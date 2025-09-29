Už otevírací duel sezony naznačil, že by na tom Motor nemusel být tak zle. S favorizovanou Spartou sice prohrál 2:3, ale bojovným přístupem a vášní ve hře se Jihočeši správně nažhavili. Následně třikrát dohnali ztrátu v Hradci Králové, urvali první výhru a už to jelo.
„Řekli jsme si do očí pár věcí v kabině. Vyříkali si to, což je třeba. I když to dělám nerad, tak i já jsem měl potřebu něco říct. Už se Spartou jsme si ukázali, že to půjde, když zůstaneme u naší cesty,“ vysvětlil sportovní manažer Jiří Novotný.
Výsledkem povedeného úvodu je šest výher z devíti utkání a druhé místo v tabulce. Dávno zapomenutá je hrozivá bilance 2-7 z letní přípravy. „Hrajeme týmově, blokujeme střely. Do zápasu přenášíme to, co děláme v tréninku. Zlepšili jsme se na buly, i když i tam by to ještě mohlo být lepší,“ shrnul Novotný.
Základní část se blíží teprve k závěru úvodní čtvrtiny. Šestý celek loňské sezony vykročil dobře, zdobí ho nejlepší útok i obrana celé ligy. Přehnanou euforii ale nečekejte.
„Je to slušný začátek, ale nepřeceňoval bych to. Liga je vyrovnaná. Sehráli jsme fantastický zápas s Brnem (8:0). Výborné to bylo i s Třincem, ale to nám to tam nepadalo (2:3). V létě jsme hodně trénovali a projevuje se to. Důležité je, aby se nám vyhýbala zranění, i když tam také něco máme,“ uvažoval sportovní manažer.
Pýcha předešel pádu, dal dva góly a Motor dál válí: Nechceme výkyvy jako dříve
Jihočeši v Karlových Varech přišli o kapitána Michala Bulíře. Chybí důležitý obránce Milan Doudera. Naposledy při výhře 6:3 v Litvínově nedohrál Brant Harris. „Odstoupil spíš z preventivních důvodů. Doufejme, že to bude dobré,“ uvedl asistent trenéra Jiří Hanzlík.
Kanaďan Harris patří do zahraniční ofenzivní letky, která je momentálně jednou z nejlepších útočných trojek extraligy. Mužstvo táhne nejproduktivnější hráč ligy a druhý nejlepší střelec Dán Nick Olesen (6+9) a zdárně je doplňuje slovenská předsezonní posila Róbert Lantoši (3+8).
„Plní role lídrů, tak by to mělo být. Klukům se spolu daří, ale je třeba s nimi dál pracovat. Je důležité, že tým táhnou, ale potřebujeme, aby v tom vydrželi,“ přidal Novotný.
Přivítají Budějovice silného sponzora? Nelpíme na tom zůstat akcionáři, tvrdí šéf
Budějovičtí mají nejlepší oslabení v lize, produktivní jsou i v přesilovkách. Kromě hvězdné lajny góly přidávají i další hráči. Všechno zatím funguje lépe, než čekali fanoušci i mnozí experti.
„Nepřeceňoval bych to. Sezona je stále teprve na začátku a musíme makat dál,“ shrnul brankář Milan Klouček, který se podepsal pod pět ze šesti výher a drží nejlepší průměr 1,5 gólu na zápas mezi všemi gólmany.
Formu Motoru v tomto týdnu prověří znovu tři soupeři. V úterý přijedou na půl šestou do Budějovic hosté z Vítkovic, ve stejný čas tým rozehraje v pátek duel v Mladé Boleslavi a o půl hodiny dříve v neděli mužstvo kouče Ladislava Čiháka uzavře týden domácím střetnutím s Olomoucí.