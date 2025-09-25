Tipsport extraliga 2025/26

Extraliga podle Ujčíka dělí hráče na hvězdy a ty ostatní. Ředitel soutěže se ohradil

Robert Rampa
  12:00
Předseda disciplinární komise extraligy Viktor Ujčík způsobil ve středu pozdvižení. Prohlásil, že na přání hokejových klubů bude trestat přísněji, pokud hráč zraní hvězdu soupeře. Sdělil tím, že extraliga rozděluje hokejisty na hvězdy a ty ostatní. Vůči jeho slovům se už ohradil ředitel soutěže Martin Loukota. Ten ale nevysvětlil, jak je tedy možné, že se tak Ujčík rozhodl vyjádřit. Znovu tak ožívá i téma, zda by soutěž neměla platit člověka na plný úvazek.
Jihlavský trenér Viktor Ujčík | foto: Luboš VáchaMF DNES

„Samy kluby si řekly, že je třeba chránit své hvězdy. Vím, že to možná vyzní blbě, ale je to tak. Extraliga chce chránit své nejlepší zboží, na které chodí lidi. Může to hrát svou roli, autor zákroku může dostat o jeden nebo dva zápasy víc,“ řekl Ujčík pro iSport.cz s tím, že prvořadý nadále zůstává zákrok samotný.

V celé věci jsou zásadní dvě tvrzení.

Že extraliga rozlišuje hráče na první a druhou kategorii. A že to tak kluby chtějí.

Ředitel hokejové extraligy Martin Loukota.

Redakce iDNES.cz proto ve středu oslovila ředitele extraligy Loukotu, aby Ujčíkova slova potvrdil. Ale ten obojí vyvrátil:

„Kluby nepřijaly žádné usnesení, které by stanovilo, kdo je hvězdou týmu či soutěže, a určovalo, že tito hráči mají být více chráněni nebo zákroky na ně jinak posuzovány. Hlavním hlediskem pro stanovení výše trestu je způsob spáchání přestupku včetně následků a prioritou ochrana zdraví každého hráče.“

Z toho vyplývá, že si předseda disciplinární komise protiřečí s ředitelem soutěže.

Tak kde je pravda? Pokud takový pokyn od vedení extraligy nepadl, rozhodl se Ujčík samovolně vykládat pravidla po svém a ještě to veřejně svádět na kluby?

Němeček za úder do hlavy odsedí jeden zápas, stejný trest odpykají další tři hráči

Šéf disciplinárky skutečně má jistou svobodu. Komisi a její členy sice platí extraliga, ale co se týče rozhodování, předseda má mít nezávislost a díky svým kompetencím také důvěru, že bude konat, jak má. Spravedlivě a podle pravidel (ty určuje extraliga).

V očích veřejnosti pak může působit velice špatně, když zazní, že ne ke každému hráči se přistupuje v trestech stejně.

Ujčík totiž vysvětloval, proč na jaře v play off udělil hradeckému obránci Martinu Pláňkovi osmizápasový distanc za faul na pardubického útočníka Lukáše Sedláka, když teď na začátku nového ročníku udělil stopku pouze na jeden duel sparťanovi Davidu Němečkovi za ostrý zákrok vůči mladému vítkovickému bekovi Patriku Brůnovi.

Lékaři kontrolují pardubického kapitána Lukáše Sedláka během třetího semifinále s Hradcem Králové.

„Pořád je prvořadý samotný zákrok, nakolik byl zákeřný, přihlíží se však k tomu, zda jde o hvězdu týmu či celé soutěže. Lukáš Sedlák skončil v bezvědomí, odvezli ho do nemocnice,“ prohlásil Ujčík.

Pokud by extraliga toto opravdu chtěla, zase by musela odpovědět na otázku, kdo a na základě jakých pravidel určí, kdo je hvězda a kdo už není.

Ředitel Loukota zatím říká, že Ujčík při rozhodování vždy primárně sleduje charakter zákroku a způsob provedení: „Zda došlo k naplnění konkrétního přestupku, s jakou intenzitou, z jakého směru byl zákrok veden a také zda byl protihráč zraněn. V případě zranění přihlíží k závažnosti a k tomu, zda hráč utkání dohrál.“

Proč Ujčík tvrdí, že přihlíží i na status hvězdy, zatím zůstává nezodpovězeno. Stejně jako otázka, jestli extraliga vyvine na šéfa disciplinární komise tlak, aby hráče při posuzování nedělil na dvě kategorie.

Zároveň se tím oživuje tradiční mnohaleté téma, zda by disciplinární komisi neměl předsedat člověk na plný úvazek. Ujčík, ač po tolika sezonách zkušený člověk, s nímž panuje v zákulisí opatrná spokojenost, zároveň trénuje prvoligovou Jihlavu. Pozornost tak dělí mezi dvě časově a soustředěním náročné práce.

Zádrhel nastává v personáliích. Extraliga by s ohledem na poslední rekordní sezony neměla mít problém vyčlenit peníze tak, aby přesvědčila experty, že práce na „disciplinárce“ člověka uživí.

Jenže na tak exponovanou pozici zástupy zájemců dosud nestály. Jedinou významnou změnou z poslední doby je, že Ujčíkovi nově radí 50letý Radim Bičánek. Bývalý obránce se zkušenostmi z NHL.

Sezona plná otazníků. Zvládne se dát Chytil do kupy a dočká se olympiády?

Za poslední dvě sezony naskočil jen do 66 utkání, což by v součtu nevydalo ani na jeden kompletní ročník. Poslední střetnutí odehrál 15. března. U mantinelu ho tvrdě dohrál útočník Chicaga Jason...

23. září 2025  15:40

