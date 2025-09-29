Tipsport extraliga 2025/26

Předpokladům navzdory. Hrajeme jako tým, chválí manažer Motoru

Pavel Kortus
  12:43
V přípravě prohra za prohrou. Konec kapitána Milana Gulaše, minimum posil i nabitá konkurence. Hokejisté Českých Budějovic před startem extraligové sezony čelili chmurným prognózám ze všech stran. Realita je zcela opačná. Po devíti kolech je Motor druhý o bod za vedoucím Brnem.
Litvínov, 28. 9. 2025. Verva Litvínov - Motor České Budějovice, hokejová...

Litvínov, 28. 9. 2025. Verva Litvínov - Motor České Budějovice, hokejová extraliga. Hosté slaví gól, jeho autor Adam Kubík druhý zleva. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Litvínov, 28. 9. 2025. Verva Litvínov - Motor České Budějovice, hokejová...
Litvínov, 28. 9. 2025. Verva Litvínov - Motor České Budějovice, hokejová...
Litvínov, 28. 9. 2025. Verva Litvínov - Motor České Budějovice, hokejová...
Českobudějovický Šimon Kubíček chytá letící puk v utkání proti Litvínovu.
12 fotografií

Už otevírací duel sezony naznačil, že by na tom Motor nemusel být tak zle. S favorizovanou Spartou sice prohrál 2:3, ale bojovným přístupem a vášní ve hře se Jihočeši správně nažhavili. Následně třikrát dohnali ztrátu v Hradci Králové, urvali první výhru a už to jelo.

„Řekli jsme si do očí pár věcí v kabině. Vyříkali si to, což je třeba. I když to dělám nerad, tak i já jsem měl potřebu něco říct. Už se Spartou jsme si ukázali, že to půjde, když zůstaneme u naší cesty,“ vysvětlil sportovní manažer Jiří Novotný.

Litvínov, 28. 9. 2025. Verva Litvínov - Motor České Budějovice, hokejová extraliga. Hosté slaví gól, jeho autor Adam Kubík druhý zleva.
Litvínov, 28. 9. 2025. Verva Litvínov - Motor České Budějovice, hokejová extraliga. Hosté slaví gól, vpravo jeho autor Nick Olesen.
Litvínov, 28. 9. 2025. Verva Litvínov - Motor České Budějovice, hokejová extraliga. Hostující brankář Milan Klouček spadl za brankou.
Litvínov, 28. 9. 2025. Verva Litvínov - Motor České Budějovice, hokejová extraliga. Litvínovský brankář Pavel Čajan inkasuje.
12 fotografií

Výsledkem povedeného úvodu je šest výher z devíti utkání a druhé místo v tabulce. Dávno zapomenutá je hrozivá bilance 2-7 z letní přípravy. „Hrajeme týmově, blokujeme střely. Do zápasu přenášíme to, co děláme v tréninku. Zlepšili jsme se na buly, i když i tam by to ještě mohlo být lepší,“ shrnul Novotný.

Základní část se blíží teprve k závěru úvodní čtvrtiny. Šestý celek loňské sezony vykročil dobře, zdobí ho nejlepší útok i obrana celé ligy. Přehnanou euforii ale nečekejte.

„Je to slušný začátek, ale nepřeceňoval bych to. Liga je vyrovnaná. Sehráli jsme fantastický zápas s Brnem (8:0). Výborné to bylo i s Třincem, ale to nám to tam nepadalo (2:3). V létě jsme hodně trénovali a projevuje se to. Důležité je, aby se nám vyhýbala zranění, i když tam také něco máme,“ uvažoval sportovní manažer.

Pýcha předešel pádu, dal dva góly a Motor dál válí: Nechceme výkyvy jako dříve

Jihočeši v Karlových Varech přišli o kapitána Michala Bulíře. Chybí důležitý obránce Milan Doudera. Naposledy při výhře 6:3 v Litvínově nedohrál Brant Harris. „Odstoupil spíš z preventivních důvodů. Doufejme, že to bude dobré,“ uvedl asistent trenéra Jiří Hanzlík.

Kanaďan Harris patří do zahraniční ofenzivní letky, která je momentálně jednou z nejlepších útočných trojek extraligy. Mužstvo táhne nejproduktivnější hráč ligy a druhý nejlepší střelec Dán Nick Olesen (6+9) a zdárně je doplňuje slovenská předsezonní posila Róbert Lantoši (3+8).

„Plní role lídrů, tak by to mělo být. Klukům se spolu daří, ale je třeba s nimi dál pracovat. Je důležité, že tým táhnou, ale potřebujeme, aby v tom vydrželi,“ přidal Novotný.

Přivítají Budějovice silného sponzora? Nelpíme na tom zůstat akcionáři, tvrdí šéf

Budějovičtí mají nejlepší oslabení v lize, produktivní jsou i v přesilovkách. Kromě hvězdné lajny góly přidávají i další hráči. Všechno zatím funguje lépe, než čekali fanoušci i mnozí experti.

„Nepřeceňoval bych to. Sezona je stále teprve na začátku a musíme makat dál,“ shrnul brankář Milan Klouček, který se podepsal pod pět ze šesti výher a drží nejlepší průměr 1,5 gólu na zápas mezi všemi gólmany.

Formu Motoru v tomto týdnu prověří znovu tři soupeři. V úterý přijedou na půl šestou do Budějovic hosté z Vítkovic, ve stejný čas tým rozehraje v pátek duel v Mladé Boleslavi a o půl hodiny dříve v neděli mužstvo kouče Ladislava Čiháka uzavře týden domácím střetnutím s Olomoucí.

Vstoupit do diskuse

9. kolo

Kompletní los

10. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Kometa BrnoKometa 9 6 0 1 2 28:25 19
2. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 9 6 0 0 3 35:18 18
3. HC Oceláři TřinecTřinec 8 4 2 0 2 28:20 16
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 9 5 0 1 3 24:21 16
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 9 4 1 2 2 22:20 16
6. Bílí Tygři LiberecLiberec 9 5 0 0 4 25:24 15
7. HC Sparta PrahaSparta 9 4 1 0 4 27:20 14
8. HC Dynamo PardubicePardubice 9 4 1 0 4 29:23 14
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 9 3 2 1 3 24:24 14
10. HC OlomoucOlomouc 8 4 0 1 3 21:24 13
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 9 3 0 0 6 17:28 9
12. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 8 2 1 0 5 20:26 8
13. HC Verva LitvínovLitvínov 8 2 0 0 6 14:28 6
14. Rytíři KladnoKladno 9 1 0 2 6 15:28 5
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

Šlágr kola ovládly Pardubice, zastřílely si Budějovice i Hradec. Sparta prohrála

V rámci kompletního 9. kola hokejové extraligy ve třech zápasech nestačila k vítězství základní hrací doba. Ve šlágru kola přemohly Pardubice v prodloužení Kometu 2:1, Třinec zvítězil nad Kladnem 3:2...

Pešánovo dilema, forma z mistrovství i gólový zázrak. Co přinesl start extraligy?

Hokejová extraliga má za sebou první dva týdny a šest odehraných kol. Nabídla řadu překvapení, také spoustu otazníků i povedených výkonů. A to jak z individuálního, tak týmového hlediska. Co tedy...

Předpokladům navzdory. Hrajeme jako tým, chválí manažer Motoru

V přípravě prohra za prohrou. Konec kapitána Milana Gulaše, minimum posil i nabitá konkurence. Hokejisté Českých Budějovic před startem extraligové sezony čelili chmurným prognózám ze všech stran....

29. září 2025  12:43

Nenápadný pracant Čacho se Olomouci vyplácí. Dovedu ještě víc, říká

Nenápadný ale důležitý. Nová akvizice olomouckých hokejistů Viliam Čacho zatím nepatří k nejvytěžovanějším hráčům svého týmu, ale kohoutům se vyplácí dost možná nejvíc ze všech letních příchodů.

29. září 2025  10:26

Kousalova oslava 600. zápasu: parádní asistence, dárek možná přijde doma

O moc lepší oslavu svého 600. zápasu v extralize si pardubický útočník Robert Kousal těžko mohl přát. V nedělní repríze jarního finále na ledě brněnské Komety vymyslel v prodloužení akci, kterou...

29. září 2025

Vlach o zranění: Když jsem se dozvěděl, co mi hrozilo, byl jsem naměkko

Ty záběry budí pořád hrůzu. V domácím zápase druhého extraligového kola proti Pardubicím narazil liberecký hokejista Jaroslav Vlach hlavou do mantinelu a dlouho zůstal bezvládně ležet. Ledovou plochu...

29. září 2025  9:33

Po debaklu hubené skóre. Tohle byl náš hokej, hlásil Zbořil

Pro fanoušky hokejové extraligy byl nedělní zápas Komety proti Pardubicím atraktivní reprízou jarního finále, od kterého na sebe oba soupeři narazili poprvé. Pro brněnské mužstvo však byl především...

29. září 2025  9:15

Hronek s Chytilem asistovali za Vancouver, výhru ale slavil Edmonton

Hokejový obránce Filip Hronek asistoval u dvou a centr Filip Chytil u jedné trefy Vancouveru. Vítězství 4:3 ale v přípravě na NHL nakonec bral domácí Edmonton, za který řádila elitní formace Frederic...

29. září 2025  7:22,  aktualizováno  7:55

Pýcha předešel pádu, dal dva góly a Motor dál válí: Nechceme výkyvy jako dříve

Zazářit, zhasnout. Zazářit, zhasnout. Pořád dokolečka. S opakujícím se vzorcem hodlají českobudějovičtí hokejisté letos zatočit. A daří se jim to. I obránce Pavel Pýcha pomohl k tomu, aby pýcha...

29. září 2025  7:19

Adámek sestřelil snaživé Kladno: Další body? Super, ale takhle hrát nemůžeme

Úplně v popisu práce to nemá, přece jen jde o obránce. Ale Marian Adámek znovu ukázal, že ani podpora ofenzivy mu není cizí. V devátém kole extraligy předvedl dvě parádní individuální akce, jimiž...

28. září 2025

Šlágr kola ovládly Pardubice, zastřílely si Budějovice i Hradec. Sparta prohrála

V rámci kompletního 9. kola hokejové extraligy ve třech zápasech nestačila k vítězství základní hrací doba. Ve šlágru kola přemohly Pardubice v prodloužení Kometu 2:1, Třinec zvítězil nad Kladnem 3:2...

28. září 2025  14:45,  aktualizováno  20:48

Sedm zápasů, sedm výher. Litoměřice dál válcují první ligu, Zlín nestačil na Porubu

Litoměřice porazily v 7. kole první hokejové ligy 2:1 Kolín a nadále vedou tabulku s plným počtem bodů. Kolín nenavázal na sobotní přesvědčivé domácí vítězství proti Třebíči, ve třetí třetině ale po...

28. září 2025  20:31

Nový tahoun Liberce. Pytlík vyloupil Spartu, Chlapíkovi vzkázal: Omlouvám se!

Liberci se tahle letní akvizice začíná náramně vyplácet. Jaromír Pytlík bodoval v posledních pěti zápasech v řadě, v neděli dvěma góly otočil těžký duel na Spartě. „Ale odsud nemám úplně nejlepší...

28. září 2025  19:44

Ocenění pro iDNES.cz. Texty Dana Hübsche uspěly díky přesahu za hranice sportu

Také ve druhém ročníku Novinářských cen Ondřeje Sekory, které vyzdvihují nejlepší žurnalistické počiny, se dařilo sportovní redakci vydavatelství MAFRA. Odborná porota ocenila sérii...

28. září 2025  10:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.