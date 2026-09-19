Zakopl o rozhodčího, přišel o puk a soupeř rozhodl. Sudí je součást hry, smutní v Plzni

K čemu vlastně došlo? Lotyšský bek hostů Rubins couval podél mantinelu tak dlouho, až zakopl o lajnového rozhodčího, Černý uzmul kotouč a samostatný únik proměnil. „Bohužel sudí je součást hry, s tím nic nenaděláme,“ povzdechl si plzeňský asistent Václav Pletka.
Dostat takový rozhodující gól je vážně k naštvání.
Zvlášť, když Plzeň ještě na začátku druhé třetiny vedla o dva góly. Jenže domácí zásluhou Orsavy nejprve snížili a při hře bez brankáře srovnal na 2:2 Kos. „Dali jsme dva špinavé góly, ale kluci dřeli na krev, což se jim vrátilo,“ těšilo olomouckého trenéra Petra Svobodu.
Vítězný gól ani neviděl. „Viděli jsme, že má kotouč bek Plzně, už jsme se dívali jinam, a najednou jel Tomáš sám na bránu,“ popsal Svoboda.
„Nechtěl jsem jenom zavřít oči a puk bezmyšlenkovitě napálit. Ale v takové chvíli si ani neuvědomíte, že jedete sám. Chtěl jsem něco vymyslet, abych nevypadal hloupě, kdybych to nedal,“ přiblížil Černý svoji osmou trefu ve 281. extraligovém zápase.
Olomouc výhru potřebovala, po domácí porážce se Spartou v prvním kole by nula na kontě byla před nedělním výjezdem do Českých Budějovic velkou nepříjemností. „Je teprve začátek soutěže, ale jsou to důležité body. Klukům dodají sebevědomí,“ cítí Svoboda.
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„Museli jsme si k tomu v kabině něco říct. Ve třetí třetině už jsme byli zodpovědnější, víc jsme se tlačili do útoku. Plzeň se možná začala bát o výsledek, toho jsme využili,“ přidal se Černý.
Západočechy už v sobotu čeká pokračování moravskoslezského tripu, neboť se představí na ledě dosud stoprocentního Třince. „Bylo by fajn hrát takhle po sobě a nemuset se vracet. Nicméně Liga mistrů nám trochu zkomplikovala plány. V Bordeaux jsme měli problémy s letadlem, doletěli jsme o den později a pak hned začínala extraliga. Kluci se s tím ale musejí porvat,“ posteskl si plzeňský asistent Pletka.
To Olomouc má den volno, pak míří na jih Čech, kde narazí na svého bývalého trenéra Róberta Petrovického. „Extra motivace to pro nás není. Ano, Róbert tu působil, ale bereme to jako jakýkoliv jiný zápas. Budeme se snažit připravit tak, abychom v Budějovicích vyhráli,“ uzavřel Svoboda.