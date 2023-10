Poulíček sestřelil Třinec a pak i rukavici. Vzácný okamžik, podivoval se oslavě

Bývalý kapitán Dynama předvedl po vítězné trefě ve čtvrté minutě prodloužení na své poměry velmi ojedinělý kousek. Vyhodil rukavici do vzduchu a hokejkou ji pomyslně sestřelil.

„Sám jsem překvapený, co jsem provedl,“ smál se Poulíček. „Pár zápasů jsem nedal gól, takže jsem si na sebe zase začal vytvářet tlak a byl jsem rád, že jsem se trefil. Popustil jsem emoce, ale v životě jsem nic takového neudělal a asi už ani neudělám. Vzácný okamžik, absolutně nevím, jak se to zrodilo,“ dodal.

Daleko promyšlenější už byla jeho gólová akce. Poulíček přijal přihrávku od Radila (v zápase čtyři body za 1+3) na pravé křídlo a svižnou ranou prostřelil brankáře Ondřeje Kacetla. „To byla naopak situace, kterou mám natrénovanou. Nechtěl jsem vymýšlet žádné super akce, věřil jsem si na střelu a trefil jsem to,“ popsal Poulíček.

Dynamo díky němu porazilo Třinec 4:3 po prodloužení a v domácím prostředí zůstává v letošní sezoně stoprocentní. Oceláře však mohlo klidně porazit i za tři body nebýt chyby brankáře Romana Willa.

Ten ve třetí třetině zazmatkoval za bránou a do prázdné na 2:3 z pohledu Třince uklízel Richard Pánik. Za necelou minutu už bylo srovnáno a Will navíc tu samou chybu předvedl za malou chvíli znovu. To si puk málem do sítě srazil Tomáš Zohorna.

„Já bych to vůbec neřešil. Je to to samé, jako když uskočí puk obránci. Možná byla na ledě voda z přestávky, to je jedno. Musíme vidět, že Willda chytá od začátku sezony skvěle, nehledě na to, že v dnešním zápase zastavil spoustu dalších šancí Třince,“ podržel Poulíček parťáka.

Na babrání se v chybách stejně není čas. Dynamo má v říjnu včetně Ligy mistrů za sebou již osmý zápas a dalších pět před sebou. Ten nejbližší už v neděli od 17 hodin v Českých Budějovicích. „Program je hodně náročný, ale taková je zkrátka realita,“ přijal Poulíček.