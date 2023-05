Smlouvy v KHL zrušeny. Hyka, Sedlák i Will se na pět let upsali Dynamu

„Všichni tři jsou top hráči, jsem rád, že s námi budou ještě dlouho. Patří k pilířům týmu, fanoušci si je oblíbili a věřím, že i díky nim navážeme na skvělou návštěvnost a rekordní počty prodaných permanentek,“ řekl majitel Dynama Petr Dědek.

Spolu s hráčským agentem Alešem Volkem dlouho usiloval o zrušení kontraktů Hyky, Sedláka a Willa s ruským Čeljabinskem, kde všichni tři před příchodem do Pardubic působili. Dosud byly jejich smlouvy pouze na rok pozastavené a hrozil návrat hráčů do Ruska, které způsobilo válku na Ukrajině. Nakonec se ale konat nebude. V Pardubicích by po podpisu nových pětiletých smluv měli zůstat minimálně do roku 2028.

„Jsem rád, že můžu v Pardubicích pokračovat dál. Doufám, že navážeme na dosavadní spolupráci a uděláme nějaké úspěchy. Oblékat dres Dynama je neskutečné. To, jak tady fanoušci žijí hokejem a ženou nás dopředu, předčilo očekávání nás všech,“ uvedl Lukáš Sedlák.

Ještě před štací v Dynamu zkusil podruhé štěstí v NHL, kde letos odehrál dohromady 30 zápasů (3+5) za Colorado a Philadelphii, v Pardubicích pak včetně play off stihl ještě o čtyři více a zaznamenal v nich 35 bodů za 20+15.

Hyku na dva a půl měsíce vyřadilo infekční onemocnění jater, nakonec ale včetně play off zvládl 42 zápasů s bilancí 6+24 a vizitka Romana Willa? Zařadil se mezi nejlepší extraligové gólmany, v základní části odchytal 39 utkání s úspěšností 92,08 %, v play off dalších 11 s úspěšností 91,09 %.

Se všemi třemi v sestavě mělo Dynamo ve svém loňském extraligovém výročním ročníku velké plány. Mířilo na titul, vypadlo však v semifinále po sedmizápasové bitvě s Třincem. Sezonu si tak jako jediný prodloužil Lukáš Sedlák, jenž je součástí národního týmu na mistrovství světa v Rize. V pátek odpoledne by měl naskočit do úvodního utkání se Slovenskem. Začátkem května se také stal hokejistou sezony.