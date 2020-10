ONLINE: Karlovy Vary se vracejí z karantény, dohrávají 3. kolo se Spartou

Utkání v KV Areně je prvním od zavedení nouzového stavu a po zpřísnění opatření proti koronaviru, pořadatelé tedy na stadion nemohou pustit jediného diváka.



Jde teprve o čtvrté utkání třetího kola, které pozná výsledek, podle plánu 25. září své zápasy sehrály pouze Zlín s Hradcem (2:3), Plzeň s Boleslaví (4:2) a Olomouc s Pardubicemi (3:2). Zbývající duely jsou stále odloženy: Vítkovice vs. Třinec, Kometa vs. Motor, Liberec vs. Litvínov.

Karlovarští hokejisté se pokoušejí ukončit sérii osmi porážek v zápasech se Spartou, která na jejich ledě prohrála naposledy v únoru 2017. V tomto ročníku se ale Pražanům venku nedaří, ve třech zápasech v arénách soupeřů nezískali ani bod. Se šesti body jim patří šestá příčka. Karlovy Vary dosud získaly body tři.

Které extraligové týmy jsou momentálně mimo hru? Na rozhodnutí hygieniků čeká Olomouc, o víkendu nenastoupila. V karanténě jsou stále Pardubice, Mladá Boleslav, Zlín, Hradec Králové a Třinec.