Na úvod proti Jágrovi. Z týmu čiší obrovské odhodlání v sezoně uspět, říká Zadina

„Víc jsme si na startu extraligy nemohli přát,“ těší se Marek Zadina, trenér Východočechů. „Hráči už jsou nedočkaví, aby se to to zase rozjelo. Do soutěže chceme vstoupit co nejlépe, první utkání s Kladnem vyhrát, a hned od začátku tak najet na vítěznou vlnu. Myslím, že bude plný dům a že kluky podpoří skvělí diváci,“ dodává kouč.

Loni od Václava Varadi přebíral kádr, který mu musel závidět každý kolega v branži. Jenže letos ho má ještě silnější. Majitel Dynama, miliardář Petr Dědek, pokračuje ve stavbě jakýchsi tuzemských hokejových „Galácticos“ a k borcům, jakými jsou Lukášové Sedlák a Radil, Peter Čerešňák, Roman Will nebo Martin Kaut teď v létě přivedl kromě výše zmíněného útočníka Červenky ještě obránce Andreje Šustra a dalšího forvarda Jiřího Smejkala.

„Jeví se velmi dobře, jsou to velká jména, hráči evropského i světového formátu,“ konstatuje Zadina. „Ale musíme je zabudovat do týmu, všechno si musí sednout, přizpůsobit jedno druhému. Pro nás jsou výraznými posilami, ovšem všichni hráči v mužstvu jsou výborní a každý má svoji roli. Musíme se prezentovat jako jeden tým, ne jako jednotlivci,“ podotýká.

Je zřejmé, že s takovým materiálem není kam uhýbat. V uplynulé sezoně Dynamo skončilo, smolně, těsně pod vrcholem a nic jiného, než ho tentokrát dobýt, cílem být nemůže. K tomu je tu ambice ukázat se v Lize mistrů v co nejlepším světle a obhájit pozice na prestižním Spenglerově poháru v Davosu, kde Východočeši loni padli stejně jako v extralize až ve finále.

„Ten tlak musíme přijmout a naučit se s ním pracovat. Z týmu čiší obrovské odhodlání uspět,“ říká Zadina. „Půjdeme krok po kroku, ale máme ty nejvyšší mety,“ nezastírá.

K nevydařenému sedmému finále s (opět mistrovským) Třincem se už kabina nevrací.

„Hledíme dopředu. Kluci si odpočali, oprostili se toho, srovnali si to v hlavě. Do nové sezony jdeme s jasnou vizí,“ opakuje trenér Dynama. Zápasovou přípravu považuje za povedenou.

„Z 80 procent probíhala dle představ. Až do prvního zápasu v Lize mistrů s Fehérvárem jsme nehráli kompletní, se sestavou jsme cukali a snažili se o optimální složení lajn,“ líčí.

Dynamo po vítězných přátelácích proti vlastnímu „béčku“, Žilině a Mnichovu nakonec v evropské soutěži dosud nasbíralo bilanci 2-0-1-1 a v tabulce mu náleží průběžná 11. příčka. Přitom entrée do letošní Ligy mistrů mělo exkluzivní, když doma smetlo 7:0 Fehérvár a 5:1 Tapparu Tampere.

„Pardubická utkání jsme odehráli velmi dobře, předvedli jsme v nich solidní, aktivní hokej. Měli jsme šance, jež jsme proměňovali, a ta vítězství jsme si jednoznačně zasloužili. Pak jsme vyjeli na trip do Německa (Eisbären Berlín a Straubing) a tam už to tak vydařené nebylo. Opakovaly se věci, které se nesmějí stávat. Takže tohle bych nehodnotil úplně kladně,“ srovnává Zadina s tím, že je nutné respektovat i sílu soupeřů, kteří mají na soupiskách řadu cizinců ze zámoří a hrají hodně agresivně.

Pardubičtí hokejisté slaví gól v Lize mistrů.

Konkrétně proti Straubingu (2:3) navíc dostaly volno opory Červenka a Čerešňák, což se citelně projevilo na souhře. „Čero (Čerešňák) je zkušený bek, který obranu a rozehrávku zklidní,“ poznamenává Zadina. „My si ale nedávali puky dostatečně rychle, předržovali je, když jsme neměli a naopak. Kombinace vinou toho vázla.“

Co ještě mu v posledním klání před extraligou vadilo? Vysoký počet branek inkasovaných v oslabení. „Straubing měl čtyři přesilovky a tři proměnil,“ upozorňuje Zadina. „Na to se zaměříme. Musíme se vrátit ke hře, se kterou jsme byli úspěšní jak v oslabení, tak potom i v přesilových hrách.“

Pozitivem byla kromě jiného hra křídelníka Martina Kauta, jenž se v Lize mistrů prosadil už čtyřikrát a patří v ní k nejlepším kanonýrům, společně s pardubickým odchovancem Michaelem Špačkem (Ženeva, rovněž čtyři góly).

„Martin měl velmi dobrou přípravu jak na suchu, tak na ledě. Je dobře nachystaný a hokejista to je výborný. Jen musí držet stabilní výkonnost po celou sezonu,“ přeje si Zadina.