ONLINE: Trápící se Sparta bojuje v předehrávce na ledě Litvínova

Pražané dopoledne přivedli do svého trenérského štábu staronovou posilu Miloslava Hořavu, který se ovšem postaví za hráčskou lavici až v nedělním duelu s Kometou.

Sledujte předehrávku 22. kola ONLINE 17:30 Litvínov - Sparta

Pražskému klubu chybí také Martin Jandus, který se přesunul na hostování do konce ledna do českobudějovického Motoru. „Chceme Martinovi dopřát větší prostor na ledě. Věříme, že se vrátí v co nejlepší formě, říká sportovní manažer klubu Jaroslav Hlinka.

Avšak i Litvínovští hlásí jednu ztrátu. Na hostování do konce sezony doplní kádr Mladé Boleslavi útočník Tomáš Pospíšil. Podle slov generálního ředitele Pavla Hynka odchází z důvodu přetlaku v prvních třech formacích, který vznikl po příchodu Matěje Chalupy ze zámoří.

Litvínov ztratil tři utkání z posledních čtyř, hosté čekají na vítězství už dlouhých sedm zápasů.

„Sparta bude chtít ukončit sérii porážek a bude to pro nás náročný zápas. Nechceme prodat naši kůži lacino, protože potřebujeme body do tabulky. Věřím, že to bude dobrý zápas a získáme nějaké body,“ říkal před tradičně prestižním soubojem hlavní trenér Vervy Vladimír Országh.