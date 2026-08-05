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Tipsport extraliga 2026/27

Dědek marketingová práva na extraligu nezíská. Kluby jeho nabídku odmítly

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  18:38
Majitel pardubického Dynama Petr Dědek

Majitel pardubického Dynama Petr Dědek | foto: ČTK

Pardubický majitel Petr Dědek a trenér Fillip Pešán se radují z postupu svého...
Pardubický majitel Petr Dědek se raduje z postupu svého týmu do finále...
Petr Dědek (uprostřed) při zahájení provozu nové Akademie Dynama Pardubice
Roman Červenka (vpravo) se domluvil na smlouvě s pardubickým Dynamem. Vlevo...
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Kluby hokejové extraligy odmítly nabídku společnosti Relmost majitele mistrovských Pardubic Petra Dědka na odkup marketingových práv soutěže. Na středeční valné hromadě Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH) rozhodly o tom, že práva se od sezony 2028/29 budou prodávat formou takzvaných balíčků.

APK LH o tom informovala v tiskové zprávě.

„Věříme, že obchodování práv formou jednotlivých balíčků přinese extralize do budoucna nejzajímavější ekonomické zhodnocení a současně větší kontrolu nad tím, jak jsou její práva využívána. Podobný model se osvědčil i v nejvyšší české fotbalové soutěži. Vybrali jsme si složitější cestu, ale z našeho pohledu správnou,“ uvedl Jan Tůma, prezident APK LH.

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Pro pokračování ve dříve zvolené strategii hlasovalo dvanáct ze čtrnácti zástupců klubů. Jeden se zdržel a jeden podpořil nabídku Relmostu. Podle webu odkryto.cz se jednalo o Pardubice a zdržely se Vítkovice.

Představitelé Relmostu nabízeli za marketingová práva stovky milionů, chtěli ale získat vše souhrnně. Nejprve na 15 let, poté nabídku snížili na deset let. Vedení APK LH ale již dříve avizovalo, že chce jít cestou balíčků a získat větší kontrolu nad právy. Asociace chce do konce roku vyhlásit jednotlivé tendry na audiovizuální a reklamní práva.

V současnosti zajišťuje obchodování s marketingovými právy extraligy společnost BPA sport marketing, podle středeční tiskové zprávy by v letech 2028 až 2032 měla pokračovat jako servisní partner a zprostředkovatel.

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Strategická rozhodování, rozdělení práv do jednotlivých balíčků a kontrola nad jejich obchodováním ale přejdou na asociaci. Po roce 2032 by měl být celý proces v režii APK LH.

Podle neoficiálních informací doposud BPA platí každému klubu ročně 14 milionů korun, na začátku platnosti stávající smlouvy dostaly navíc podpisový bonus čtyři miliony korun. Finanční prémii získávají i nejúspěšnější týmy soutěže.

Asociace v současnosti jedná i s vedením Českého svazu ledního hokeje o uspořádání budoucích vzájemných vztahů. APK LH má podle nynější smlouvy právo řídit extraligu do roku 2032.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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