Fanoušci Litvínova: Chápeme, proč na Vantu žalujete, napsali na transparent

„Chápeme, proč na Vantu žalujete,“ napsali Ropáci on Tour na obří plachtu a pod tím vypočítali šest z jedenácti Hüblových rekordů, které drží.

Hübl sekl protihráče Jakuba Lva do rukavice v přerušené hře během prvního utkání série. V něm trest nedostal, ale zákrok nechal Hradec Králové přezkoumat. Útočníkovi pak předseda disciplinárky Viktor Ujčík vyměřil stopku na jeden zápas, kterou už si odseděl.

Do současného systému se na Twitteru opřel hokejový statistik a komentátor České televize Ondřej Zamazal. „Stav, kdy kluby na sebe žalují, aniž by se všechny hraniční situace v play off posuzovaly automaticky, je dlouhodobě nedůstojný,“ uvedl.



„Systém je naprosto pofidérní. Týmy mají mezi sebou rozhodovat na ledě, ne u videa hledáním sporných zákroků. To je starost vyšší instance.“

Litvínov v sérii ztrácí 0:2 na zápasy, od 18:30 odvrací proti Hradci vyřazení a konec sezony.