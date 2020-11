Extraligové kluby schválily sobotní návrat, zatím i s pravidelnými testy

Extraligové kluby si schválily plán sobotního restartu nejvyšší hokejové soutěže. Mnoho detailů, za jakých podmínek budou moct utkání uspořádat, zatím neznají, vše by se mělo vyjasnit v průběhu týdne. Podle informací iDNES.cz ovšem stále platí podmínka, že týmy musí projít testováním (PCR testy) před každým utkáním. A to do doby, dokud s hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou nevyjednají finančně schůdnější variantu.