Škaredé góly budou sérii rozhodovat, říká po vítězné trefě Zaťovič

Co jste cítil po tom, co se puk došoural za Dolejše?

Říkal jsem klukům v kabině, že dnes to urveme za každou cenu, a klidně třeba v prodloužení, nebo na nájezdy. Spadlo to ze mě a byl jsem rád, že to, co jsem klukům řekl, se vyplnilo.

Byla to ale snad jedna z vašich nejméně nebezpečných střel v zápase.

Měl jsem asi tři takové. Byl to spíš pokus, aby se to odrazilo do předbrankového prostoru a někdo to tam dorazil. Škaredé góly ale budou tuto sérii rozhodovat. Je to vždycky o gól a jakákoliv branka platí. Jestli se to odrazí od brusle nebo od soupeře, není důležitý.

Dolejš ale chytá výborně, může ho to rozhodit?

Těžko říct. Oba gólmani ale podávají neskutečné výkony, série je vyrovnaná, navzájem přečtené máme přečteného jeden druhého a rozhodují drobné chybičky. Kdo bude lepší v drobnostech, tlaku před bránou, dorážkách a zlepší přesilovku, ten postoupí.

Měli jste v závěru více sil než Vítkovice?

Myslím, že to tak bylo a doufám, že takto zítra začneme.

Jak je to psychicky náročné, otáčet z 0:2?

Je to pořád stejný sport, je to hokej. Mohli jsme urvat první zápas, to se nám nepovedlo a teď to musíme uhrát tady doma.

Jak nepříjemná je osobní obrana vaší formace?

Mají velké beky, zkušené. Hrají na nás Polák a Pyrochta, takže je to těžké. Nikdo nemá čas dát sedm gólů a hrát si to do prázdné. Musím hrát špinavý hokej, dávat góly z dorážek.

Přesilovka však opět nebyla úspěšná. Je to skvělou obranou Vítkovic, nebo nepřesnostmi Komety?

Vždycky v nějaký moment předržujeme puk. Rozhodují detaily, na které se ještě zítra podíváme na videu a snad tam něco padne.

Šli jste z ledu hodně rychle. Byla to instrukce od trenérů s tím, že zítra hrajete znovu a každá minuta je drahá?

V play off se nepodávají ruce, takže je to vždycky o tom rychle z ledu, už to ze sebe sundat a chystat se zase na další zápas.

Brankář Komety Lukáš Klimeš (vpravo) se raduje z vítězné branky se spoluhráčem Martinem Zaťovičem.

I když je oficiálně stadion bez diváků, pár partnerů může do VIP sekcí. Slyšeli jste alespoň je?

V Brně je vždycky fanoušky slyšet, i z VIPek. Jsou to všechno partneři klubu, jsme moc rádi, že je máme a pokusíme se to uhrát i pro ně, abychom postoupili dále.

Byl jste na ledě 27 minut, vydržíte takto vysoký čas při současné frekvenci zápasů?

Já myslím, že ano. Hrajeme celou sezonu nějakých 26 minut, takže jsme na to připravení. Odpočineme si a zítra jedeme dál.

Petera Muellera s 34 minutami ale asi nechcete nahánět.

To určitě ne. (směje se) Já hraju úplně jiný hokej než on. Je to náročné, ale hrajeme tak celou sezonu a těla si snad zvykla.