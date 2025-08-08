Extraliga dál bojuje proti nápadu svazu. Odmítá vznik nové mládežnické kategorie

Nové soutěže by měly začít od sezony 2026/27 a svaz si od nich slibuje, že udrží víc hráčů doma a odradí je před stále oblíbeným odchodem do ciziny za větší konkurencí a jiným životem, který je přiblíží NHL.
Asociace profesionálních klubů (APK), která extraligu řídí, má zcela opačný názor.
„Kluby nadále považují projekt za neperspektivní a nesystémový. Valná hromada proto pověřila zástupce extraligy ve výkonném výboru svazu, aby usilovali o revizi rozhodnutí,“ stojí ve středeční tiskové zprávě APK.
V současném systému existují kategorie do 20, do 17 a do 15 let. Teď by mělo dojít k přerodu na kategorie do 20, do 18, do 16 a do 15 let.
„Změna má od samého počátku velkou podporu prezidenta Aloise Hadamczika. Že se to povedlo, je jeho velká zásluha, která umožní českému mládežnickému hokeji držet krok s těmi nejvyspělejšími zeměmi,“ říkal v červnu šéf rozvoje mládeže Pavel Geffert.
Na svazu se ohledně změny vedly dlouhé diskuse a několikrát se o ní hlasovalo. Výkonným výborem zprvu nápad neprocházel, ale hlasovalo se tak dlouho, až nakonec nápad získal těsnou většinu.
Proč extraliga, kterou ve výkonném výboru svazu zastupují Aleš Kmoníček (Hradec Králové), Marek Chmiel (Třinec), Jan Tůma (Mladá Boleslav) a Petr Vosmík (Sparta), se vznikem nové kategorie nesouhlasí? Zaprvé podle ní chybí adekvátní počet mladých hráčů.
Ti stávající navíc nedisponují dostatečnou kvalitou, čímž dojde k jejímu ještě většímu rozmělnění.
„To nese riziko prohloubení dlouhodobého problému s odchodem mladých hráčů do zahraničí, který extraligové kluby z vlastní zkušenosti vidí často jako předčasný,“ stojí ve středečním prohlášení.
Extraliga navíc přišla s tvrzením, že tato reforma nemá hromadnou podporu napříč celým hokejovým hnutím a ani mezi odborníky na biologický věk hráčů.
Tím výčet důvodů nekončí. Mají chybět rozhodčí a zázemí pro nové týmy, plus se kluby obávají „neúměrného navýšení organizační a ekonomické zátěže v řádech desítek milionů korun“.
Také rozporují, že by od svazu dostaly prostředky, které by jim měly pomoct k pokrytí nákladů na zřízení nové kategorie, přičemž píšou: „Extraligové kluby odmítají z takto zásadního tématu dělat politikum a předmět údajného střetu s nejvyšším vedením svazu.“
Jaké je východisko? Extraliga bude usilovat o to, aby se téma na výkonném výboru svazu znovu otevřelo a rozhodnutí se přehodnotilo.
Pokud k tomu ale nedojde? Extraligové kluby by se teoreticky do nové kategorie nemusely přihlásit, což se ale z praktického hlediska nezdá proveditelné. Spíš by se jednoduše musely podřídit.
Svaz svůj nápad prosazuje i s argumenty, že nová kategorie udrží větší počet mladých u hokeje.
„Očekáváme, že v klubech, které dodávají hráče do nejmladších reprezentačních výběrů, se v systému každoročně udrží zhruba o 240 hráčů více,“ věří šéf rozvoje Geffert. „Kdo změnu nechce, vidí negativa. Kdo změnu chce, vidí pozitiva a věří, že to hokeji prospěje.“