ONLINE: Kometa ve šlágru vede. Na ledě Pardubic otevřel skóre Zbořil

Sledujeme online   17:50aktualizováno  18:21
Atraktivní dohrávku 22. kola přináší hokejová extraliga. Lídr z Pardubic v něm na domácím ledě čelí v repríze loňského finále mistrovské Kometě. Utkání startuje v 18 hodin a sledovat jej můžete prostřednictvím podrobné online reportáže.

Jan Košťálek z Pardubic se snaží zablokovat střelu mířící na gólmana Willa. | foto: ČTK

Dynamo drží v čele tabulky náskok sedmi bodů na druhou Plzeň. V neděli vyhrálo před svými diváky už popáté za sebou a odčinilo páteční porážku v Mladé Boleslavi, jež byla jediným utkáním bez bodového zisku za posledních 15 vystoupení.

„Každý bod je cenný, i dostat zápas do prodloužení, když to tolik nejde. Tabulka je letos hodně vyrovnaná, bude se to počítat,“ ví kapitán Lukáš Sedlák.

Pardubice nyní čelí poprvé v sezoně na domácím ledě Brnu, které v dubnu Východočechy připravilo v rozhodující sedmé finálové bitvě o titul.

Konečně jsme utnuli bídnou sérii, těšilo Willa. Neuznaný nájezd mu nevysvětlili

Obhájci mají soupeři co vracet. Kometa ze dvou předchozích vzájemných klání ročníku získala jediný bod a vstřelila pouhé dva góly.

Na východ Čech ale přijíždí v dobrém rozpoložení, vyhrála čtyřikrát v řadě a zvládla poslední dvě venkovní střetnutí s Vítkovicemi a Spartou.

Kometa už budí respekt, Sparta hazarduje i další zápletky. Jaký bude finiš extraligy?

„Kluci padají po hlavě, snaží se zblokovat jakoukoliv střelu v jakémkoliv zápase. Snažíme se makat od první do poslední sekundy, abychom tu vítěznou šňůru co nejvíce natáhli,“ pochvaluje si brankář Aleš Stezka.

Podaří se sérii prodloužit i na půdě extraligového lídra?

21. 1. 2026 18:00
Zápas probíhá
Pardubice : Kometa 0 : 1
(0 : 1)
Góly:
Góly:
10:35 A. Zbořil (J. Flek)
Sestavy:
R. Will - T. Dvořák, P. Čerešňák - J. Ludvig, M. Tourigny - O. Mikliš, D. Gazda - M. Hrádek - R. Červenka, L. Sedlák, J. Mandát - M. Kelemen, J. Kondelík , S. Fejes - R. Kousal, P. Poulíček, M. Kaut - J. Stránský, V. Sobotka, T. Vondráček
Sestavy:
A. Stezka - J. Ščotka, L. Zábranský - F. Král, R. Holland - T. Bartejs, M. Gulaši - M. Ďaloga - K. Pospíšil, T. Zohorna, H. Zohorna - Š. Stránský, A. Zbořil, J. Flek - L. Cingel, A. Kollár, M. Hartl - J. Kos, J. Ekrt, R. Ferda - D. Chludil

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 42 22 4 6 10 132:95 80
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 43 19 4 8 12 117:89 73
3. HC Oceláři TřinecTřinec 44 19 6 3 16 131:114 72
4. Bílí Tygři LiberecLiberec 42 20 2 6 14 113:100 70
5. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 42 20 3 4 15 109:108 70
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 43 18 7 1 16 109:100 69
7. HC Sparta PrahaSparta 42 17 5 3 16 128:109 64
8. HC Kometa BrnoKometa 42 17 4 5 16 116:112 64
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 45 17 4 4 20 119:134 63
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 42 16 5 3 18 114:116 61
11. HC OlomoucOlomouc 44 17 3 2 22 100:126 59
12. Rytíři KladnoKladno 43 14 4 5 20 106:116 55
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 42 14 4 4 20 88:113 54
14. HC Verva LitvínovLitvínov 44 11 3 4 26 94:144 43
Nejčtenější

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Nečasův svět: fóry v kabině, před zápasem tancování, góly řídí fenka. A co vaření?

Martin Nečas a Nykki v pořadu 7 pádů Honzy Dědka

Prožívá vydařenou sezonu, v NHL zatím vůbec nejlepší. Co za úspěšnými měsíci Martina Nečase stojí? Třeba skvělá atmosféra v kabině hokejového Colorada či domácí pohoda s přítelkyní Nikolou Mertlovou...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

Být horší se v NHL vyplatí. Velká vada play off se zase blíží, kluby volají po změně

Nathan MacKinnon, Martin Nečas a Artturi Lehkonen (zlkeva) slaví trefu Colorado...

Ještě v úterý večer platilo: celou NHL vedlo Colorado následované hokejisty Dallasu a Minnesoty. Když byste si tabulku vyfiltrovali jen na Centrální divizi, na prvních třech místech by vám vyskočily...

21. ledna 2026  17:50

Mám psychické problémy, přiznal brankář Ottawy. Lhali o něm, že byl nevěrný

Brankář Ottawy Linus Ullmark inkasuje v utkání proti New York Rangers.

V posledních týdnech prožívá náročné okamžiky. Od vánočních svátků v NHL nechytá, vzal si osobní volno, během kterého odrážel i lživé spekulace o nevěře. Linus Ullmark, brankář hokejové Ottawy,...

21. ledna 2026  17:05

Moták o Kundrátkově nominaci na OH: V obraně to nemusí být ono, ale bude stíhat

Tomáš Kundrátek z Třince (vlevo) ujíždí před olomouckým Kuskem.

Jeho jméno vzbudilo v nominaci největší pochybnosti. Tomáš Kundrátek. Hokejový mistr světa z roku 2024. Teď člen olympijské ekipy reprezentačního trenéra Radima Rulíka, která se za necelý měsíc...

21. ledna 2026  13:50

Sparťany čekají pokuty. Chybí disciplína a zodpovědnost, čílí se trenérský štáb

Kladno, 23. 11. 2025. Rytíři Kladno - Sparta Praha. Sparta slaví výhru s kotlem.

Pohoda uvnitř klubu rozhodně nepanuje. Další zápis do série nezdarů si hokejisté Sparty připsali v extraligovém utkání s Hradcem Králové (1:2N), ačkoliv vedli. A nezvládnutý závěr vyústil v ostrou...

21. ledna 2026  12:35

Unikátní chyba Třince, gól zmařil bizarní ofsajd. Všem se omlouvám, kál se Sikora

Petr Sikora dává gól, pro ofsajd ho však sudí nakonec odvolali.

Ve fotbalové metrice očekávaných gólů by se tato situace blížila maximální hodnotě jedna. Jenže vyloženou šancí třinečtí hokejisté pohrdli. Navíc v prodloužení, kdy mohli utkání rozhodnout a z Plzně...

21. ledna 2026  10:13

Faksa s Pastrňákem bodovali ve vzájemném souboji, Dobeš vychytal výhru

Jakub Dobeš chytá puk do lapačky v utkání s Minnesotou.

V osmi úterních zápasech hokejové NHL bodovali dva Češi. Stalo se tak u výhry Dallasu 6:2 nad Bostonem, kdy si po jedné asistenci připsali Radek Faksa a David Pastrňák. Po menší odmlce Montreal...

21. ledna 2026  7:11,  aktualizováno  8:30

Životní dílo anděla spásy. Výhra nad Rusy zpětně těší Haška víc, bronz z Turína nemá

Premium
Dominik Hašek slaví s Martinem Strakou poté, co Kanadě chytil rozhodující...

Famózní zákroky Dominika Haška na olympiádě v Naganu přiváděly trnoucí fanoušky i jeho spoluhráče k povznášejícímu nadšení a nefalšovanému úžasu, zatímco soupeři po nich propadali čirému zoufalství....

21. ledna 2026

Hokejová Liga mistrů bude mít švédské finále. O titul se střetne Lulea s Frölundou

Hokejisté týmu Lulea slaví gól do sítě sparťanského brankáře Jakuba Kováře

Hokejová Liga mistrů bude mít po čtyřech letech od triumfu Rögle opět švédského vítěze. Ve finále se utkají Frölunda a Lulea. Frölundě stačila v odvetě semifinále k postupu i domácí remíza 2:2 s...

20. ledna 2026  22:52

Plzeň před Třincem uhájila pozici. Hradec v nájezdech udolal Spartu

Hráči Plzně slaví s hrdinou duelu brankářem Nickem Malíkem vítězství nad...

V předehrávce 44. kola porazila Plzeň po samostatných nájezdech Třinec 2:1 a o bod zůstává druhá právě před Oceláři. Domácí brankář Nick Malík vychytal všech pět třineckých pokusů, utkání nakonec...

20. ledna 2026  17:15,  aktualizováno  21:41

Nečasův svět: fóry v kabině, před zápasem tancování, góly řídí fenka. A co vaření?

Martin Nečas a Nykki v pořadu 7 pádů Honzy Dědka

Prožívá vydařenou sezonu, v NHL zatím vůbec nejlepší. Co za úspěšnými měsíci Martina Nečase stojí? Třeba skvělá atmosféra v kabině hokejového Colorada či domácí pohoda s přítelkyní Nikolou Mertlovou...

20. ledna 2026  19:50

Tradiční klub na ústupu, co dál s Rangers? Manažer je v pasti, pustí ruskou superstar

Artěmij Panarin přejíždí s pukem modrou čáru.

Hokejisté Rangers zase spadli na dno. Po psychické stránce i v tabulce. Klubu z New Yorku se nedaří, play off se mu vzdaluje. Tak co s tím? „Do přestavby nepůjdeme, ale přeskládáme tým kolem...

20. ledna 2026  16:05

Brankářská bitka po letech v NHL. Soupeř skolil Bobrovského: Udělal bych to znovu

Alex Nedeljkovic ze San Jose (vlevo) podstupuje bitku se Sergejem Bobrovským z...

Do konce základní hrací doby utkání hokejistů Floridy se San Jose (1:4) chybělo přesně čtrnáct minut, když se u mantinelu rozjela potyčka. Ale ne jen tak ledajaká. Neobvyklý moment z ní totiž udělalo...

20. ledna 2026  14:50

