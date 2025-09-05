Premium

Tipsport extraliga 2025/26

Jak se mění pravidla? Extraligu doplní nová výzva a výjimka, zvýší se i ochrana sudích

Autor:
  16:30
Jak už bývá zvykem, evropský hokej mění pravidla. A s ním i česká extraliga, která začíná už v úterý. Trenéři v nadcházející sezoně dostávají šanci využít novou – a první nególovou – výzvu ke zvrácení trestu za vyhození puku. Řada úprav se týká také brankářů, včetně jedné tuzemské výjimky. Další změny se dotýkají třeba bezpečnosti. Projděte si podrobný přehled.
Nová výzva, chyba znamená oslabení ve třech

Extraligoví rozhodčí Tomáš Mejzlík (98) a Jiří Svoboda (vpravo) na videu zkoumají spornou situaci.

Až dosud bylo možné na žádost trenéra zkoumat s videorozhodčím pouze situace týkající se uznání či neuznání gólu. To se ale mění s výzvou ohledně zdržování hry.

Tu lavička může využít jedině v případě, kdy rozhodčí vyloučí hráče jejího týmu za vyhození puku z obranného pásma.

Na základě výzvy tedy nelze trest ukládat, ale menší trest jen zvrátit jednoznačným prokázáním teče hráče, hole, plexiskla, mantinelu a podobně. Naopak sporné nadzvednutí hokejky tak není předmětem zkoumání.

Teoretickému zneužití pravidla brání hrozící dvojité oslabení. Kromě trestu za vyhození kotouče by totiž sudí museli uložit ještě jedno vyloučení za zdržování hry lavičce coby důsledek neúspěšné výzvy.



