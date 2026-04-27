Tipsport extraliga 2025/26

Kondelík: V Třinci musíme začít jako v neděli. To byla nejlepší třetina v play off

Marek Votke
  13:38
Opět po dvou letech míří pardubičtí hokejisté k šestému finálovému utkání do Třince s mečbolem, vedou 3:2 na zápasy. V hlavě je možná trochu straší scénář z roku 2024, když u Ocelářů selhali, prohráli 1:4, a museli zpět domů na sedmý duel. Útočník Dynama Jáchym Kondelík však věří, že tým zopakuje výkon z úvodu letošního pátého finále a Třinci zavaří o poznání více.
Pardubičtí hokejisté se radují z gólu Jáchyma Kondelíka.

Pardubičtí hokejisté se radují z gólu Jáchyma Kondelíka. | foto: ČTK

Pardubický útočník Lukáš Sedlák v šanci před Ondřejem Kacetlem z Třince
Zklamaní hokejisté Třince po prohraném pátém finále extraligy
Pardubický útočník Lukáš Sedlák překonává Ondřeje Kacetla v třinecké brance.
Pardubičtí hokejisté slaví vítězství v pátém finále extraligy.
22 fotografií

Nejlepší „dvacka“ v play off. Tak útočník hokejových Pardubic Jáchym Kondelík zhodnotil úvodní třetinu v podání Dynama v pátém finále. A přesně tak by si přál, aby se jeho tým prezentoval i v tom úterním šestém, které začíná v 17 hodin v Třinci. Pokud ano? Východočeši mohou po čtrnácti letech slavit extraligový titul, mají totiž k dispozici vedení 3:2 na zápasy, a tedy finálový mečbol.

„Začátek byl skvělý, byli jsme tvrdí, rychlí a neustále v pohybu. Postupem času šel náš výkon trochu dolů, ale pokud ho v úterý dokážeme udržet, tak to bude mít Třinec velmi těžké,“ mínil Kondelík.

Na druhou stranu to rozhodně neznamená, že by se chystal nějak dopředu slavit. Dynamo už se mockrát spálilo, třeba ve třetím utkání, kdy na ledě Ocelářů promrhalo vedení 4:1. I kvůli tomu série dospěla právě do šestého zápasu. A možná ne posledního.

Sedlák odmítl výzvu k bitce, pak gólem rozhodl: Nejsem blázen, není mi dvacet

„Třinec je strašně kvalitní tým. Už několikrát otočil sérii, zvládá krizové závěry, hráči si neuvěřitelně věří. Věděli jsme, co nás čeká, hraje se na krev, rozhoduje každý detail,“ uvědomoval si Kondelík.

V pátém zápase ho využilo Dynamo. Právě dvoumetrový forvard hned zkraje zápasu využil čtyřminutovou přesilovku, když dostal do brankoviště přihrávku od kapitána Lukáše Sedláka přes dva bránící hráče a zvládl uklidit puk do sítě.

„Podobné situace možná vypadají jednoduše, ale nejsou. Puk totiž pořádně nevidíte a nevíte, kdy přijde. Je těžké nezmatkovat, ale mně naštěstí trefil hokejku a povedlo se mi to trefit,“ popsal Kondelík.

Dynamo pak Třinec dál tlačilo, jen v první třetině ho přestřílelo 11:4, ale uklidňující gól ne a ne přijít... „Šance jsme měli, ale občas vám to tam prostě nespadne,“ mrzelo Kondelíka.

Proto se pak Ocelářům povedlo na startu třetí třetiny vyrovnat, když krásnou kombinaci na jeden dotek v podstatě do prázdné brány doklepl Andrej Nestrašil. Předcházel jí však trochu sporný moment, když Kondelíka chvíli před gólem srazil k ledu Jakub Galvas.

„Vůbec jsem ho neviděl. Prostě jsem jel na clonu a ani jsem nevěděl, jestli jsem se srazil se soupeřem, nebo se spoluhráčem,“ říkal Kondelík.

Ale to byl jen začátek. „Přišly další šance. Jirka Smejkal měl puk na brankové čáře a nedokázal to trefit, Roman Červenka zase minul poloprázdnou branku,“ vypichoval vypjaté chvíle Kondelík.

Pardubický útočník Jáchym Kondelík se v pádu mezi třineckými hráči Lukášem Galvasem a Matějem Kubiesou (zleva) natahuje po puku.

Všechno nakonec rozsekl Sedlák 75 vteřin před koncem. Z podobného místa jako Kondelík zavěsil pod břevno dorážku předchozího pokusu Jakuba Lauka, který mířil pouze do betonu Ondřeje Kacetla.

Sedlák tak i v pátém utkání finálové série zapsal dva body a celkem jich má v play off už 21 za 8+13. Ještě o dva body lépe (12+11) je na tom týmový kolega Roman Červenka, který vládne produktivitě vyřazovacích bojů.

„Mají neskutečnou formu. Oba dva extrémně převyšují celou extraligu. Hrají snad ještě lépe než loni, Červus je rychlejší. To fakt nechápu,“ usmíval se Kondelík.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Finále

Kompletní los

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
3:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou základní část i většinu play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala v sobotu...

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

Kondelík: V Třinci musíme začít jako v neděli. To byla nejlepší třetina v play off

Pardubičtí hokejisté se radují z gólu Jáchyma Kondelíka.

Opět po dvou letech míří pardubičtí hokejisté k šestému finálovému utkání do Třince s mečbolem, vedou 3:2 na zápasy. V hlavě je možná trochu straší scénář z roku 2024, když u Ocelářů selhali,...

27. dubna 2026  13:38

Zakázali Jihlavě komentovat baráž? Není to pravda, namítl Loukota. Klub mluví o útoku

Litvínov, 25.4. 2026, Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. utkání baráže o...

Jeden výrok při rozhovoru vyvolal pořádnou odezvu. Diskuze o kritizované extraligové baráži se ale stočila ke vzájemným výpadům mezi řídícím orgánem soutěže, tedy Asociací profesionálních klubů...

27. dubna 2026  13:04

Už se učí plést dceřiny copánky. Kopitar se těší z nové role: Budu táta na plný úvazek

Anže Kopitar z Los Angeles se loučí s fanoušky po konci kariéry.

V poslední minutě ztráceli s Coloradem 1:5, přesto jste v Los Angeles mohli slyšet hlasité skandování. Důvod byl prostý, na ledě v tu dobu kroužil domácí kapitán Anže Kopitar. Naposledy ve své bohaté...

27. dubna 2026  12:37

Budějovické hokejisty přebírá Petrovický, k ruce mu budou Vrbata s Jirušem

Kladno, 24. 10. 2025. Rytíři Kladno - HC Olomouc. Trenér hostů Róbert...

Novým trenérem hokejistů Českých Budějovic se stal Róbert Petrovický, jenž naposledy vedl Olomouc. Asistenty slovenského kouče budou Valdemar Jiruš a David Vrbata. Vedení Motoru to uvedlo na klubovém...

27. dubna 2026  12:34

Nečas asistoval u postupové výhry, Boston schytal debakl od Buffala

Josh Doan z Buffala se raduje z gólu ve čtvrtém utkání série proti Bostonu.

Hokejisté Bostonu s Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou v sestavě v neděli podlehli Buffalu vysoko 1:6 a v sérii play off NHL tak ztrácí 1:3 na zápasy. Naopak hladký postup 4:0 již mohl slavit Martin...

26. dubna 2026  23:06,  aktualizováno  27. 4. 8:03

Sedlák odmítl výzvu k bitce, pak gólem rozhodl: Nejsem blázen, není mi dvacet

Pardubický útočník Lukáš Sedlák v šanci před Ondřejem Kacetlem z Třince

Zase potvrdil obří vliv na výsledky pardubických hokejistů. Lukáš Sedlák v nedělním pátém duelu extraligového finále na první branku nahrál, druhou vítěznou (2:1) sám dal. Přitom kdyby chvíli před...

27. dubna 2026  7:05

Hrdý majitel Dukly po baráži: Chtěl bych, aby nás vzali do extraligy

Litvínov, 25. 4. 2026. Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. zápas baráže o...

Na krku klubovou šálu, na tváři úsměv, v duši mír. Slavomír Pavlíček ukončil svoji první sezonu v Dukle jako většinový majitel stále prvoligového klubu, po ztracené baráži v Litvínově z něj přesto...

27. dubna 2026  6:02

Nezmar Čachotský: Nádrž byla prázdná. Baráž? Zakázali nám o ní mluvit

Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. utkání baráže o hokejovou extraligu. Útočník...

Už 44 let, 70 zápasů v sezoně. Kapitán jihlavských hokejistů Tomáš Čachotský je nezničitelný, ale taková nálož dostala i jeho. Po baráži, kterou po sobotním krachu 0:5 v Litvínově ztratila jeho Dukla...

26. dubna 2026  9:30,  aktualizováno  22:41

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou základní část i většinu play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala v sobotu...

26. dubna 2026  21:10

MS v hokeji do 18 let 2026: program, skupiny, kde a s kým hrají Češi?

Čeští hokejisté do 18 let slaví trefu v zápase se Spojenými státy.

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2026 zamířilo na Slovensko. Hraje se v Bratislavě a Trenčíně. Turnaj probíhá od 22. dubna do 2. května a jde o 28. ročník šampionátu této věkové kategorie....

26. dubna 2026  21:04

Dominují, rozhodují. Třinec si musí položit otázku: Jak zastavit Sedláka s Červenkou?

Pardubický útočník Lukáš Sedlák překonává Ondřeje Kacetla v třinecké brance.

Puk propadl k Lukáši Sedlákovi a Ondřej Kacetl, i když se o to snažil, by musel nohu magicky protáhnout, aby tu střelu chytil. Minuta a šestnáct vteřin zbývaly do konce třetí třetiny, pardubická...

26. dubna 2026  20:34

Pardubice - Třinec 2:1. Domácí mají finálový mečbol, chvíli před koncem rozhodl Sedlák

Pardubičtí hokejisté slaví vítězství v pátém finále extraligy.

Už v úterý mohou slavit. Dosáhnout na titul, který jim od roku 2012 uniká. Hokejisté Pardubic vybojovali ve finále extraligy na domácím ledě mečbol. V pátém utkání porazili Třinec 2:1 a v sérii vedou...

26. dubna 2026  19:28,  aktualizováno  19:57

