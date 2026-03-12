Tipsport extraliga 2025/26

Emocí bude ještě víc. Ať s námi počítají, burcuje budějovický trenér Čihák

Pavel Kortus
  22:25
Smutek v něm bouřil. Nechtěl dát najevo zklamání, ale byl ho plný. Aby ne. Hokejisté Českých Budějovic nabuzení výhrou z Brna většinu zápasu loňského mistra přehrávali. Jenže Kometa získala druhý bod v sérii předkola play off díky efektivitě ve druhé třetině. „Nestačí hrát dobře dvě třetiny. Ale v pátek budeme lepší,“ měl po porážce 2:4 jasno Ladislav Čihák, kouč Motoru.
Počet střel na branku v součtu první a třetí třetiny byl 31:7. Jenže na střely, šance, tyčky ani převahu se nehraje. A v play off už vůbec ne. Mistrovská Kometa vyškolila ve třetím zápase série předkola play off České Budějovice z produktivity a rozhodla třemi góly ve druhé třetině.

Jihočeši se prosadili až ve třetí části, jinak je trápil skvělý brankář Aleš Stezka. „Nebudu tady říkat, co na něj vymyslíme,“ odmítl budějovický trenér Čihák. Jeho tým bude v pátek od 17.30 hodin odvracet doma konec sezony ve čtvrtém duelu série za stavu 1:2 na zápasy.

Co rozhodlo třetí zápas?
Naše individuální chyby ve druhé třetiny. Kometa byla velmi efektivní. Dala góly z prostorů, ve kterých jsme také měli šance. Ale hosté je využili, my ne. To rozhodlo.

Třinec a Vary jsou ve čtvrtfinále extraligy. Kladno zdolalo Spartu, slaví i Kometa

Měli jste víc vytěžit z dobrého začátku?
Může to tak být. Ale pořád to bylo 0:0, hratelný stav pro oba. My jsme jim bohužel nabídli šance, které využili. Nejde se na to moc upínat.

Poslední třetinu za stavu 0:3 už jste chtěli hrát vabank?
Ano, tak jsme si to řekli v kabině. V hokeji je třeba hrát dobře 60 minut, ne 45. Kluci to ví. Hned po zápase jsme se o tom bavili. Vyspíme se na nový den a budeme stoprocentně lepší.

Využili jste až desátou přesilovku v sérii. Potřebujete si s nimi pomoci víc?
Jednoznačně. Nakonec nám to tam v přesilovce padlo ve třetí třetině, jim ve druhé. Přesilovky rozhodují zápasy a góly z nich by se nám hodily.

Těžko se kouše porážka, když jste měli převahu většinu zápasu?
Vybavte si loňské play off, jak ho Kometa vyhrála. Je to vyzrálý tým, nikam se neřítí, počká si na brejky, chyby nebo přesilovky. V prvních dvou zápasech jsme jim nepomáhali, teď ano. I kdybychom byli třikrát lepší, tak oni mají dva body.

Co se změní pro čtvrtý zápas?
Nebudeme dělat individuální chyby. Ještě se zlepšíme, budeme rubat šedesát minut. Diváci nás poženou a srovnáme sérii. Nesmíme vypadnout z rytmu, nechat se zbytečně vylučovat.

Adrián Holešinský (vpravo) vypadá v souboji s Tomášem Bartejsem vskutku zuřivě.

Čekáte s koncem série ještě víc emocí na ledě?
Emoce k tomu patří. Ještě víc se to vyhrotí. Nikdo nikomu nic nedá zadarmo. Já jsem emotivní člověk, přál bych si ještě víc emocí. Ať s námi počítají.

Kvůli individuálním chybám jste sáhl do sestavy?
Nebyl to velký zásah, ale nějaké změny jsme udělali. Tým šlapal dál. Společně se vyhrává i prohrává. Staly se nám chyby, které vycházely ze špatných rozhodnutí, možná malinkého podcenění v danou chvíli. To se nám nesmí stávat.

