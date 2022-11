Kubík po další divočině Kladna: Skvělé, ale plácat po ramenou se nemůžeme

„Minule jsme v pozici jako Litvínov byli my, takže jsme utkání potřebovali odčinit a vrátit to fanouškům, protože v Hradci jsme závěr prostě nezvládli. Je dobře, že dnes to bylo naopak,“ ulevilo se útočníkovi Adamu Kubíkovi, který páteční revoluci rozpoutal svým gólem.

Jen tři dny předtím Rytíři prošustrovali na ledě Mounfieldu v posledních třech a půl minutách vedení 7:4, rupli 7:8 v prodloužení.

S Litvínovem jste dvě třetiny hráli mizerně. Měli jste ještě v hlavách úterek?

V Hradci šlo o těžký zápas a myslím, že jsme toho měli plný brejle, protože tam bylo i hodně oslabení. Bylo vidět, že jsme proti Litvínovu byli trošku unavení, asi to na nás malinko dopadlo, ale kousli jsme se a zvládli to.

Co pro vás takový obrat znamená?

Psychika půjde samozřejmě trošku nahoru. Jsme určitě rádi, že jsme Hradec odčinili. Kdybychom měli dnes nula bodů, byli bychom poslední, takhle jsme alespoň těsně před Litvínovem.

Co vás dovedlo ke dvěma gólům při power play?

Dali jsme je z toho, že jsme šli konečně do brány a clonili jsme gólmanovi, což jsme celý zápas předtím nedělali, takže jsme ani góly vstřelit nemohli. Díkybohu to tam spadlo, stejně musíme pokračovat i v dalších zápasech. Prostě o body takhle bojovat a urvat to.

Vy jste obrat nastartoval.

Stál jsem před gólmanem, aby neviděl, puk kolem mě letěl, tak jsem ho zkusil tečoval. Ani nevím, kudy nakonec propadl do brány. Osobně si myslím, že takové góly jsou jedny z nejhezčích, protože i spousta hráčů třeba v NHL dokazuje, že není úplně jednoduché kotouč dobře tečovat.

A taky jste asistoval u vítězného gólu kapitána Tomáše Plekance. Jak velká euforie s vámi cloumala?

Myslím, že skvělé bylo už jen to, že jsme zápas dotáhli vůbec do prodloužení. Nemůžeme se ale zase nějak moc plácat po ramenou, protože jsme skoro celý čas prohrávali 0:2, což se nesmí stávat, tím spíš u nás doma. Tu bojovnost musíme předvádět od začátku.

Dva divoké závěry a bláznivé zápasy po sobě, zažil jste to někdy?

Co se stalo s Litvínovem, to asi ještě ano, ale nic podobného jako v Hradci jsem fakt nikdy nezažil. Abychom si během tří minut nechali vzít vedení 7:4? Na sedm gólů se má venku rozhodně vyhrávat.

A dva góly v power play si pamatujete?

Jednou v Karlových Varech jsme je taky dali, ale tam jsme to nedotáhli, prohráli jsme tehdy o gól.

Ukázal obrat s Litvínovem, že váš tým má vnitřní sílu a že se nesloží jen tak?

Nějaké skládání není na místě, musíme bojovat. Nejsme v pozici, abychom hráli nějaký krásný hokej. Pro nás je hlavní to urvat a sbírat body, pokud možno s každým soupeřem. Ty šance v závěru nevyplynuly z nějakého našeho extra bruslení nebo aktivity, ale šli jsme prostě do brány, stáli před brankářem, takového góly pak padají... Od toho bychom se měli odpíchnout a před gólmanem stát vždycky.

Pomůže vám to hodně, abyste se odrazili blíž středu tabulky?

Je to samozřejmě lepší, než kdybychom teď bez jediného bodu seděli skleslí v kabině. Nesmíme být ale nijak vysoko nebo v nějaké euforii, ale tvrdě pracovat dál a připravit se na další zápas, protože v neděli v Třinci to určitě nebude nic jednoduchého.