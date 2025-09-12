Několikrát týdně pendluje mezi hlavním městem a Českými Budějovicemi. Cestou vyřídí telefonáty, pustí si hudbu a spřádá plány, jak zopakovat nebo ještě vylepšit výsledky z posledních dvou sezon, kdy byl Motor shodně šestý. Trenér Ladislav Čihák začíná třetí ročník jako hlavní kouč.
Jak se za tuto dobu změnil váš vztah k městu či klubu?
Moc si vážím důvěry a možnosti, že tady mohu být. Když jsme nabídku s asistentem Jirkou Hanzlíkem přijali, tak jsme si říkali, že by bylo fajn, kdybychom mohli celé tři sezony v klubu odpracovat. Aby nám to vyšlo i hokejově, což se v prvních dvou letech podařilo. Skončili jsme dvakrát šestí, čímž se zastavily turbulentní sezony a střídání špatných a dobrých roků.
Bude třetí sezona nejtěžší?
Asi ano. Kabina se sice změnila málo, ale skončil Milan Gulaš, což je obrovská osobnost. V Budějovicích se mi líbí, lidi nám fandí. Byl bych moc šťastný, kdyby i letošní ročník byl dobrý, přestože extraliga bude velice vyrovnaná.
Nejvíc času trávíte přirozeně na zimním stadionu. Ale máte už ve městě nějaká svá místa?
Moc často do města nechodím. Když už, tak si zajdeme na náměstí nebo někde kolem na jídlo a pivko. Budějovice pořád poznávám, ale už je to dobré, daleko lépe se orientuji, nebloudím. Je příjemné, když znáte prostředí, navzájem si zvyknete na místní lidi. Myslím, že by to v klubech takhle mělo být.
Můžete říct, že už jste v Budějovicích jako doma?
Nerad bych se dotknul někoho, kdo je tady opravdu doma. Já jsem tady přece jen teprve třetím rokem. Mám respekt k místním. Cítím se ve městě fajn, toho si vážím.
Téměř denně dojíždíte z Prahy. Už jste si na to zvykl?
Není to úplně každý den. Po tréninku domů jedu, ale když je zápasový den, tak ne. Měl jsem zatím vždy taková angažmá, kdy jsem mohl dojíždět. Budějovice jsou zatím nejdál, proto tady víc zůstávám. Na cestování jsem celkem zvyklý, ale je to náročné. I jako tým to máme všude daleko. Je paradoxní, že z Prahy vedou na jih dvě dálnice, ale obě jsou nedodělané.
Jak dlouho trvá vaše standardní cesta?
Tak hodinu a půl. Ráno je to dobré, když vyjedete kolem půl šesté. Z Prahy ven přes Tábor není provoz, ale když vidíte, co se valí opačným směrem, tak to lidem nezávidím. Denně stojí v kolonách. Odpoledne jsem si vychytal, že je lepší jezdit na Písek.
Stalo se vám někdy, že byste přijel pozdě na trénink?
Naštěstí ne. Riziko tam je a velké, ale nikdy se mi to nestalo. Musím to zaklepat.
Čím si krátíte hodiny za volantem?
Člověk má chvíli čas, vydechne, popřemýšlí. Vyřešíte telefony, netaháte si všechny věci domů. Někdy to i hezky uteče. Byly doby, kdy jsem hodně poslouchal rádio, pak už jsem ho nemohl ani slyšet. Tak si dávám jinou hudbu. Zpříjemňuji si to, jak se dá, protože za rok jsou to desítky tisíc kilometrů.
Když všichni pochopí, že jdeme za společným cílem, a to je vyhrávat, tak je všechno snazší. Ale až když se nedaří, tak se pak ukáže, jak jsme silní.
Ladislav Čihák, trenér Motoru
Zpátky k hokeji. Při krátké životnosti trenérů obecně v českém sportu berete jako úspěch, že jste dva roky v Motoru zvládl bez větší krize?
Je to zásluha celého realizačního týmu, hráčů i vedení. Všichni v organizaci si vážíme toho, že můžeme hrát nejvyšší soutěž. Není jednoduché se tam dostat a pak aby vás v soutěži brali a respektovali. Musíte si udělat dobré jméno, což jde jen stabilními výsledky. Důležité je mít respekt a pokoru. Motor vždy byl braný jako silný klub, ze kterého chodili skvělí hráči i do NHL. Pak to trochu opadlo a teď si všichni přejí, aby se to vrátilo.
Pokud byste dostal nabídku na pokračování po této sezoně, jak byste se k ní stavěl?
Jednoznačně bych chtěl pokračovat. S Jirkou Hanzlíkem jsme to Jirkovi Novotnému (sportovnímu manažerovi) říkali. Už jen díky tomu, že znám město a lidi tady, něco jsme tu vybudovali. Malými krůčky jdeme dopředu. Mikuláš Hovorka se dostal do Ameriky, Štěpán Hoch byl draftovaný do NHL, několik kluků jsme posunuli do národního týmu, úspěšně jsme se dvakrát prezentovali na turnaji ve Švýcarsku. Mám zodpovědnost nejen za hráče, ale i štáb lidí kolem nich. S nimi je třeba také pracovat, umět je motivovat, aby svoji práci dělali rádi a dobře. To si málokdo uvědomuje. Máme v klubu rozdělanou práci, ve které bychom chtěli pokračovat.
Jste trenér, který hodně dá na názory a práci kolegů v realizačním týmu?
Určitě ano. Nemusíme kolikrát souhlasit, ale je třeba táhnout za jeden provaz. Hodně si na tom potrpím. Všechny beru jako své partnery, se kterými probíráme řadu věcí a věřím jim. Navzájem je třeba se poznat a ani se mnou to nemusí být jednoduché. Ale když pak všichni pochopí, že jdeme za společným cílem, a to je vyhrávat, tak je všechno snazší. Ale až když se nedaří, tak se pak ukáže, jak jsme silní.
Motor si udržel v kádru zajímavý mix mladých hráčů, těch ve středním věku i několika zkušených matadorů. Máte nějakou skupinu, se kterou pracujete radši?
Ne. Mladé chceme posouvat a ti starší potřebují dobře trénovat, aby byli na ledě při zápase správnými lídry. Baví mě to se všemi, nedělám rozdíly.
A co cizinci?
Moc jich nemáme. Brant Harris je tu už třetí sezonu, snad mu vydrží zdraví. Nick Olesen potvrdil na mistrovství světa, že dobře trénoval a chytil formu. Dával góly a věřím, že v tom budou pokračovat. Snad se co nejdřív rozkoukají i nové posily. O všech třech (Ondřej Vála, Michal Bulíř a Róbert Lantoši) jsem přesvědčený, že odevzdají maximum a pomohou nám.
Ještě k Olesenovi, který zazářil na světovém šampionátu. Vrátil se vám jiný Nick Olesen?
Trošku jsme se toho báli, ale ne. Dobře trénuje, v přípravě byl také celkem produktivní. Bavili jsme se s ním, ať si nemyslí, že to teď bude jednoduché a půjde to samo. Ví, že když někde uhne, tak hned dostane přes prsty. Jako každý jiný. Ale hráči jsou profesionálové, chtějí vyhrávat.
Extraliga stále sílí. Přicházejí noví partneři, s tím i lepší hokejisté. Kde se to zastaví?
Možná se to nezastaví. Hokej se bude zkvalitňovat a zrychlovat. Kdo to nechytne, tak přijde o místo a šanci dostanou jiní hráči. Týká se to hodně mladých, kteří se musejí přizpůsobit a mají všechno před sebou. Ale i ti starší musejí trochu vylézt ze své rutiny a chytnout tempo.
V řadě sportů včetně hokeje už je automatická skvělá fyzická připravenost. Nevytrácí se kvůli tomu částečně „umění hrát, cítit hru“?
Pořád je to hra, která je proměnlivá. Kdo má herní cítění, tak má výhodu. Dřív to dělalo možná větší rozdíl. Dnes je důležitá komplexnost.