Pardubické Dynamo nezvládlo další domácí zápas. Prohrálo s Plzní 1:3, přesto však tenhle duel zůstane alespoň někomu v paměti. Jediný gól hokejových Pardubic obstarali při svém premiérovém extraligovém startu junioři. Oleksijovi Jevtěchovovi asistoval syn pardubické legendy Tomáš Rolinek mladší.

Tomáš Rolinek mladší a Oleksij Jevtěchov (zády k mantinelu) posbírali své první extraligové body v dresu Pardubic. (28. října 2025) | foto: Josef Vostárek, ČTK

Nesmazatelnou vzpomínku oběma zařídil bek Jan Košťálek, který v 53. minutě nahodil kotouč do pásma a odražený kotouč od plexi zpracoval právě Rolinek junior. „Slyšel jsem Oleksije, jak na mě zařval, tak jsem mu to dal pod hokejkou – a gól,“ popsal úspěšnou akci. Jevtěchov přihrávku sklidil jako zkušený harcovník.

„Pořád tomu nemůžu věřit, jsou to neskutečné pocity. Kvůli tomuhle jsem pracoval celý život, budu makat dál, aby se to ještě někdy opakovalo,“ zářil devatenáctiletý Ukrajinec, který spolu s Rolinkem a dalšími letošními premianty Vítem Mackem a Markem Chaloupkou nastupuje střídavě za pardubickou juniorku a rezervu v první lize. Všechny navíc ještě doplnil 16letý dorostenec Matúš Válek. „Tohle si budeme pamatovat navždy,“ líčil Rolinek.

Třinec přehrál Budějovice a upevnil vedení, zvítězil i Litvínov. Kladno zvládlo nájezdy

První starty na nejvyšším českém stupínku jim ale přece jen trochu kazil konečný výsledek. Pardubice znovu doma tahaly za kratší konec, po aktivitě v úvodu brzy inkasovaly a už nedokázaly reagovat. Nervozitu podtrhly závěrečné emoce kapitána Lukáše Sedláka tváří v tvář Jakubu Lvovi a rvačka Miguela Tourignyho s Danielem Malákem.

„Podle mě to bylo celou dobu vyrovnané utkání. Měli jsme ale pár výpadků a bohužel jsme neproměňovali šance. Jeden gól nestačí,“ uvědomoval si Rolinek.

Jeho extraligovou premiéru z tribuny sledoval táta, pardubická legenda a kapitán mistrů světa z roku 2010. „Doufám, že si to užil stejně jako já. Jsem zvědavý, co bude doma říkat,“ těšil se jeho následovník. „Moc mi pomáhá, bez něj bych hokej nehrál,“ dodal 18letý hráč.

A nehodlá končit. „To bych asi nepřežil,“ přisvědčil. Stejně jako Jevtěchov se plánuje jednou v extraligové sestavě Pardubic prosadit natrvalo. Nejen kvůli otci. „Je to těžké, protože mě s ním všichni budou srovnávat. Na druhou stranu ho ale tady fanoušci měli rádi, tak snad to bude podobné i u mě. Je skvělé, že se můžu pokusit na něj navázat ve stejném dresu, snad se mi bude dařit jako jemu,“ přál si Rolinek.

Ještě má ale před sebou pořádnou šichtu. S výše uvedenými spoluhráči se bude zase brzy opět hlásit na tréninku juniorky. „Kluci si z nás asi budou trochu dělat legraci, hlavně si o sobě nesmíme nic myslet a dál tvrdě makat,“ nabádal Rolinek.

Při zemi ho bude držet právě hlavně táta, který platil za jednoho z největších dříčů v celé pardubické historii. „Trochu mě mrzí, že jsem si dřív tolik nebral k srdci, co mi říkal. Neměl jsem nastavenou hlavu, teď už ale všechno vnímám,“ slíbil Rolinek.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 18 12 3 1 2 59:36 43
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 18 9 1 3 5 39:31 32
3. HC Kometa BrnoKometa 19 10 0 2 7 51:49 32
4. Bílí Tygři LiberecLiberec 19 9 1 2 7 48:46 31
5. HC Dynamo PardubicePardubice 19 8 2 2 7 53:45 30
6. HC OlomoucOlomouc 19 9 1 1 8 44:45 30
7. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 19 9 1 0 9 57:51 29
8. HC Vítkovice RideraVítkovice 18 7 3 2 6 53:48 29
9. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 18 7 4 0 7 47:42 29
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 19 8 1 2 8 48:51 28
11. HC Sparta PrahaSparta 19 7 2 1 9 53:51 26
12. Rytíři KladnoKladno 19 5 1 4 8 42:55 21
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 5 1 1 11 37:49 18
14. HC Verva LitvínovLitvínov 19 3 1 1 14 30:62 12
Zobrazit více
Sbalit

