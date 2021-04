„Je to fantazie. Když se série přestěhovala k nám do Liberce, říkali jsme si, že každý zápas, který by se nám podařilo doma vyhrát, by byl fantastický. Nám se to povedlo hned v prvním utkání, takže jsme nadšení a teď uděláme všechno pro to, abychom urvali i to další,“ říká vysoký bek, který hraje pod Ještědem druhou sezonu.

Sparta šla do vedení, ale vy jste mohli už v první třetině vyrovnat. Musilův gól však rozhodčí po trenérské výzvě neuznali. Byla to těžká chvíle?

Byla to škoda, protože jsme se mohli rychle vrátit do zápasu. Trend v play off je ale takový, že při sebemenším kontaktu se branky neuznávají. Přestože jsme prohrávali, měl jsem v hlavě první čtvrtfinálový zápas s Hradcem, kdy jsme až do půlky prohrávali a pak jsme se hodně zlepšili a utkání otočili. I proti Spartě se potvrdilo, že v našem týmu je velká síla a dokážeme zápasy výkonem i výsledkově otáčet.

Ve třetí části jste střelou od modré vyrovnával na 2:2. Jak si toho ceníte?

Já nejsem na ledě od toho, abych dělal body. Ale jsem rád, že jsme si pomohli góly v přesilovkách. Všechny tři naše góly jdou za Dávidem Grígerem. U prvního i druhého fantasticky clonil před brankářem, třetí sám tečoval. Víme, že hraje kolem branky a snažíme se toho využívat. Doufám, že nám to bude fungovat i nadále.

Před prodloužením jste nevyužili přesilovku. Co jste si pak říkali v kabině?

Žádná velká nejistota tam z naší strany nebyla. Doufal jsem, že dokážeme rozhodnout už v základní hrací době, ale nesehráli jsme to úplně ideálně. Naštěstí jsme dostali další šanci v prodloužení a tam už jsme gól dali. Tentokrát jsme si perfektně vypomohli přesilovkami, dali jsme v nich všechny góly a zaslouženě vyhráli.

Vedete už 3:0 na zápasy, což před sérií čekal málokdo. Do finále vám schází poslední krůček. Jak bude těžký?

Abych řekl pravdu, já to vůbec nevidím tak, že už by bylo hotovo. Vždycky se soustředíme jen na další utkání a říkám si, že by bylo fajn urvat už to nejbližší, což se nám zatím pokaždé podařilo. Stejným systémem se budeme připravovat i na čtvrtý zápas semifinále a doufám, že ho vyhrajeme. Uděláme pro to všechno.