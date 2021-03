Kapitán Gulaš je zpátky! Musíme být lepší a zkompletovat sestavu, velí

„Nebudu lhát, nebylo to ono. Dost dnů jsem byl úplně bez ledu, v některých fázích jsem se trošku šetřil. Měl jsem v hlavě, aby se mi to nevrátilo. Nebylo to ideální, ale přijdou důležitější zápasy,“ hlásil pětatřicetiletý Gulaš po utkání 49. kola extraligy, ve kterém Plzeň prohrála v Liberci 1:2 v prodloužení.

V závěru základní hrací doby přitom Škoda promarnila přesilovku pět na tři, další početní převahu nezvládla na začátku nastaveného času. A sotva byli domácí kompletní, Bulíř rozhodl.

Máte bod, ale vzhledem k tomu, že šlo o přímý souboj o elitní čtyřku, není to málo?

Bod je málo. Ano, celý zápas jsme tahali za kratší konec, nechytili tempo Liberce. Ale i přes hodně oslabení se nám povedlo neinkasovat druhý gól, i když to tam u nás často hodně hořelo.

A nakonec jste v závěru sami mohli v přesilovce rozhodnout.

Dostali jsme přesilovku pět na tři, jenže jsme ji nevyužili. Sahali jsme po třech bodech, což by pro nás bylo úplně skvělé. Dá se říct, že bychom tady loupili.

Neunesli jste tíhu okamžiku?

Celý zápas jsme víceméně byli pod tlakem, nehráli jsme moc na puku. A najednou máte přesilovku pět na tři. Nevymlouvám se, šli jsme tam zkušení hráči a měli jsme si s tím poradit. Bohužel to nevyšlo.

Je už první čtyřka pryč?

Furt jsou ještě tři zápasy, ve hře je devět bodů. My nic nebalíme, stát se může cokoliv a my se o to porveme. Máme dva zápasy doma, jeden venku a jak se říká, děj se vůle boží. Ale zároveň už se chceme v téhle fázi připravovat na play off. Dnes mi tam některé věci chyběly, musíme se zlepšit, doladit detaily.

I sestava už se Plzni po zranění pomalu začíná naplňovat.

Sezona není z tohoto pohledu vůbec ideální. Pořád někdo vypadával, někdo se vracel, sestava rotovala. Jsem rád, že se snad i další kluci budou vracet, před play off potřebujeme sestavu zkompletovat. A pak tam necháme úplně všechno.

Ve druhé třetině váš spoluhráč Jan Eberle odvolal faul, parádní gesto fair play. Pochválíte ho?

Já myslím, že to tak máme všichni nastavené. Když vycítíme, že to faul není, tak ho odvoláme. Beru to jako normální věc. Věřím, že stejně tak to mají i liberečtí kluci a udělali by v tu chvíli to samé.