Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Tipsport extraliga 2025/26

Když Olesen uhne, dostane přes prsty. Budějovický kouč Čihák rozdíly nedělá

Pavel Kortus
  10:00
Trenér budějovických hokejistů Ladislav Čihák začíná třetí sezonu na jihu Čech. Ve městě se mu líbí, rád by zůstal i nadále. K tomu potřebuje s Motorem znovu uspět. Letos poprvé bez lídra Gulaše, naopak s trojicí posil.
Kouč Ladislav Čihák na lavičce Českých Budějovic

Kouč Ladislav Čihák na lavičce Českých Budějovic | foto: Petr Lundák, MF DNES

Na tiskové konferenci před startem sezony 2025/2026 hokejisté...
Trenér Ladislav Čihák z Českých Budějovic.
Kouč Ladislav Čihák se raduje z výhry Českých Budějovic.
Ladislav Čihák sleduje trénink hokejistů Českých Budějovic
6 fotografií

Několikrát týdně pendluje mezi hlavním městem a Českými Budějovicemi. Cestou vyřídí telefonáty, pustí si hudbu a spřádá plány, jak zopakovat nebo ještě vylepšit výsledky z posledních dvou sezon, kdy byl Motor shodně šestý. Trenér Ladislav Čihák začíná třetí ročník jako hlavní kouč.

Jak se za tuto dobu změnil váš vztah k městu či klubu?
Moc si vážím důvěry a možnosti, že tady mohu být. Když jsme nabídku s asistentem Jirkou Hanzlíkem přijali, tak jsme si říkali, že by bylo fajn, kdybychom mohli celé tři sezony v klubu odpracovat. Aby nám to vyšlo i hokejově, což se v prvních dvou letech podařilo. Skončili jsme dvakrát šestí, čímž se zastavily turbulentní sezony a střídání špatných a dobrých roků.

Na tiskové konferenci před startem sezony 2025/2026 hokejisté českobudějovického Banes Motoru představili mimo jiné i nové dresy. Na snímku zleva generální manažer Stanislav Bednařík, sportovní manažer Jiří Novotný, trenér Ladislav Čihák a kapitáín Michal Bulíř. (8. září 2025)
Trenér Ladislav Čihák z Českých Budějovic.
Kouč Ladislav Čihák na lavičce Českých Budějovic
Kouč Ladislav Čihák se raduje z výhry Českých Budějovic.
6 fotografií

Bude třetí sezona nejtěžší?
Asi ano. Kabina se sice změnila málo, ale skončil Milan Gulaš, což je obrovská osobnost. V Budějovicích se mi líbí, lidi nám fandí. Byl bych moc šťastný, kdyby i letošní ročník byl dobrý, přestože extraliga bude velice vyrovnaná.

Nejvíc času trávíte přirozeně na zimním stadionu. Ale máte už ve městě nějaká svá místa?
Moc často do města nechodím. Když už, tak si zajdeme na náměstí nebo někde kolem na jídlo a pivko. Budějovice pořád poznávám, ale už je to dobré, daleko lépe se orientuji, nebloudím. Je příjemné, když znáte prostředí, navzájem si zvyknete na místní lidi. Myslím, že by to v klubech takhle mělo být.

Posila hned kapitánem, Bulíř si dobíral Gulaše. Tým musíme být i na obědě, hlásí

Můžete říct, že už jste v Budějovicích jako doma?
Nerad bych se dotknul někoho, kdo je tady opravdu doma. Já jsem tady přece jen teprve třetím rokem. Mám respekt k místním. Cítím se ve městě fajn, toho si vážím.

Téměř denně dojíždíte z Prahy. Už jste si na to zvykl?
Není to úplně každý den. Po tréninku domů jedu, ale když je zápasový den, tak ne. Měl jsem zatím vždy taková angažmá, kdy jsem mohl dojíždět. Budějovice jsou zatím nejdál, proto tady víc zůstávám. Na cestování jsem celkem zvyklý, ale je to náročné. I jako tým to máme všude daleko. Je paradoxní, že z Prahy vedou na jih dvě dálnice, ale obě jsou nedodělané.

Jak dlouho trvá vaše standardní cesta?
Tak hodinu a půl. Ráno je to dobré, když vyjedete kolem půl šesté. Z Prahy ven přes Tábor není provoz, ale když vidíte, co se valí opačným směrem, tak to lidem nezávidím. Denně stojí v kolonách. Odpoledne jsem si vychytal, že je lepší jezdit na Písek.

Stalo se vám někdy, že byste přijel pozdě na trénink?
Naštěstí ne. Riziko tam je a velké, ale nikdy se mi to nestalo. Musím to zaklepat.

Čím si krátíte hodiny za volantem?
Člověk má chvíli čas, vydechne, popřemýšlí. Vyřešíte telefony, netaháte si všechny věci domů. Někdy to i hezky uteče. Byly doby, kdy jsem hodně poslouchal rádio, pak už jsem ho nemohl ani slyšet. Tak si dávám jinou hudbu. Zpříjemňuji si to, jak se dá, protože za rok jsou to desítky tisíc kilometrů.

Když všichni pochopí, že jdeme za společným cílem, a to je vyhrávat, tak je všechno snazší. Ale až když se nedaří, tak se pak ukáže, jak jsme silní.

Ladislav Čihák, trenér Motoru

Zpátky k hokeji. Při krátké životnosti trenérů obecně v českém sportu berete jako úspěch, že jste dva roky v Motoru zvládl bez větší krize?
Je to zásluha celého realizačního týmu, hráčů i vedení. Všichni v organizaci si vážíme toho, že můžeme hrát nejvyšší soutěž. Není jednoduché se tam dostat a pak aby vás v soutěži brali a respektovali. Musíte si udělat dobré jméno, což jde jen stabilními výsledky. Důležité je mít respekt a pokoru. Motor vždy byl braný jako silný klub, ze kterého chodili skvělí hráči i do NHL. Pak to trochu opadlo a teď si všichni přejí, aby se to vrátilo.

Pokud byste dostal nabídku na pokračování po této sezoně, jak byste se k ní stavěl?
Jednoznačně bych chtěl pokračovat. S Jirkou Hanzlíkem jsme to Jirkovi Novotnému (sportovnímu manažerovi) říkali. Už jen díky tomu, že znám město a lidi tady, něco jsme tu vybudovali. Malými krůčky jdeme dopředu. Mikuláš Hovorka se dostal do Ameriky, Štěpán Hoch byl draftovaný do NHL, několik kluků jsme posunuli do národního týmu, úspěšně jsme se dvakrát prezentovali na turnaji ve Švýcarsku. Mám zodpovědnost nejen za hráče, ale i štáb lidí kolem nich. S nimi je třeba také pracovat, umět je motivovat, aby svoji práci dělali rádi a dobře. To si málokdo uvědomuje. Máme v klubu rozdělanou práci, ve které bychom chtěli pokračovat.

Jste trenér, který hodně dá na názory a práci kolegů v realizačním týmu?
Určitě ano. Nemusíme kolikrát souhlasit, ale je třeba táhnout za jeden provaz. Hodně si na tom potrpím. Všechny beru jako své partnery, se kterými probíráme řadu věcí a věřím jim. Navzájem je třeba se poznat a ani se mnou to nemusí být jednoduché. Ale když pak všichni pochopí, že jdeme za společným cílem, a to je vyhrávat, tak je všechno snazší. Ale až když se nedaří, tak se pak ukáže, jak jsme silní.

Motor si udržel v kádru zajímavý mix mladých hráčů, těch ve středním věku i několika zkušených matadorů. Máte nějakou skupinu, se kterou pracujete radši?
Ne. Mladé chceme posouvat a ti starší potřebují dobře trénovat, aby byli na ledě při zápase správnými lídry. Baví mě to se všemi, nedělám rozdíly.

A co cizinci?
Moc jich nemáme. Brant Harris je tu už třetí sezonu, snad mu vydrží zdraví. Nick Olesen potvrdil na mistrovství světa, že dobře trénoval a chytil formu. Dával góly a věřím, že v tom budou pokračovat. Snad se co nejdřív rozkoukají i nové posily. O všech třech (Ondřej Vála, Michal Bulíř a Róbert Lantoši) jsem přesvědčený, že odevzdají maximum a pomohou nám.

Obhájit šesté místo je výzva. Motor má rekordní rozpočet a opatrné ambice

Ještě k Olesenovi, který zazářil na světovém šampionátu. Vrátil se vám jiný Nick Olesen?
Trošku jsme se toho báli, ale ne. Dobře trénuje, v přípravě byl také celkem produktivní. Bavili jsme se s ním, ať si nemyslí, že to teď bude jednoduché a půjde to samo. Ví, že když někde uhne, tak hned dostane přes prsty. Jako každý jiný. Ale hráči jsou profesionálové, chtějí vyhrávat.

Extraliga stále sílí. Přicházejí noví partneři, s tím i lepší hokejisté. Kde se to zastaví?
Možná se to nezastaví. Hokej se bude zkvalitňovat a zrychlovat. Kdo to nechytne, tak přijde o místo a šanci dostanou jiní hráči. Týká se to hodně mladých, kteří se musejí přizpůsobit a mají všechno před sebou. Ale i ti starší musejí trochu vylézt ze své rutiny a chytnout tempo.

V řadě sportů včetně hokeje už je automatická skvělá fyzická připravenost. Nevytrácí se kvůli tomu částečně „umění hrát, cítit hru“?
Pořád je to hra, která je proměnlivá. Kdo má herní cítění, tak má výhodu. Dřív to dělalo možná větší rozdíl. Dnes je důležitá komplexnost.

Vstoupit do diskuse

2. kolo

Kompletní los

3. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 1 1 0 0 0 8:2 3
2. HC Dynamo PardubicePardubice 1 1 0 0 0 7:1 3
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 1 1 0 0 0 7:4 3
4. HC Kometa BrnoKometa 1 1 0 0 0 4:2 3
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 1 1 0 0 0 3:1 3
6. HC Sparta PrahaSparta 1 1 0 0 0 3:2 3
7. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 1 1 0 0 0 2:1 3
8. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 1 0 0 0 1 2:3 0
9. Rytíři KladnoKladno 1 0 0 0 1 1:2 0
10. HC Verva LitvínovLitvínov 1 0 0 0 1 2:4 0
11. Bílí Tygři LiberecLiberec 1 0 0 0 1 1:3 0
12. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 1 0 0 0 1 4:7 0
13. HC OlomoucOlomouc 1 0 0 0 1 2:8 0
14. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 1 0 0 0 1 1:7 0
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů

Do nové sezony v novém hávu. Na některých extraligových adresách jen s decentními změnami, jinde naopak s poměrně výraznými. Všech čtrnáct mužstev už před startem základní části představilo dresy, v...

KVÍZ: Nová hokejová sezona se rozjíždí. Otestujte své extraligové znalosti

Nový extraligový ročník odstartoval v úterý předehrávkou mezi Českými Budějovicemi a pražskou Spartou, ve středu se do akce zapojuje i zbylých 12 týmů. Co si pamatujete z minulé sezony a jak jste...

Hlinka ožil díky AI v Kolečkově klipu. A fanoušci Litvínova při premiéře slzeli

Hokejový velikán Ivan Hlinka, který na svět shlíží už přes dvě dekády z nebe, ožil v záchranářském klipu Litvínova. A Jiří Šlégr, další legenda chemiků, v něm naopak zkolaboval. Dojemné, silné,...

Lauko se podepsal pod debakl Hradce. Třinec rozprášil Olomouc, Jágr chyběl

Hokejová extraliga má za sebou první kolo. Na úterní předkrm v podobě vítězství Sparty v Českých Budějovicích (3:2) navázal ve středu zbytek kola. Pardubice v derby deklasovaly Hradec Králové 7:1,...

Šlégr na sešlosti: Možná koupím akcie... Na šéfa Vervy skalní fanoušci bučeli

Slzy i smích. Hněv i dojetí. Naděje i nejistota. Hokejový Litvínov po ohlášeném odchodu majitele může umřít, jenže při sobotní sešlosti nejvěrnějších fanoušků to tak žilo! Aplaudovalo se legendám,...

Když Olesen uhne, dostane přes prsty. Budějovický kouč Čihák rozdíly nedělá

Trenér budějovických hokejistů Ladislav Čihák začíná třetí sezonu na jihu Čech. Ve městě se mu líbí, rád by zůstal i nadále. K tomu potřebuje s Motorem znovu uspět. Letos poprvé bez lídra Gulaše,...

12. září 2025

Mizerný start Beranů. Takto se prezentovat nemůžeme, čílí se kouč po prohře se Slavií

Sotva zlínští hokejisté vstoupili do nové prvoligové sezony, ocitli se v pořádné šlamastyce. Nejde o to, že úvodní utkání sezony prohráli. To se jim stalo i v předchozích třech pokusech a pokaždé...

12. září 2025  9:58

Dík patří libereckým fanouškům... Mám okno, loučil se dojatý Derner

Po dvaceti extraligových sezonách ukončil kariéru a ve středu večer se v liberecké aréně oficiálně rozloučil s fanoušky. Hokejový obránce Lukáš Derner pak z hlediště sledoval prohru Bílých Tygrů 1:3...

12. září 2025  8:16

Musíme být důraznější, velí kapitán. Fanoušci Litvínova vyrazí na pochod

Hvězdný útočník Ondřej Kaše nestihl doléčit operované koleno a jeho Litvínov bez něj v extraligové premiéře trpěl. Na ledě mistrovského Brna vyslal jen 14 střel na branku a do sezony vstoupil...

11. září 2025  15:58

Více než dvě a půl miliardy? Díky, nechci. Kaprizov odmítl rekordní smlouvu

Z takové částky by se leckomu zamotala hlava. A zřejmě jen málokdo by odmítl. Vždyť jde o miliardový kontrakt, díky kterému by se stal nejlépe placeným hráčem v historii hokejové NHL. Jenže Kirill...

11. září 2025  14:30

Forman je i v Kladně „půlkapitán“: Potřebujeme větší zabijácký instinkt

Jiné kulisy, stejná role. Hokejový útočník Miroslav Forman je opět kapitánem, opět pouze na domácí zápasy, jen místo v pražské Spartě nosí céčko na dresu Rytířů Kladno. Po nepovedeném vstupu do...

11. září 2025  12:48

Slávisté uspěli ve Zlíně, nováček z Tábora porazil favorizovanou Jihlavu

Nováčci z Tábora, kteří se do první hokejové ligy vrátili po 14 letech, na úvod sezony doma porazili 6:3 úřadujícího vítěze Jihlavu. Dukla je stejně jako v minulých letech pasována do role jednoho z...

10. září 2025  22:35

Kde je diesel Jágr? Svou 38. sezonu zatím nezahájil, premiéru sledoval z lóže

Rozesmátý Jaromír Jágr za sklem lóže, Jágr na plachtě slávy pod střechou kladenského zimáku, Jágr na světelné reklamě propagující minerální vodu, Jágr v hledišti na dresech fanoušků s ikonickým...

10. září 2025  22:07

Jsem rád, že se bodově zapsala celá naše lajna, pochvaluje si Michal Kovařčík

Vydařený návrat do Třince prožil hokejový útočník Michal Kovařčík. Jedním gólem na úvod extraligy přispěl k drtivé výhře nad Olomoucí 8:2.

10. září 2025  21:39

Lauko se podepsal pod debakl Hradce. Třinec rozprášil Olomouc, Jágr chyběl

Hokejová extraliga má za sebou první kolo. Na úterní předkrm v podobě vítězství Sparty v Českých Budějovicích (3:2) navázal ve středu zbytek kola. Pardubice v derby deklasovaly Hradec Králové 7:1,...

10. září 2025  21:21

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Na rozbruslení jsem si chvíli zvykal, přiznal Radil. Musel skousnout potupu

Premiéru v dresu rivala na ledě mateřských Pardubic si zcela jistě představoval úplně jinak. Novopečený kapitán hokejového Hradce však musel v úvodním extraligovém kole skousnout debakl 1:7, přičemž...

10. září 2025  21:09

Brácha, zůstaň. A ty, brácha, pojď za námi! Uvidí NHL tři sourozence v jednom týmu?

Má za sebou klidné léto. Dobil baterky, netrpělivě vyhlíží novou sezonu NHL. Chystá se na ni poctivě, nemusí řešit rušivé okolní vlivy. V tom je Jack Hughes oproti svým sourozencům ve výhodě....

10. září 2025  17:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.