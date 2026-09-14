Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Tipsport extraliga 2026/27

Radši tři pracanty místo jedné hvězdy, uvažuje budějovický manažer Nedorost

Pavel Kortus
  16:47
Václav Nedorost, sportovní manažer mládeže u českobudějovického HC Motor.

Václav Nedorost, sportovní manažer mládeže u českobudějovického HC Motor. | foto: MAFRA

Dresy českobudějovických hokejistů pro nadcházející sezonu.
Českobudějovičtí hokejisté poprvé společně vyjeli v rámci letní přípravy na...
Václav Nedorost v Masných krámech při seriálu Na ležáku.
Václav Nedorost, sportovní manažer mládeže u českobudějovického HC Motor.
11 fotografií
Václava Nedorosta čeká premiérová sezona v pozici sportovního manažera Českých Budějovic. Post televizního experta mu nechybí a bývalým spolupracovníkům nebude psát zprávy, až o hokejistech Motoru budou mluvit třeba při slabším období.

V Motoru nezvykle přibylo cizinců. Je to nevyhnutelný trend celé extraligy?
Ano. Na nejlepší české hráče prostě nedosáhneme, na trhu jich navíc není dostatek. Nechtěli jsme jít cestou šesti nebo sedmi cizinců, ale potřebovali jsme doplnit tým a vytvořit konkurenční prostředí, které domácí trh nenabízí.

Zahraniční hráči jsou ale vždy trochu loterie. Jak jste je letos vybírali?
Zjišťoval jsem si jejich charakter a chování v předchozích klubech. Zajímalo mě, jak hráč zareaguje, když nebude v první lajně nebo na první přesilovce.

Navýšení rozpočtu, tři kapitáni, rekordní počet cizinců. Cíle ale Motor nevyhlásil

Dá se tohle odhadnout už z herního projevu na ledě?
Hodně napoví řeč těla. Sleduji, jak reaguje na chybu – třeba když jim přeskočí puk hokejku. Jestli se neurazí a nekroutí hlavou. To ukáže, jak se zachová, když ho trenéři posunou v sestavě. Reference na posily byly výborné, proto jsme do toho šli.

Jak se zatím sžíváte s novým trenérským štábem?
Komunikace je výborná. Chceme, aby kluci věděli, na čem jsou a kde musí přidat. Jsme na jedné vlně. Občas vidím situaci jinak, což je normální, ale vyříkáme si to. Zodpovědnost neseme společně.

Václav Nedorost, sportovní manažer mládeže u českobudějovického HC Motor.
Dresy českobudějovických hokejistů pro nadcházející sezonu.
Českobudějovičtí hokejisté poprvé společně vyjeli v rámci letní přípravy na led. Tam realizační tým v čele s hlavním trenérem Róbertem Petrovickým přivítal 28 hráčů.
Václav Nedorost v Masných krámech při seriálu Na ležáku.
11 fotografií

Letos se vám podařilo sestavit výrazně širší kádr. Jak složité bylo přesvědčit vedení klubu, aby uvolnilo finance?
Rozpočet je podobný loňskému. Nevyhazoval jsem sumy za superstar, raději jsme přivedli tři pracovité a hladové kluky na úkor jednoho drahého. V sezoně přicházejí zranění a nemoci, široký kádr je nutný, což souvisí i s partnerským Táborem.

Jak počítáte s pomocí Táboru?
Pro kluky kolem dvaadvaceti let je Tábor skvělý. Na rovinu: pokud tu hrají pět minut na zápas, nikam se neposunou a zakrní v bublině. Potřebují hrát. V Táboře dostanou dvacet minut na ledě, dají patnáct gólů a vrátí se k nám se sebevědomím. Máme osmnáct útočníků, což dává flexibilitu. Když někdo v neděli odehraje pět minut, ve středu může jít hrát za Tábor. Tři týdny s pěti minutami na ledě vás připraví o zápasovou kondici, kterou tréninkem nedoženete.

Rozdíloví Češi na trhu chybí. Proto bereme cizince, vysvětluje šéf Motoru Bednařík

Nebojíte se, že odchod do druhé ligy budou hráči brát jako trest?
Nikdo není vyřazený. Všichni jsou součástí mužstva. Garantuji všem, že šance přijde. Nejlepší motivací je přirozená zdravá konkurence. Musíte chtít být lepší než ten, co v té sestavě je.

Extraliga bude extrémně silná, kluby mohutně posilují. Jak vidíte rozložení sil?
Sezona bude neskutečně vyrovnaná a ještě těžší. Brno nakoupilo dvanáct hráčů, přišli Tomášek, Stránský, Blümel, Sekáč a další. To jsou pro ligu top hráči, kteří zvednou kvalitu. Diváci se mají na co těšit. My si to uvědomujeme a děláme vše pro to, abychom byli připravení. Všichni začínáme na stejné startovní čáře. Zažil jsem jako hráč i manažer, že nerozhoduje papír, ale soudržnost týmu. Chceme mít vlastní tvář a identitu.

Experti v podcastech a na sociálních sítích už mají o tabulce jasno a Motor často predikují ve druhé polovině tabulky. Vnímáte tyto hlasy?
Vůbec ne, neviděl jsem letos jedinou. Top týmy všichni automaticky dají dopředu. Ale kdo by loni tipoval Vary, Plzeň nebo Liberec v první pětce? Nikdo. Uhrály si to zaslouženě nasazením a prací.

Takže vás tyto odhady nechávají naprosto klidným?
Je mi to jedno. Chci vyhrát každý zápas, kluci mi nadávají, že nesnesu prohru ani v tenise nebo v golfu. (směje se) Tuhle mentalitu musíme mít v krvi, ale zároveň nepanikařit po dvou prohrách. Konkurence donutí kluky odevzdat maximum. Když se nedaří hokejově, musí tam být bojovnost. Pak se nikdo nemusí bát o své místo.

Už jsem neudržel ani flašku. Koláčka zastavila operace, teď bojuje o sestavu

Nechybí vám vaše dřívější role televizního experta a spolukomentátora?
Teď nevím, co dělat dřív, takže na to ani nemyslím. Ale hrozně mě to bavilo. Ze začátku jsem cítil nervozitu z přímých přenosů, ale člověk si zvykne. S kolegy byla sranda, ke konci už jsme tam vymýšleli až nesmysly. Hokej miluju, sledování šesti zápasů najednou je pro mě přirozené.

Budete teď bývalým kolegům z televize psát zprávy, když o Motoru řeknou něco, co se vám nebude líbit?
(směje se) To ne, každý má svůj styl. Média mají ráda, když je to peprné, sám jsem v té pozici byl. Spekulace jsou nejhorší, ale člověk se jim nevyhne. Budu se na ně dívat z dálky.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu

1. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
Zobrazit více
Sbalit

1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Patnáct let od letecké tragédie v Jaroslavli. Na palubě zemřeli i tři čeští mistři světa

Letecká katastrofa si 7. září 2011 na letišti v Jaroslavli vyžádala 37 obětí z...

Sedmé září. Tohle datum navždy zůstane jedním z těch nejtemnějších v dějinách hokeje. Už to je patnáct let, co v ruské Jaroslavli krátce po vzletu havaroval letoun Jak-42. S 45 lidmi na palubě, z...

Násilnosti na hokeji v Jihlavě. Lidé s dětmi prchali ven, hledal se muž ze záznamu

ilustrační snímek

Horácká aréna v Jihlavě má za sebou vážný incident. Během zářijového přípravného hokejového zápasu mezi domácí Duklou a Českými Budějovicemi napadla skupina výtržníků hostující fanoušky i členy...

Pikantní návraty, opět nabitější extraliga. Projeďte si nejzajímavější přestupy léta

David Tomášek na prvním tréninku hokejové reprezentace v dějišti mistrovství...

Jakmile skončila extraligová sezona 2025/26, začaly se na trhu dít věci. Hokejové kluby se pustily do posilování, přivedly řadu kvalitních hráčů, mnozí z nich mají i reprezentační zkušenosti....

Utekl z hořící věže. Bývalý hráč NHL přežil teroristický útok 11. září. Myslel si, že umře

Teroristický útok na Světové obchodní centrum (11. září 2001)

Myslel si, že ho čeká běžný den. Už sice ne jako hokejistu, ale začínajícího investičního makléře, jenž vstupoval do poslední fáze školícího programu jedné z finančních společností ve Spojených...

Tohle má být Pastrňák? Fanoušci slavné videohry kritizují podobizny hráčů

David Pastrňák ve hře NHL 27.

Nové vydání tradiční videohry NHL, tentokrát s označením 27, vyvolalo obrovskou vlnu reakcí na sociálních sítích. Často udivených, nechápavých, mnohdy až posměšných. Hokejoví fanoušci se totiž...

Balaštík jako manažer: Dobu hájení mít můžu, ale hodnocený budu podle výsledků

Jaroslav Balaštík na aktuální fotografii

Z pozice hráčského agenta dohazoval hráčům co nejlepší angažmá, před půl rokem ale někdejší hokejový kanonýr Jaroslav Balaštík přestoupil na druhou stranu barikády a jako sportovní manažer zlínských...

14. září 2026  15:40

Angličtina přes překladač? Nevadí! Galvas uhranul zámoří, zazářil nájezdem i sólem

Tomáš Galvas v dresu Pittsburghu.

Stačily dva zápasy v rámci nováčkovského turnaje, aby v zámoří zaujal. Jeho sólový průnik proti hokejistům Detroitu zakončený gólem nyní sbírá pozitivní reakce na sociálních sítích. A obránce Tomáš...

14. září 2026  14:55

Zlaté brusle, doživotní vipka. Litvínov se loučil s kapitánem mistrů Trávníčkem

Litvínov, 13. 9. 2026, Opožděná rozlučka hokejové legendy Litvínova Michala...

Číslo 5 ožilo! Naposledy. Hokejový Litvínov se v neděli dojímal při opožděné rozlučce zlatého kapitána. Michal Trávníček po boku svých dam – sedmi! – ještě jednou zamával fanouškům chemiků a klubu...

14. září 2026  14:14

Pikantní návraty, opět nabitější extraliga. Projeďte si nejzajímavější přestupy léta

David Tomášek na prvním tréninku hokejové reprezentace v dějišti mistrovství...

Jakmile skončila extraligová sezona 2025/26, začaly se na trhu dít věci. Hokejové kluby se pustily do posilování, přivedly řadu kvalitních hráčů, mnozí z nich mají i reprezentační zkušenosti....

14. září 2026  10:11

Stále suverénní. Pardubice B po vítězství nad Chomutovem dál vládnou první lize

Hokejisté Pardubic B se radují po gólu v utkání s Chomutovem ve 3. kole Maxa...

Hokejisté Pardubic B zvítězili ve třetím kole první ligy nad Chomutovem 3:2 a zůstávají bez ztráty. V čele tabulky mají dvoubodový náskok před Kolínem, Zlínem a Třebíčí. Kolín zdolal Sokolov 5:4 po...

13. září 2026  21:44

Neporažená Plzeň deklasovala v Lize mistrů Bordeaux, Liberec smetl Graz

Liberečtí hokejisté slaví gól v utkání Ligy mistrů proti Grazi.

Hokejisté Plzně deklasovali v Lize mistrů Bordeaux 10:4 a po čtvrté výhře mají jistý postup do play off. Liberec v domácím prostředí porazil Graz 6:2, podruhé v soutěži vyhrál a poprvé naplno...

13. září 2026  15:50,  aktualizováno  20:56

Bez klubu dlouho nezůstal. Kreider po konci v Anaheimu podepsal s Montrealem

Chris Kreider v akci v dresu Anaheimu.

Hokejový útočník Chris Kreider krátce po rozvázání smlouvy s Anaheimem podepsal roční kontrakt v Montrealu. Podle médií si pětatřicetiletý Američan vydělá 2,15 milionu dolarů, s bonusy až pět milionů.

13. září 2026  10:55

Jihlava prohrála na ledě Tábora, Slavia napravila porážku z prvního zápasu

Slávista Matěj Beran slaví se střídačkou svůj gól proti Chomutovu.

Jihlava prohrála v první hokejové lize na ledě Tábora 2:4 a tým, který útočí na třetí celkový triumf za sebou, má po dvou kolech jen dva body. Jediným celkem s plným počtem bodů jsou Pardubice B. Ty...

12. září 2026  20:48

Pardubice v Lize mistrů přestřílely finské KooKoo a mají třetí výhru v soutěži

Hokejisté Pardubic slaví gól do sítě GKS Tychy.

Tři vítězství, jedna porážka. Taková je zatím bilance pardubických hokejistů v novém ročníku Ligy mistrů. Český šampion ve čtvrtém utkání na ledě finského celku KooKoo uspěl 6:3, rozhodl třemi góly...

12. září 2026

Zvládání emocí? Musím jít příkladem, hlásí Žabka. S Třincem chce hrát zase útočně

Třinecký trenér Boris Žabka debatuje s rozhodčím během čtvrtého finálového...

V minulé sezoně to byl oproti předchozím rokům trochu neobvyklý pohled. Ač byl Boris Žabka během své kariéry obránce, třinečtí hokejisté pod ním začali hrát útočněji. „A chceme v tom pokračovat,“...

12. září 2026  13:06

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Hokejový Litvínov představil nové dresy pro extraligu. Jak se vám líbí?

Hokejový Litvínov představil dresy pro sezonu 2026/27 - zleva Pavel Čajan,...

Žluté a černé. Dresy hokejového Litvínova pro novou extraligovou sezonu ctí klubové barvy, dominantou jsou čisté klubové pruhy, které definují rukávy i spodní lem trikotu. Stojí za nimi grafik Karel...

12. září 2026  12:15

Táto, já chci hrát za Čechy... Tak jedem. Jak se Šmíd sbalil a podepsal se Spartou

Premium
Ladislav Šmíd, asistent trenéra, na přípravném kempu české hokejové...

Rozhodl se synovi splnit sen. Aby měl jednou šanci hrát za českou reprezentaci, musel opustit rodnou Kanadu a na dva roky se přestěhovat na jiný kontinent. „Táto, já chci hrát za Čechy. Tak to celé...

12. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet