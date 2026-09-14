V Motoru nezvykle přibylo cizinců. Je to nevyhnutelný trend celé extraligy?
Ano. Na nejlepší české hráče prostě nedosáhneme, na trhu jich navíc není dostatek. Nechtěli jsme jít cestou šesti nebo sedmi cizinců, ale potřebovali jsme doplnit tým a vytvořit konkurenční prostředí, které domácí trh nenabízí.
Zahraniční hráči jsou ale vždy trochu loterie. Jak jste je letos vybírali?
Zjišťoval jsem si jejich charakter a chování v předchozích klubech. Zajímalo mě, jak hráč zareaguje, když nebude v první lajně nebo na první přesilovce.
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Dá se tohle odhadnout už z herního projevu na ledě?
Hodně napoví řeč těla. Sleduji, jak reaguje na chybu – třeba když jim přeskočí puk hokejku. Jestli se neurazí a nekroutí hlavou. To ukáže, jak se zachová, když ho trenéři posunou v sestavě. Reference na posily byly výborné, proto jsme do toho šli.
Jak se zatím sžíváte s novým trenérským štábem?
Komunikace je výborná. Chceme, aby kluci věděli, na čem jsou a kde musí přidat. Jsme na jedné vlně. Občas vidím situaci jinak, což je normální, ale vyříkáme si to. Zodpovědnost neseme společně.
Letos se vám podařilo sestavit výrazně širší kádr. Jak složité bylo přesvědčit vedení klubu, aby uvolnilo finance?
Rozpočet je podobný loňskému. Nevyhazoval jsem sumy za superstar, raději jsme přivedli tři pracovité a hladové kluky na úkor jednoho drahého. V sezoně přicházejí zranění a nemoci, široký kádr je nutný, což souvisí i s partnerským Táborem.
Jak počítáte s pomocí Táboru?
Pro kluky kolem dvaadvaceti let je Tábor skvělý. Na rovinu: pokud tu hrají pět minut na zápas, nikam se neposunou a zakrní v bublině. Potřebují hrát. V Táboře dostanou dvacet minut na ledě, dají patnáct gólů a vrátí se k nám se sebevědomím. Máme osmnáct útočníků, což dává flexibilitu. Když někdo v neděli odehraje pět minut, ve středu může jít hrát za Tábor. Tři týdny s pěti minutami na ledě vás připraví o zápasovou kondici, kterou tréninkem nedoženete.
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Nebojíte se, že odchod do druhé ligy budou hráči brát jako trest?
Nikdo není vyřazený. Všichni jsou součástí mužstva. Garantuji všem, že šance přijde. Nejlepší motivací je přirozená zdravá konkurence. Musíte chtít být lepší než ten, co v té sestavě je.
Extraliga bude extrémně silná, kluby mohutně posilují. Jak vidíte rozložení sil?
Sezona bude neskutečně vyrovnaná a ještě těžší. Brno nakoupilo dvanáct hráčů, přišli Tomášek, Stránský, Blümel, Sekáč a další. To jsou pro ligu top hráči, kteří zvednou kvalitu. Diváci se mají na co těšit. My si to uvědomujeme a děláme vše pro to, abychom byli připravení. Všichni začínáme na stejné startovní čáře. Zažil jsem jako hráč i manažer, že nerozhoduje papír, ale soudržnost týmu. Chceme mít vlastní tvář a identitu.
Experti v podcastech a na sociálních sítích už mají o tabulce jasno a Motor často predikují ve druhé polovině tabulky. Vnímáte tyto hlasy?
Vůbec ne, neviděl jsem letos jedinou. Top týmy všichni automaticky dají dopředu. Ale kdo by loni tipoval Vary, Plzeň nebo Liberec v první pětce? Nikdo. Uhrály si to zaslouženě nasazením a prací.
Takže vás tyto odhady nechávají naprosto klidným?
Je mi to jedno. Chci vyhrát každý zápas, kluci mi nadávají, že nesnesu prohru ani v tenise nebo v golfu. (směje se) Tuhle mentalitu musíme mít v krvi, ale zároveň nepanikařit po dvou prohrách. Konkurence donutí kluky odevzdat maximum. Když se nedaří hokejově, musí tam být bojovnost. Pak se nikdo nemusí bát o své místo.
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Nechybí vám vaše dřívější role televizního experta a spolukomentátora?
Teď nevím, co dělat dřív, takže na to ani nemyslím. Ale hrozně mě to bavilo. Ze začátku jsem cítil nervozitu z přímých přenosů, ale člověk si zvykne. S kolegy byla sranda, ke konci už jsme tam vymýšleli až nesmysly. Hokej miluju, sledování šesti zápasů najednou je pro mě přirozené.
Budete teď bývalým kolegům z televize psát zprávy, když o Motoru řeknou něco, co se vám nebude líbit?
(směje se) To ne, každý má svůj styl. Média mají ráda, když je to peprné, sám jsem v té pozici byl. Spekulace jsou nejhorší, ale člověk se jim nevyhne. Budu se na ně dívat z dálky.