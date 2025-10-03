Deset zápasů, 17 kanadských bodů za šest branek a jedenáct asistencí. Komfortní šestibodový náskok na čele tabulky kanadského bodování a druhé místo mezi střelci. Nejlepší bilance +/- v celé extralize, podíl na dvou třetinách branek svého mužstva.
To je krátký vhled do statistik 29letého dánského útočníka Nicka Olesena. Českobudějovický forvard kroutí v klubu druhou sezonu. Jako kdyby se loni trochu rozkoukával a teď chtěl kralovat se stejnou ladností, s jakou bruslí a pracuje s pukem.
„Splňuje to, kvůli čemu jsme ho brali. Teď hraje možná až trochu na očekávání, ale tím lépe. Je skvělý na puku, v situacích jeden na jednoho patří k nejlepším. Zároveň je to komplexní hokejista, který k ofenzivě umí pracovat i v obraně. Chodí také na oslabení, i když tam má ještě trochu rezervy,“ představuje Dána sportovní manažer klubu Jiří Novotný.
Nadějný úvod měl Olesen i loni. Ve třetím kole nasázel hattrick Pardubicím, jenže pak se z kolonek střelců na dlouhé týdny skoro vytratil. Povedlo se mu období kolem Vánoc a Nového roku, formu ještě nějaký čas držel, ale v play off se od něho čekalo víc než jen tři kanadské body (2+1) za devět utkání.
Show na domácím mistrovství světa
Všechny ohromil na domácím mistrovství světa, kde se dostal i do All Star týmu turnaje a rozhodujícím gólem ve čtvrtfinále proti Kanadě překvapil celý hokejový svět. Snad ho naťukl i nějaký tým z NHL, ale útočník zůstal v Českých Budějovicích. Byť s o to většími očekáváními.
„Trošku jsme se báli, že se vrátí jiný Nick Olesen, ale ne. Bavili jsme se s ním, ať si nemyslí, že to teď bude jednoduché a půjde to samo. Ví, že když někde uhne, tak hned dostane přes prsty. Jako každý jiný,“ upozorňuje trenér Ladislav Čihák.
Zatím nebylo třeba Dána nějak víc kárat. Už v přípravě šlapal, první dva zápasy sice nebodoval, ale v dalších sedmi z osmi duelů se zapsal mezi střelce či asistenty. Výhodu mu dodává i klidná povaha nebo perfektní angličtina, která mu usnadňuje život na jihu. Náročnou češtinu zlepšuje po krůčcích.
„Je to takový flegmatik, z ničeho si nedělá těžkou hlavu. Výborně vnímá hru, má dobrou techniku. Je to taky chytrý hráč, silný na puku,“ všiml si už loni jeho tehdejší spoluhráč Lukáš Pech.
Smlouva mu po sezoně končí
Velmi slušný loňský ročník, skvělé mistrovství a teď bezvadný úvod sezony. Z Olesena se může stát žhavé zboží nejen mezi extraligovými celky. Smlouvu má totiž jen do konce tohoto ročníku. „Uděláme maximum pro to, abychom ho tady udrželi,“ ujišťuje Novotný.
V extralize pokračuje trend využívání zahraničních hráčů. V Českých Budějovicích jsou s cizinci opatrní. Vyjma Slováků jsou v kádru dva, hrají spolu i v jedné formaci – Olesen a kanadský útočník Brant Harris. Ten už je na jihu Čech třetím rokem.
„Snažíme se dávat prostor hlavně našim mladým hráčům. Letos máme třetí nejmladší tým v extralize. Cizinci zpravidla mají kvalitu, zvedají tím úroveň soutěže, ale musí to potvrdit na ledě. Někdy to nevyjde, ale stojí téměř vždy nemálo peněz, takže musí být rozdíloví,“ upozorňuje Novotný.
Cizinci v Motoru? Trefy i zklamání
V Motoru se to nepovedlo třeba kanadskému bekovi Willu Reillymu, naopak dařilo se Stuartu Percymu stejné národnosti. Kanaďanů prošlo klubem víc, třeba bek Mitchel Fillman nebo forvardi David Gilbert a Timothy Crowder.
Ze zámoří přiletěl i Američan Connor Allen. Dříve v klubu působili Lotyši Kristofers Bindulis a Martins Dzierkals, dále slovinské duo Žiga Pavlin s Rokem Pajičem nebo Francouz Gabin Ville.
Někteří jako Percy s Fillmanem zářili, na jiné si fanoušci už ani nevzpomenou a loučili se často i předčasně. Zvláštní kapitolou byl kanadský bek Andrew Ference, který klubu pomáhal při výluce NHL v cestě za postupem do nejvyšší soutěže před dvaceti lety.