Nová smlouva a hned hattrick. Díky Dynamo, vzkázal klubu premiant Blümel

„Trochu mi to zhořklo, ale to se nedá nic dělat. I takové zápasy se dějí, za bod jsme rádi. Rozhodně ale měly být tři,“ litoval po utkání Blümel.

Svůj velký večer odstartoval v sedmé minutě, první extraligový hattrick pak dokončil v přesilovce v úvodu třetí třetiny. Devátým, desátým a jedenáctým gólem se stal nejpilnějším střelcem Dynama v probíhající sezoně.

„Jsem za to moc rád. Hodně mě to těší. Jenže jsme po první třetině vedli 2:0 a kdybychom nepřestali hrát, mohli jsme znovu zvítězit. To mě mrzí,“ přemítal Blümel.



Hráči Pardubic Matěj Blümel (vlevo) a Jan Mandát se radují z gólu.

Právě po Blümelově zásahu na 4:2, který kvůli boleslavské trenérské výzvě museli rozhodčí posvětit u videa, mělo Dynamo „Bolku na lopatě“. Jenže středočeši zabrali a po dvou chybách domácích zápas dostali do nájezdů. V nich až v desáté sérii rozhodl Oscar Flynn.

„Ten můj gól na 4:2 nás nakopl, ale další inkasovaný zase srazil. Juraj Mikuš tam zblokoval šanci soupeře a stejně to šlo do brány. Pak další blbý gól a rázem bylo vyrovnáno,“ ohlížel se Blümel nejen za Kantorovým zaváháním z předposlední minuty, kdy uklouzl na brankovišti a boleslavský hrdina Flynn mu od modré uklidil puk přímo pod horní tyčku.



Blümela tak může těšit alespoň nová tříletá smlouva s Dynamem, která mu dává prostor zabojovat o vysněnou NHL. „Jsem rád, že klub má ve mně důvěru. Oproti minulému roku je to vidět na mém času na ledě, chtěl bych Pardubicím poděkovat, že tu můžu zůstat další tři roky,“ vzkázal Blümel.

Dvacetiletého šikulu v roce 2019 ve čtvrtém kole jako stého v pořadí draftovala organizace Edmonton Oilers, která svůj prospekt pochopitelně sleduje.

„O nové smlouvě s Dynamem Edmonton určitě ví, ale nebavili jsme se o tom. Všechno řešil můj agent Aleš Volek. Já to jen podepsal,“ usmál se Blümel.