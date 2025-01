Msta za Kašeho? Litvínov byl krvavý, tvrdil plzeňský Lev o řeži plné bitek

„Oni byli pořád krvaví, nesoustředili se tolik na hru,“ mínil plzeňský útočník Jakub Lev. „Emoce trošku přerostly a my se na hokej skutečně tolik nesoustředili,“ přikývl litvínovský bijec Martin Havelka.

Rozbuškou se stal Schleissův faul na Kašeho z předvánočního zápasu. Hráč Plzně mladšího z hvězdných litvínovských bratrů srazil zezadu u mantinelu, když nebyl v držení kotouče. Schleiss vyfasoval dvouzápasovou stopku, Kaše kvůli otřesu mozku měsíc nuceně pauzíroval.

„Honze Schleiss se mu omluvil. Nikdy předtím nebyl trestaný, udělal to poprvé. A pár dní před zápasem vyjde článek, že se omluva nepřijímá. Což znovu vyvolalo emoce,“ odtušil Lev. „Nehrajeme hokej první rok. Když se něco takového stane, čekáte, že něco přijde. Nevíte, v jaké míře. Byli jsme na to nastavení a připravení.“

Už po 49 sekundách se strhla mela, praly se tři dvojičky. Na ledě se objevil i mstitel Havelka, naskočil v jiném než svém útoku, a vybízel Schleisse, ale boxersky si to s ním rozdal Lev. „Když šel Honza na první střídání, napadl ho litvínovský hráč. A divil se, že se s ním nepopere. Samozřejmě kdyby ho vyzval někdo jeho hráčské úrovně nebo ve stejné pozici v týmu, šel by do toho. Ale aby na něj vystartoval vyloženě rváč, který chodí jen na oslabení? Honza to udělal dobře, nebyl důvod se s ním rvát.“

Martin Havelka (vlevo) z Litvínova vybízí k boji Jana Schleisse z Plzně.

Havelka se odmítl vyjádřit k tomu, zda měl za úkol pomstít Kašeho. „Ale řeknu, jak to cítím já. Máme bodové hráče v týmu a soupeři se na ně začali soustředit. A takové věci si prostě nenecháme líbit,“ hromoval železný muž Litvínova. „Že nám vyřadili na několik zápasů Davida Kašeho, na to já jako hráč nezapomínám.“

Vendeta ovšem přišla Lvovi přehnaná. „Aby každé střídání do Honzy sekali, to si nezasloužil. Zvládl to fantasticky, pak dal nádherný gól a tím odpověděl všem,“ těšilo útočníka hostů. „Ukázal, že to od nich bylo zbytečné.“

Po bitce zápas nedohráli domácí Zile a hostující Holešinský, kterého Lotyš vysvlékl z dresu. Za zásah do oblasti hlavy a krku předčasně dohrál i plzeňský Lalancette, s nímž se po jeho faulu porval znovu Havelka. Zápas se protáhl na víc než dvě a tři čtvrtě hodiny a Škoda paradoxně svá vyloučení proměnila ve dva góly. V oslabení skórovali Urban s Měchurou.

Adrián Holešinský (vlevo) z Plzně a Kristaps Zile z Litvínova.

„Věděli jsme, že s Litvínovem jsme letos třikrát prohráli, takže jsme sem přijeli nastavení, že nechceme s nikým prohrát čtyřikrát,“ motivovalo Lva a spol. Plzeň bodovala pošesté v řadě a po krušném startu se zvedá. „Před sezonou přišel nový realizační tým, vyměnila se půlka mužstva, nějaký čas trvá, než si rukopis trenéra zažijete. Konečně jsme našli pohodu a jsme rádi, že jsme utekli strašákovi baráže. Ale pořád bojujeme o předkolo, jen neurazit hokejového Boha!“