšíte domů?

Hokej to asi bude stejný, ale budeme hrát doma. Fanoušci nás poženou, pro nás to bude jenom dobře.