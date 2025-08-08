Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Tipsport extraliga 2025/26

Extraliga dál bojuje proti nápadu svazu. Odmítá vznik nové mládežnické kategorie

Robert Rampa
  8:30
Vznik nové mládežnické kategorie hokejistů do 16 let i nadále provázejí nesouhlasné názory. Extraliga se teď znovu, stejně jako v červnu, ohradila proti nápadu svazu na reformu výchovy českých hokejistů.

Momentka ze zápasu extraligy dorostu: Škoda Plzeň - Sparta Praha. | foto: Petr Eret, MAFRA

Nové soutěže by měly začít od sezony 2026/27 a svaz si od nich slibuje, že udrží víc hráčů doma a odradí je před stále oblíbeným odchodem do ciziny za větší konkurencí a jiným životem, který je přiblíží NHL.

Asociace profesionálních klubů (APK), která extraligu řídí, má zcela opačný názor.

„Kluby nadále považují projekt za neperspektivní a nesystémový. Valná hromada proto pověřila zástupce extraligy ve výkonném výboru svazu, aby usilovali o revizi rozhodnutí,“ stojí ve středeční tiskové zprávě APK.

V současném systému existují kategorie do 20, do 17 a do 15 let. Teď by mělo dojít k přerodu na kategorie do 20, do 18, do 16 a do 15 let.

POHLED: Chce extraliga piplat borce pro NHL? Musí se změnit, nebýt skanzenem

„Změna má od samého počátku velkou podporu prezidenta Aloise Hadamczika. Že se to povedlo, je jeho velká zásluha, která umožní českému mládežnickému hokeji držet krok s těmi nejvyspělejšími zeměmi,“ říkal v červnu šéf rozvoje mládeže Pavel Geffert.

Na svazu se ohledně změny vedly dlouhé diskuse a několikrát se o ní hlasovalo. Výkonným výborem zprvu nápad neprocházel, ale hlasovalo se tak dlouho, až nakonec nápad získal těsnou většinu.

Proč extraliga, kterou ve výkonném výboru svazu zastupují Aleš Kmoníček (Hradec Králové), Marek Chmiel (Třinec), Jan Tůma (Mladá Boleslav) a Petr Vosmík (Sparta), se vznikem nové kategorie nesouhlasí? Zaprvé podle ní chybí adekvátní počet mladých hráčů.

Ti stávající navíc nedisponují dostatečnou kvalitou, čímž dojde k jejímu ještě většímu rozmělnění.

Úprk za hokejovým snem. Desítka talentů odchází z Liberce do zahraničí

„To nese riziko prohloubení dlouhodobého problému s odchodem mladých hráčů do zahraničí, který extraligové kluby z vlastní zkušenosti vidí často jako předčasný,“ stojí ve středečním prohlášení.

Extraliga navíc přišla s tvrzením, že tato reforma nemá hromadnou podporu napříč celým hokejovým hnutím a ani mezi odborníky na biologický věk hráčů.

Tím výčet důvodů nekončí. Mají chybět rozhodčí a zázemí pro nové týmy, plus se kluby obávají „neúměrného navýšení organizační a ekonomické zátěže v řádech desítek milionů korun“.

Také rozporují, že by od svazu dostaly prostředky, které by jim měly pomoct k pokrytí nákladů na zřízení nové kategorie, přičemž píšou: „Extraligové kluby odmítají z takto zásadního tématu dělat politikum a předmět údajného střetu s nejvyšším vedením svazu.“

Hadamczik rozšiřuje extraligu juniorů. Hokejová veřejnost volá: Je to úlet!

Jaké je východisko? Extraliga bude usilovat o to, aby se téma na výkonném výboru svazu znovu otevřelo a rozhodnutí se přehodnotilo.

Pokud k tomu ale nedojde? Extraligové kluby by se teoreticky do nové kategorie nemusely přihlásit, což se ale z praktického hlediska nezdá proveditelné. Spíš by se jednoduše musely podřídit.

Svaz svůj nápad prosazuje i s argumenty, že nová kategorie udrží větší počet mladých u hokeje.

„Očekáváme, že v klubech, které dodávají hráče do nejmladších reprezentačních výběrů, se v systému každoročně udrží zhruba o 240 hráčů více,“ věří šéf rozvoje Geffert. „Kdo změnu nechce, vidí negativa. Kdo změnu chce, vidí pozitiva a věří, že to hokeji prospěje.“

Vstoupit do diskuse
Témata: Pavel Geffert
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

VIDEO: Běsnící matka malého hokejisty vtrhla v Letňanech na led během zápasu

Podobné excesy se v hokejovém prostředí sem tam objeví. Jednomu takovému přihlíželi o víkendu účastníci mládežnického turnaje Czech Lions Summer Cup v pražských Letňanech. Rozzuřená matka jednoho z...

Třesk na hokejovém svazu. Odvolali Hadamczikova ekonoma a dozorčí rady

Hokejovým svazem v úterý otřásla závažná podezření, zda nedošlo k milionovým škodám. Výkonný výbor podle našich informací právě proto odvolal ekonoma a blízkého poradce prezidenta Aloise Hadamczika...

Kdo říká, že chci pryč? Nečas o slzách po výměně i cenovce deset milionů dolarů

Premium

Než dopoledne vkročí do posilovny Domyno na pražské Lhotce, špičkuje se s tréninkovým komplicem Tomášem Hertlem. „Napište, že na něj dohlížím. Poslední sezony má nejlepší, protože maká se mnou,“ říká...

Čech přijal pozvání od Fialy, zachytá si po boku hvězd NHL. Snad to zvládnu, doufá

Do stále nekončící hokejové kariéry zapíše další úchvatný zážitek. Petr Čech, doma i ve světě proslulý fotbalem, se v pátek představí ve Švýcarsku. V menší bráně, za borci typu Stützleho, Seidera,...

Buchtelova maminka před zápasem léta: Jsem dojatá, benefice bude velmi emotivní

Osobnosti světového a českého hokeje v čele s Martinem Nečasem na ledě, napěchovaná chomutovská aréna. Kulisy pro sobotní benefiční Utkání Ondřeje Buchtely nemůžou být důstojnější a maminka...

Extraliga dál bojuje proti nápadu svazu. Odmítá vznik nové mládežnické kategorie

Vznik nové mládežnické kategorie hokejistů do 16 let i nadále provázejí nesouhlasné názory. Extraliga se teď znovu, stejně jako v červnu, ohradila proti nápadu svazu na reformu výchovy českých...

8. srpna 2025  8:30

Sparta zahájila přípravu vítězně, Boleslav přestřílela Liberec. Jágr opět asistoval

Jaromír Jágr bodoval i ve druhém přípravném utkání Kladna na novou extraligovou sezonu, když asistoval u jediného gólu Rytířů při porážce v Litvínově 1:2. Rovněž tři góly padly při prvním vystoupení...

7. srpna 2025

Z jeho náročných tréninků hráči zvraceli. Teď má kouč zvednout ruského otloukánka

Možná ani nedoufal, že se ještě postaví na trenérskou střídačku. Vždyť v březnu oslavil už pětasedmdesáté narozeniny. Jenže Vladimir Krikunov nyní dostal v hokejové KHL na starost Soči. A to s...

7. srpna 2025  13:50

Litvínovský trenér Broš jako legenda Brooks: Chci správné, ne nejlepší hráče

Žádné kastování na dvě elitní řady a zbytek startovního pole. Michal Broš, nový trenér litvínovských hokejistů, chce do své nováčkovské sezony v extralize poskládat vyvážené útoky. „Jedním z plánů...

7. srpna 2025  12:46

Konec kariéry, nebo Litoměřice? Mistr světa Klepiš klepe na prvoligové dveře

Hokejovou první ligu, druhou nejvyšší soutěž v zemi, možná ozdobí hvězdné jméno. Na její dveře klepe Jakub Klepiš, mistr světa a naposledy útočník extraligové Plzně. Připravuje se s litoměřickým...

7. srpna 2025  12:42

Pardubice ho konečně mají. Konkurence? Pro mě nic nového, říká posila Gazda

Je to Zlíňan se vším všudy, v moravském městě se narodil, naučil se v něm hrát hokej a poprvé tam okusil i extraligu. Teď si však Daniel Gazda, 27letý reprezentační obránce, po svém návratu z Finska...

7. srpna 2025  11:04

Na pokyn kouče jsem jel doleva, i když tam byl mantinel, říká Koukal. Teď trénuje sám

Úplně poprvé to nebude. Když tu situaci Petr Koukal zažil poprvé, bylo to nechtěné. „Stalo se mi to opravdu jen jednou a pamatuji si to velmi dobře. Tehdy jsem nemohl hrát kvůli zranění,“ odpovídá...

7. srpna 2025  8:41

S Kometou má titul. A s Duklou Jihlava? Rachůnek míří od mistrů do první ligy

Hokejová Dukla Jihlava, jež se netají ambicemi na návrat do extraligy, získala pro příští sezonu první ligy útočníka s reprezentačními zkušenostmi Tomáše Rachůnka. Letošní český šampion s Brnem, s...

6. srpna 2025  19:22

Čech přijal pozvání od Fialy, zachytá si po boku hvězd NHL. Snad to zvládnu, doufá

Do stále nekončící hokejové kariéry zapíše další úchvatný zážitek. Petr Čech, doma i ve světě proslulý fotbalem, se v pátek představí ve Švýcarsku. V menší bráně, za borci typu Stützleho, Seidera,...

6. srpna 2025  16:50

Návrat ruského lenocha. Od Vancouveru dostává další šanci, sedne si s Chytilem?

Měl skvěle našlápnuto, ale do rychlovlaku s názvem NHL nezvládl napevno naskočit. Chvíli se držel ve dveřích, ale brzy zvolil pohodlnější řešení a nasedl na spoj zpět do Ruska. Teď se útočník Vitalij...

6. srpna 2025  13:51

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Pastrňákovo klidné léto. Dám spát dceru a jdu na golf, hlásí. Těší se na Blümela

Hokejový útočník David Pastrňák si plnými doušky užívá letní přestávku. Vedle trávení času s rodinou už se ale také pilně připravuje na nadcházející sezonu, v níž se bude v roli lídra snažit...

6. srpna 2025  12:21

Zajdu střídá Čajda. Snad mě Orct dopeče jako Francouze, doufá gólman Litvínova

Nový kouč litvínovských hokejistů Michal Broš se rozesmál: „Čajda, Zajda, to se rýmuje!“ Brankáři Pavel Čajan a Šimon Zajíček, kteří si předávají u chemiků štafetový kolík, toho mají víc společného...

6. srpna 2025  12:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.