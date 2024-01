Góly snad dám, až to bude nejvíc potřeba, přál si Pánik, posila Pardubic

Ve 47. minutě jel sám na bránu, ale poskakoval mu kotouč a původní úmysl zakončit mezi nohy tak nevyšel. Marka Mazance, který byl ještě několik desítek hodin před tím jeho spoluhráčem, nepřekonal.

I tak ale byla premiéra slovenského útočníka Richarda Pánika v pardubickém Dynamu poměrně slušná. A příjemná, hned na začátku utkání se dočkal přivítání domácího kotle v podobě choreografie, „Vítaj, Rišo!“

„Trochu mě mrzí, že jsem ten gól nedal a neudělal fanouškům ještě větší radost. Beru ale pozitivně, že jsem si hned vytvářel šance a věřím, že to hlavní přijde, až tým bude nejvíc potřebovat,“ přál si Pánik.

Nedělní bitva s Třincem, kterou zvládlo Dynamo výsledkem 5:3, mohla pro něj být vlastně i celkem emotivní. Pánik se totiž do Pardubic stěhuje právě z Třince, všechno se upeklo v pátek, tedy jen dva dny před vzájemným utkáním.

„Pár trejdů už jsem zažil, ale že by to hned vyšlo takhle, tak to se mi ještě nestalo,“ uvažoval Pánik. „Na Třinec budu mít hezké vzpomínky, nejen kvůli tomu, že jsem tam vyrůstal, ale objevilo se zkrátka pár věcí, které mi nesedly. K trejdu jsme dospěli vzájemně a jsem rád, že Pardubice měly zájem, protože pořád platí, že jsem do Česka přišel vyhrát titul,“ řekl.

Podle Pánika navíc na velké výměně vydělali i Oceláři, Dynamo jej totiž směnilo za Davida Ciencialu, který je třineckým odchovancem a ke všemu měl pod Javorovým od nové sezony stejně podepsáno.

Hokejisté Pardubic otočili duel v Karlových Varech z 0:3 na 4:3.

V Pardubicích ale na Ciencialu rozhodně nezapomenou, i on se v neděli dočkal děkovného chorea a po zápase mu tleskal celý stadion včetně bývalých spoluhráčů.

„Moc si toho vážím, chtěl bych všem lidem poděkovat, že si vzpomněli,“ vzkázal dojatý Cienciala v České televizi.

Ale zpátky k Pánikovi. Podle očekávání zaujal místo na křídle prvního pardubického útoku s Lukášem Sedlákem a Tomášem Hykou. Dohromady 762 startů v NHL.

„Napoprvé to podle mě bylo dobré. Kdybychom společně dali gól, tak bychom se ještě víc uvolnili, ale podle mě to bylo fajn. Těším se na další zápasy,“ přemítal Pánik.

Dočká se hned zítra, kdy Dynamo nastoupí v 17.30 na ledě Českých Budějovic.

„Musíme se společně snažit být přínosem pro tým. Moje práce je forčekovat, vybojovávat puky a pak jen někde čekat na střelu. Sedlák i Hyka jsou na kotouči velmi silní, takže doufám, že to bude fungovat,“ plánoval Pánik.

Na led Motoru Dynamo dorazí s dalším odstupem od hektického závěru týdne, ale hlavně se šesti výhrami v řadě. Ta poslední nad Třincem jej vrátila do čela extraligového pořadí o dva body před Spartu, oproti které mají Východočeši pořád dva zápasy k dobru.