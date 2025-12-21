Dodatečný trest pro Mamčicse. Za faul na Klímu dva zápasy stop a pokuta

Lotyšský obránce Mamčics nedovoleně atakoval Klímu v 33. minutě, kdy jej „dohrál“ u mantinelu. Podle rozhodčích Josefa Barka a Jakuba Zelisky se nejednalo o faul, předseda disciplinárky Viktor Ujčík ale karlovarskému obránci dodatečně zastavil činnost a udělal mu pokutu ve výši deseti procent měsíčního platu.
„Hráč primárně zasáhl oblast hrudníku a ramena protihráče, přičemž v závěrečné fázi zákroku zvýšil jeho intenzitu pohybem pravého ramene a ruky,“ uvedla komise v odůvodnění s tím, že Klíma nebyl v držení puku. Mamčics, který byl letos potrestaný již potřetí, nuceně vynechá zápasy proti Mladé Boleslavi a Českým Budějovicím.
Za nafilmované pády nebyli v zápasech potrestáni ani Wylie a Polášek. Americký bek přihrál střet s útočníkem Českých Budějovic Nickem Olesenem v závěru zápasu, po němž byl vyloučený jen dánský reprezentant. Polášek upadl po kontaktu s hokejkou kapitána Sparty Filipa Chlapíka.