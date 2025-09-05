Nová výzva, chyba znamená oslabení ve třech
Až dosud bylo možné na žádost trenéra zkoumat s videorozhodčím pouze situace týkající se uznání či neuznání gólu. To se ale mění s výzvou ohledně zdržování hry.
Tu lavička může využít jedině v případě, kdy rozhodčí vyloučí hráče jejího týmu za vyhození puku z obranného pásma.
Na základě výzvy tedy nelze trest ukládat, ale menší trest jen zvrátit jednoznačným prokázáním teče hráče, hole, plexiskla, mantinelu a podobně. Naopak sporné nadzvednutí hokejky tak není předmětem zkoumání.
Teoretickému zneužití pravidla brání hrozící dvojité oslabení. Kromě trestu za vyhození kotouče by totiž sudí museli uložit ještě jedno vyloučení za zdržování hry lavičce coby důsledek neúspěšné výzvy.