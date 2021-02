Naštvaný Prospal: Musím se naučit jinou řeč. Hráči mi asi nerozumí

„Nemůžeme se nechat klamat výsledkem. Zápas vůbec nebyl tak těsný, jak to vypadá,“ připustil budějovický trenér Václav Prospal po porážce 0:1.

„Za celý zápas jsme si prakticky nevytvořili žádnou šanci. Nevyužili jsme tři přesilovky, máme 15 střel, ze kterých bylo tak sedm jen nahození do lapačky. Soupeř vyhrál zaslouženě,“ uznal.

České Budějovice čekaly dlouhých 16 minut hry na vůbec první střelu na branku. A byla to zároveň největší šance domácích na skórování. Zdeněk Doležal po zisku kotouče však z nájezdu Konstantina Barulina nepřekonal. „Byla to pro něj jednoduchá nula,“ myslí si po sezoně končící kouč nováčka.

Kouč budějovických hokejistů Václav Prospal (uprostřed) je frustrovaný z chyb svých hráčů a nedůrazu před brankou soupeře.

Motor si nepomohl ani v přesilovkách. „Chyběl nám tlak do brány, střelba, jednoduchost. Všechno jsme přehrávali a neporadili si s jejich obětavou obranou. O hře pět na pět ani nemluvím,“ nechápal.

Prospalovi svěřenci přitom opakují stále stejné chyby a jejich případná účast v play off už je pouze v rovině teorie.



„Nevím, čím to je. Asi mám hráče, kteří mi nerozumí. Umím česky a anglicky, asi to nestačí. Nebo mám tři týdny na to, abych se naučil jinou řeč. Letos se ptám sám sebe, jestli mám hráče, kteří ví, co po nich chci. Nechci nic speciálního. Chci přímočarost,“ čílil se.

Budějovickému kouči chybělo to, po čem volá pravidelně – důraz před brankou. „Chybí mi to, že si někdo nenechá vyrazit dva zuby proto, aby dal gól. U brány leží peníze. Když už ne puky, tak aspoň peníze. Zřejmě to nechápeme,“ žasne Prospal.

Nováček zůstává dál jasně poslední. Devět kol před koncem ztrácí na dvanáctou Olomouc už 15 bodů.