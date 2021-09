Boleslav chce udělat další krok. Ale zůstaňme pokorní, velí kapitán Ševc

Bruslaři si v posledních letech získali respekt zbytku extraligy. Překonali historické maximum v počtu získaných bodů po základní části, sahali po finále. Pomohl jim k tomu aktivní a rychlý hokej, který nevoní žádnému soupeři.

„Chceme hrát podobně. Víme, že to bude těžká sezona. Jeden tým sestupuje přímo, další jde do baráže. Rád bych, abychom se pohybovali v klidných vodách, v nějaké lepší polovině,“ uvedl většinový majitel klubu Jan Plachý.

Zatímco ostatní semifinalisté z minulého ročníku se museli vyrovnat se ztrátami některých klíčových hráčů, Mladá Boleslav udržela všechny opory pohromadě.



Na novou adresu zamířili třeba David Cienciala (Pardubice), Marek Hrbas (Litvínov), Ondřej Dlapa (Karlovy Vary) nebo finský útočník Joona Jääskeläinen (Slovan Bratislava).

Vedení klubu si ale vytipovalo zajímavé posily. Hráče, o kterých jsou Středočeši přesvědčeni, že by mohli udělat další kariérní posun, jako se to povedlo třeba Radimu Zohornovi.

Nejzvučnější akvizicí je obránce Pavel Pýcha z Českých Budějovic. Kádr doplnili také slovenští reprezentanti Adam Jánošík a Miloš Kelemen nebo Jan Dufek, který přišel ze Zlína.



„Na papíře jsme s mužstvem spokojení, uvidíme, na co to bude stačit. Přesto tam máme nějaká okénka, která bychom rádi zaplnili. Trh je ale totálně vybrakovaný. Je to dané i tím, že extraligu bude hrát patnáct týmů,“ prohlásil sportovní ředitel Radim Vrbata.

Zároveň ale dodal, že přestupovým děním by ještě mohly zamávat případné návraty některých hráčů ze zámoří nebo zbytku Evropy.

V přípravě zvládli Bruslaři jediné utkání ze sedmi. Trenér Pavel Patera ale i tak věří, že hráči jsou na začátek nového extraligového ročníku dobře nachystaní.

„Máme jednoho z nejlepších kondičních trenérů (Ondřej Ježek) v republice. Po sezoně jsme dali klukům dostatečný prostor, aby si odpočinuli a dostali zase novou chuť do hokeje,“ líčil Patera, který v úterý oslavil padesátiny.



Jeho slova potvrdil i Martin Ševc. Zpestřením přípravy pro něj byla utkání v základní skupině Ligy mistrů proti švédské Frölundě a IFK Helsinky. Mladá Boleslav sice získala jen bod, ale z mezinárodní konfrontace si odnesla i řadu cenných poznatků.

„Narazili jsme na kvalitní soupeře, mohli jsme se srovnávat s evropským hokejem. Víme, kde máme slabiny a na čem je potřeba ještě zapracovat,“ řekl kapitán Bruslařů.



Ani tentokráte nehodlají Středočeši vykřikovat do světa velká prohlášení. Ve svých vyjádřeních ohledně plánovaných cílů se drží zpátky, zůstávají opatrní.

„Když to jen trochu půjde, chtěli bychom navázat na minulou sezonu a třeba se posunout ještě výš,“ uvedl Patera.



„Hladových týmů bude dost, všichni budou výborně připravení. Důležité je dostat se do play off. Je třeba začít pokorně a s disciplínou, pojďme zůstat trochu při zemi. Věřím, že pak už je možné všechno,“ dodal Ševc.

Svou pouť extraligovým ročníkem 2021/22 začne Mladá Boleslav v pátek na ledě Olomouce. Jak si na úvod poradí s hvězdným Davidem Krejčím?