Kondelík: V Třinci musíme začít jako v neděli. To byla nejlepší třetina v play off

Nejlepší „dvacka“ v play off. Tak útočník hokejových Pardubic Jáchym Kondelík zhodnotil úvodní třetinu v podání Dynama v pátém finále. A přesně tak by si přál, aby se jeho tým prezentoval i v tom úterním šestém, které začíná v 17 hodin v Třinci. Pokud ano? Východočeši mohou po čtrnácti letech slavit extraligový titul, mají totiž k dispozici vedení 3:2 na zápasy, a tedy finálový mečbol.
„Začátek byl skvělý, byli jsme tvrdí, rychlí a neustále v pohybu. Postupem času šel náš výkon trochu dolů, ale pokud ho v úterý dokážeme udržet, tak to bude mít Třinec velmi těžké,“ mínil Kondelík.
Na druhou stranu to rozhodně neznamená, že by se chystal nějak dopředu slavit. Dynamo už se mockrát spálilo, třeba ve třetím utkání, kdy na ledě Ocelářů promrhalo vedení 4:1. I kvůli tomu série dospěla právě do šestého zápasu. A možná ne posledního.
„Třinec je strašně kvalitní tým. Už několikrát otočil sérii, zvládá krizové závěry, hráči si neuvěřitelně věří. Věděli jsme, co nás čeká, hraje se na krev, rozhoduje každý detail,“ uvědomoval si Kondelík.
V pátém zápase ho využilo Dynamo. Právě dvoumetrový forvard hned zkraje zápasu využil čtyřminutovou přesilovku, když dostal do brankoviště přihrávku od kapitána Lukáše Sedláka přes dva bránící hráče a zvládl uklidit puk do sítě.
„Podobné situace možná vypadají jednoduše, ale nejsou. Puk totiž pořádně nevidíte a nevíte, kdy přijde. Je těžké nezmatkovat, ale mně naštěstí trefil hokejku a povedlo se mi to trefit,“ popsal Kondelík.
Dynamo pak Třinec dál tlačilo, jen v první třetině ho přestřílelo 11:4, ale uklidňující gól ne a ne přijít... „Šance jsme měli, ale občas vám to tam prostě nespadne,“ mrzelo Kondelíka.
Proto se pak Ocelářům povedlo na startu třetí třetiny vyrovnat, když krásnou kombinaci na jeden dotek v podstatě do prázdné brány doklepl Andrej Nestrašil. Předcházel jí však trochu sporný moment, když Kondelíka chvíli před gólem srazil k ledu Jakub Galvas.
„Vůbec jsem ho neviděl. Prostě jsem jel na clonu a ani jsem nevěděl, jestli jsem se srazil se soupeřem, nebo se spoluhráčem,“ říkal Kondelík.
Ale to byl jen začátek. „Přišly další šance. Jirka Smejkal měl puk na brankové čáře a nedokázal to trefit, Roman Červenka zase minul poloprázdnou branku,“ vypichoval vypjaté chvíle Kondelík.
Všechno nakonec rozsekl Sedlák 75 vteřin před koncem. Z podobného místa jako Kondelík zavěsil pod břevno dorážku předchozího pokusu Jakuba Lauka, který mířil pouze do betonu Ondřeje Kacetla.
Sedlák tak i v pátém utkání finálové série zapsal dva body a celkem jich má v play off už 21 za 8+13. Ještě o dva body lépe (12+11) je na tom týmový kolega Roman Červenka, který vládne produktivitě vyřazovacích bojů.
„Mají neskutečnou formu. Oba dva extrémně převyšují celou extraligu. Hrají snad ještě lépe než loni, Červus je rychlejší. To fakt nechápu,“ usmíval se Kondelík.