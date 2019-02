Bude v desítce Litvínov? Anebo Zlín? Jinak je extraliga bez rébusu

Hokej

Zvětšit fotografii Litvínovský útočník Viktor Hübl (v pozadí) pálí na brankáře Jakuba Sedláčka ze Zlína. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

úno 1 2019

Do startu extraligového play off chybí ještě měsíc a půl, už v pátek kolem osmé večer ale klidně mohou vykrystalizovat reálné obrysy desítky týmů, které se v něm objeví. Hokejová liga, jež v minulosti nabízela napětí do posledních minut posledního kola základní části, se během odehraných tří čtvrtin výrazně rozdělila, a tak vlastně jedinou opravdovou hádankou zůstává, který z týmů skončí jedenáctý. Tudíž bez šance na titul.