Spadl do čtvrtého útoku, i tak Hübl přidal další zápis do dějin: 900 bodů

„Opakuji to pokaždé, když se mi něco takového povede. Asi bych si to užíval, kdybychom hráli jinde. Tahle čísla mě teď neženou, ale postavení v tabulce ano, potřebujeme se dostat o něco výš,“ řekl třiačtyřicetiletý kapitán Hübl, jehož celek je až třináctý. „Doufám, že zvládneme konec sezony, to mě zajímá víc než individuální statistiky.“

Litvínovský nezmar má před sebou už jen Richarda Krále, který je o bod lepší, a absolutního rekordmana Petra Lešku. Od něj ho dělí už pouze devět bodů, což možná zvládne ještě letos. „Po sezoně tyto úspěchy možná ocením víc než teď,“ tvrdí Hübl na klubovém webu.

Ale jeho pozice je jiná než dřív, propadl se až do čtvrtého útoku. Ročník přitom startoval coby vůdce elitní formace. Na ledě Komety strávil jen deset a půl minuty, býval zvyklý na větší zápřah. „Každý chce hrát hodně. Nyní je to ale takhle dané. Nemůžu tu za zásluhy hrát dvacet minut za zápas, jsem hráč jako každý jiný. Musím se s tím smířit a nechat na ledě všechno. Pořád se snažím pomoct týmu,“ není zatrpklý centr chemiků, kterým v roce 2015 vydatně pomohl k historickému titulu.

V Brně slavil nejen Hübl, ale celý Litvínov. Donedávna utrápený tým zabral, ukořistil druhou výhru v řadě a utekl na distanc osmi bodů od barážové příčky. Probudil se, až když se předposlední Kladno docvaklo na bod. „Díváme se pod sebe i nad sebe, hlídáme si oba směry,“ hlásí Hübl, že ho zajímá i posun do play off. Od dvanáctých Karlových Varů je Verva pouze na bod, ale Energie má zápas k dobru. „Pohání nás strach z dolních pater, ale na druhou stranu si pořád chceme zahrát play-off. Stále jsme na dostřel. Už nemáme kam uhnout, musíme se dotáhnout nahoru.“

Po depresivní sérii, kdy Litvínov z deseti zápasů devět prohrál, se zablýsklo lepší časy. „Pozměnili jsme systém. Inkasovali jsme zbytečné góly a ve vlastním pásmu jsme měli nepořádek. Do tréninků jsme tedy zařadili jiné věci, což se podle mě promítlo do zápasů,“ osvětlil Hübl, co Vervu nastartovalo. „Pro nás je důležité, že poslední dva zápasy se nám podařilo sehrát dobře takticky. V utkáních předtím jsme se vždy za něčím hnali, nevěděli jsme, kam skočit dřív. To ale nyní neděláme, počkali jsme si a hráli takticky. V tomhle duchu chceme pokračovat.“

Na ledě Komety se trefili Kudrna, Gerhát, Sukeĺ, Havelka a Irving a brněnští fanoušci vzteky naházeli na led toaletní papír. „Kluci, co delší dobu neskórovali, konečně dali gól. Tím je mančaft silnější, protože poslední dobou to stálo na první lajně. Zejména tedy na Zdráhalovi s Estephanem. Jsem rád, že se připojili kluci i z dalších formací.“

Připojil se i Hübl bodem po třízápasové odmlce a hned se zapsal do dějin.