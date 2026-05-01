Tipsport extraliga 2025/26

Mistr světa do defenzivy, švédský obr před branku i návrat talentu. Motor uvedl posily

Pavel Kortus
  7:35
Není to úplně zásadní převrat, ale tým českobudějovického Motoru dozná pro novou sezonu několika změn. Na zveřejněné odchody se začátkem května každoročně navazuje i představení nových posil. Jihočeši zatím vítají pět nových hráčů, ale ještě to není konečné číslo. Nejvýraznějším jménem je obránce Tomáš Kundrátek.
Obránce třineckých Ocelářů Tomáš Kundrátek. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Nový sportovní manažer Václav Nedorost je spokojený s tím, jak se prozatím podařilo mužstvo doplnit. „Hledali jsme hráče, kteří budou zapadat do systému, který chceme hrát. Není to vždy jen o jménech. Kluci kvalitu mají. Teď je na novém realizačním týmu, aby tým seskládal,“ zhodnotil.

Nedorost po sezoně nahradil Jiřího Novotného. Motor nově povede trenérské trio Róbert Petrovický, Valdemar Jiruš a David Vrbata.

iDNES.cz v přehledu představuje jednotlivé posily Motoru.

Tomáš Kundrátek

Asi nejzvučnější jméno. Mistr světa z Prahy, účastník posledních olympijských her, člen zlaté třinecké dynastie ověnčený třemi tituly. Zkušenosti má z NHL nebo KHL. Kundrátkovi je sice už 36 let, ale hlavně v závěru play off ukázal vysokou výkonnost.

„Bereme ho s vizí, že by měl být pilířem obrany. Je to zkušený hráč, který pomůže na ledě i v kabině. Navíc pravák, který nám chyběl. Sám jsem s ním hrál, dobře ho znám. Je slyšet a nezkazí žádnou srandu,“ popsal Nedorost.

Filip Ahl

Tohle by mohla být trefa. Po čtyřech letech se do české ligy vrací téměř dvoumetrový útočník, kterého nejčastěji uvidíte „zaparkovaného“ před brankou. Švédský forvard hrál i ve Znojmě, poslední tři roky strávil na Slovensku, když v Trenčíně působil jako kapitán. V osmadvaceti letech je v ideálním věku.

„Někoho takového jsem hledal. Týmu to podle mě chybělo. Na oko možná nepůsobí jeho hra tak líbivě jako třeba u Róberta Lantošiho, ale je velmi platný. Na nic nečeká, jde se poprat před branku, kde sbírá nejvíc bodů,“ shrnul Nedorost.

Jakub Pour

Dvanáct, jedenáct, dvanáct. To jsou počty gólů, které další nováček v budějovickém dresu nastřílel v předchozích letech. Sedmadvacetiletý Pour přichází z Hradce Králové, předtím byl v Plzni.

„Pravidelně dává deset a víc gólů, ale věřím, že má ještě na víc. Umí výborně zakončovat a podle mě neukázal naplno svůj potenciál. Naším úkolem je, abychom to z něj dostali,“ přiblížil sportovní manažer.

Samuel Drančák

Další Cibulka, Novák nebo Kubíček? Budějovičtí vítají další mladý talent, který se vrací po angažmá v zámoří. Samuel Drančák strávil v týmu Red Deer Rebels tři sezony, tu poslední dohrával v Penticton Vees a zapisoval hlavně asistence. V této sezoně si zahrál na mistrovství světa do dvaceti let.

„V posledních dvou letech v létě trénoval s týmem. Sice ještě nehrál seniorský hokej, ale Cibulka šel taky z juniorů. Je to mladý kluk s elánem a dravostí. Bude mít možnost si uhrát svoje místo,“ dodal.

Marek Zachar

Impulz v kariéře dost možná potřeboval. V Liberci skončil v posledních třech letech dvakrát na čtyřech a naposledy jen na dvou gólech. Často má na ledě i jiné úkoly než jen střílení branek. Třeba obě disciplíny spojí v barvách Motoru.

„Je to energický hráč, vhodný do oslabení i do hry na rychlé brejky. Také má potenciál na to, aby dával víc gólů. Dokáže si vytvořit dobré příležitosti, ale často volí špatné zakončení. Na tom s ním musíme zapracovat, abychom byli produktivní,“ naznačil Nedorost.

Další změny v kádru

Mužstvo ještě není kompletní, plánují se posily. Brant Harris byl vyplacený ze smlouvy, Tomáš Cibulka odešel do zámoří. „Jejich místa jsou zatím volná. Hledáme top hráče na jejich pozice. Na trhu je dost hokejistů, ale zatím žádní takoví, kteří by se mi líbili,“ přidal.

Ve spojení s Motorem se mluvilo ještě o jednom možném návratu ze zámoří. Spekulace se týkaly brankáře Jiřího Patery, který aktuálně bojuje o účast na mistrovství světa.

„Má zkušenosti z NHL, je to výborný brankář. Kdyby se vracel, měli bychom o něj zájem jako o každého našeho bývalého hráče. Ale co vím, tak Jirka zatím preferuje Ameriku,“ dodal Nedorost.

Novou roční smlouvu podepsal útočník Pavel Novák, o rok déle se klubem spojil další talentovaný forvard Jakub Lev.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Ještě před tím se uskuteční mistrovství světa hokejistů do 18 let a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

