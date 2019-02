ONLINE: Sparta potřebuje udržet desítku, v dohrávce hostí Třinec

Naposledy hrál dvaačtyřicetiletý útočník za Spartu na konci minulé sezony, pak mu skončila smlouva.

Sparta dvakrát za sebou nebodovala a vyhrála jen dva z posledních sedmi zápasů. Na desátém místě mají Pražané náskok tří bodů před jedenáctým Litvínovem.

Třinec pokračuje v pětizápasové sérii venku. Po výhře v Litvínově a velkém obratu ve Vítkovicích chce herní procitnutí po předešlé sérii tří porážek potvrdit i na Spartě. Případným úspěchem by se navíc Oceláři přiblížili Plzni a vrátili by se do hry o druhé místo v základní části.