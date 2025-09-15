Značná očekávání fanoušků, kteří by rádi viděli Motor ještě výš než na loňském šestém místě. Proti tomu konkurence sílící na ledě i ve vedení a na poli partnerů. Českobudějovičtí hokejisté mají před sebou těžký ročník ve stále kvalitnější nejvyšší české soutěži.
„Soutěž bude i letos zase velmi napínavá a ve svém středu vyrovnaná,“ očekává generální manažer klubu Stanislav Bednařík.
Motor začíná třináctou sezonu ve své novodobé éře. Jste pověrčivý, že byste se tohoto čísla obával?
Vůbec ne.
Celou dobu jste ve vedení klubu. Kde stále čerpáte energii do každodenní práce?
Už je to dlouhá doba. Motivace je jasná – titul (úsměv). Ten klubu v historii chybí už 75 let. Vážím si toho, že se nám povedlo postoupit do extraligy, kde fungujeme už šestou sezonu a jsme stabilní celek nejvyšší soutěže. Věřím, že naše výkonnost bude stoupat. Když ne každou sezonu, tak alespoň jednou za čas mít reálnou šanci hrát o nejvyšší příčky.
Minulou sezonu skončil Motor šestý, s čímž jste byl spokojený. Bude to těžké obhájit?
Vše nasvědčuje tomu, že to letos bude ještě těžší. Řada týmů navýšila své rozpočty díky novým majitelům nebo partnerům. Soupeři na papíře posílili. Tabulka byla už loni vyrovnaná a do poslední chvíle jsme mohli být čtvrtí, ale i desátí. Letos situace nebude jiná. Kvalita extraligy jednoznačně stoupá.
Jak vnímáte trend, že do sportovních klubů v Česku vstupují noví silní majitelé?
Jsme jedním z mála klubů, jehož příjmy plynou ze vstupného, od reklamních partnerů a z podpory od města a kraje. Ve výčtu chybí silný podnikatel nebo nadnárodní podnik, který stojí za klubem. Tak je to už u mnoha ostatních klubů.
|
Když Olesen uhne, dostane přes prsty. Budějovický kouč Čihák rozdíly nedělá
Může to být zanedlouho nutnost, aby do klubu majetkově vstoupil podobně silný hráč?
To se těžko odpovídá, obzvlášť když se podívám na budějovický fotbal. Také se tam měnili majitelé a na první dobrou to prozatím nepřineslo vůbec nic dobrého. My trochu cítíme, že po 12 sezonách se dostáváme na hranu toho, co jsme schopni z regionu pro hokej vytěžit. Počáteční euforie dávno vyprchala. Pořád jsme díky úchvatné podpoře fanoušků a partnerů schopní sestavit slušný extraligový rozpočet, který je ale určitě pod průměrem soutěže. Jsme rádi, že sportovními výsledky jsme výš.
Mohli byste zdražit vstupné.
Asi ano a postupně se tak děje. Případně omezit platnost permanentek pouze na základní část, které nyní platí i na play off. Pokud bychom nechali permanentkářům pouze předkupní právo na vyřazovací boje, jistě bychom měli vyšší příjmy. Ovšem my dlouhodobě stojíme o nabitou Budvar arénu i v základní části a jdeme tomu, si myslím, i systémem prodeje permanentních karet naproti. Atmosféra v plné hale je skvělá a změna systému či skokové zdražení vstupného by mohlo snížit návštěvnost.
|
Obhájit šesté místo je výzva. Motor má rekordní rozpočet a opatrné ambice
Neuvažujete tedy o vstupu bohatého podnikatele nebo firmy?
O tom musí uvažovat nějaký movitý a zapálený podnikatel, ne my. Ale kdybyste se mě zeptal před deseti lety, jestli bychom byli ochotní změnit majetkovou strukturu, tak by nás to asi moc nezajímalo. Teď jsme už ale kus práce udělali a někam klub dostali. Kdyby se objevil někdo, kdo by chtěl spojit svoje schopnosti, úsilí a také finance s naším klubem, tak určitě nelpíme na tom, abychom nadále byli akcionáři. To si myslím, že mohu říct i za ostatní akcionáře.
Vnímáte posilování soupeřů i v zázemí jako ohrožení?
Jasně, ale jsme pyšní, že jsme schopni s podporou fanoušků a partnerů zajistit konkurenceschopný extraligový rozpočet a budovat kvalitní zázemí a služby pro hráče.
Zmínil jste situaci u budějovických fotbalistů. Ovlivnily složité týdny a měsíce na Dynamu postavení Motoru?
To teprve uvidíme. Letos ale rozhodně nebudeme mít rozpočet o miliony vyšší díky tomu, že se něco složitého děje u druhého budějovického významného sportovního klubu.
Chystáte něco nového pro fanoušky?
Něco ano, zatím neprozradím. Stále diskutujeme s provozovatelem o fungování bufetů. Hledáme řešení, které by uspokojilo co největší část publika. Ale chápeme, že Budvar aréna má svoje limity.
Opakovaně se řešilo případné rozšíření zimního stadionu. Je to aktuální?
Aby nám Budvar aréna dobře sloužila, veřejnosti a klubu, je nezbytné přistoupit k jejím úpravám nebo dobudování, aby odpovídala současným a budoucím požadavkům. Klíčové problémy znovu začínají u kapacity bufetů a sociálních zařízení. Nabízený komfort fanouškům není takový, aby odpovídal roku 2025. Podle mých informací je modernizace arény téma pro současné vedení města, uvidíme. Ovšem na nedostatky upozorňujeme vlastně celých dvanáct let, co v klubu jsme. Něco se i podařilo. Před pár lety se zásadně zlepšilo zázemí pro mládež, tři roky zpátky získalo áčko novou kabinu.
Klub má také nový autobus.
Není náš. Autobus zakoupil i pro potřeby našeho klubu jeden z našich dlouhodobých partnerů Domitruck. Do své vozové flotily pořídil luxusní autobus, který je polepený v barvách Motoru.
|
Posila hned kapitánem, Bulíř si dobíral Gulaše. Tým musíme být i na obědě, hlásí
Změn v kádru Motoru po sezoně nebylo mnoho. Jste případně i ekonomicky připraveni zasáhnout, kdyby bylo v sezoně potřeba?
Slýchám, že všichni posílili a jen my nic nedělali. To si nemyslím. Do sezony vstupujeme s dražším kádrem než minulý rok. Zejména se podařilo to, o co jsme moc stáli, tedy udržet kostru týmu pohromadě. Pro letošní sezonu bylo zaregistrovaných 15 nových smluv, třebaže jen čtyři noví hráči. Zbylí jsou nově podepsaní hráči minulého kádru nebo uplatněné čtyři opce. Udržení hráčů nebylo nic snadného, protože o naše hráče byl na trhu velký zájem.
A ta možnost případného doplnění kádru?
Jestli budeme mít volné prostředky, to budeme vědět až později podle toho, jak se bude vyvíjet návštěvnost a jak dopadnou některá stále otevřená jednání s partnery. A pokud budou zprávy příznivé, možnost se otevře. Nicméně rozpočet na odměny hráčů je momentálně vyčerpaný. V případě nezbytné nutnosti doplnění kádru bychom museli sáhnout do rezerv. Ty ale primárně tvoříme pro případy neočekávaných ekonomických krizí typu covidu, energetické krize či války na Ukrajině. To vše se negativně promítlo do našich příjmů a rezerva nám pomohla přežít, samozřejmě s podporou fanoušků a partnerů. A co dalšího nás čeká, nevím, ale chceme, abychom byli v ekonomické kondici a pokud možno připraveni. Ale i případná zásadní výsledková krize může být důvodem k čerpání. Ale věřím, že všichni v klubu děláme maximum pro to, aby nás nic takového nepotkalo.
Na co hlavně hráče do Českých Budějovic lákáte?
V rozhodovacím procesu hráče o jeho budoucím angažmá hraje roli celá řada okolností. Od ambicí klubu, osobních vazeb či minulých zkušeností se sportovním manažerem, trenérem či spoluhráči přes výši odměny či délku kontraktu, očekávanou roli v týmu, možnost používat hokejový materiál dle vlastní volby až po kvalitu města a jeho okolí, školy a školky pro děti a vlastně i dlouhodobá zkušenost agentů s klubem. Možná jsem ve výčtu na něco zapomněl. A klub by měl být v jednáních s vytipovanými hráči úspěšný, pokud udělá práci dobře, protože dlouhodobě si v mnoha ohledech rozhodně nestojíme špatně.
Po dlouhých letech se podařilo, že Jihočeský kraj má týmy v obou nejvyšších soutěžích. Jak bude vypadat spolupráce s prvoligovým Táborem?
Myslím, že je to jasně dané a oboustranně výhodné. Hráči, kteří u nás nebudou dostatečně herně vytížení, budou uvolnění k utkáním do Tábora bez našeho nároku na náhradu jejich platů. Naši hráči budou mít herní vytížení a Tábor získá posily. Fungovat by to mělo i obráceně, pokud bychom byli my v krizi se zraněními či nemocemi, tak nám kohouti pomohou. Konkrétní možnosti se budou ale vždy odvíjet od aktuální situace v tom či onom klubu a o svých hráčích si každý klub vždy rozhodne s ohledem na vlastní potřeby. Navíc mě těší, že se naše spolupráce dále propisuje i na trase Tábor – Milevsko.