Děsivý propad o 36 bodů koupe Pardubice ve stresu. Můžou skončit v předkole, jak?

Kolos, před začátkem sezony největší favorit na titul.

Jenže únorové týdny mu přidělaly nejednu ránu.

Přitom na konci ledna vypadaly Pardubice opět silně, vymanily se z krize, která započala na vánočním Spengler Cupu. Vyhrály pět utkání v řadě, pak ale skončil úvodní měsíc v roce a začalo trápení.

Devět zápasů, jediné vítězství, jen čtyři body. A k tomu můžeme přičíst i první březnovou prohru 0:3 v Třinci. Dvakrát za sebou nevstřelilo Dynamo ani gól.

„Čekáme na něj. Nezbývá nám než se odrazit alespoň od toho, že jsme zase nic nevypustili,“ zkoušel hledat pozitiva útočník Jan Mandát.

Minimálně nic nevypustit budou muset hokejisté Pardubic také v posledním zápase dlouhodobé fáze proti Karlovým Varům. Případný výbuch by je totiž mohl poslat do předkola.

Aby se tak stalo, musí Východočeši prohrát o pět a více gólů. A zároveň také Kometa musí vyhrát na Spartě. Pak by Pardubice spadly na páté místo a čekala by je série s Vítkovicemi. Proti exkouči Václavu Varaďovi.

Které dva týmy se umístí v elitní čtyřce extraligové tabulky? celkem hlasů: 120 Pardubice 42 %(50 hlasů) Kometa Brno 39 %(47 hlasů) Karlovy Vary 13 %(16 hlasů) Litvínov 6 %(7 hlasů) Upozornění zaškrtnutých možností je více, než je dovoleno.

Scénář se nejeví jako zrovna pravděpodobný, ale i tak jen tato teoretická úvaha podtrhuje zmar velikána. Vždyť loni slavil v 50. kole zisk Poháru Jaroslava Pouzara. Dokonce překonal i extraligový rekord v počtu nasbíraných bodů (121).

Teď má Dynamo kolo před koncem o 36 bodů méně, na vyrovnání vstřelených gólů mu chybí 58 přesných zásahů, naopak o jedenáct víc jich inkasovalo.

Je pravda, že prakticky celou sezonu mančaft sužuje marodka. Na ní se vystřídali Lukáš Sedlák, Jiří Smejkal, Lukáš Radil, Peter Čerešňák, sezona už skončila pro Martina Kauta. I tak ale Pardubice disponují kádrem, který by se měl s absencí některých klíčových hráčů umět poprat.

„Určitě se nebudeme vymlouvat, kdo nám chybí. Udržet čtyřku je pro nás důležité, máme na to jeden zápas a věřím tomu, že to zvládneme,“ hlásí trenér Miroslav Hořava.

Pardubičtí hokejisté slaví úvodní gól v zápase s Českými Budějovicemi.

Jeho svěřenci by se tuze rádi na play off naladili vítězstvím. Za běžných okolností by domácí výhra nad Vary spadala do kategorie povinných, jenže teď se Pardubice nemají moc o co opřít. Nedávají góly, v přesilovkách propadají, až zbytečně často faulují.

„Nemusíme zběsile měnit systém nebo další věci, na to ani není čas. Je to těžké, protože každý řeší, že se nám nedaří. Ale z mého pohledu jsme poctiví a bojujeme,“ praví brankář Will.

V určitých pasážích uplynulých zápasů Dynamo skutečně působilo živěji, snaha se hráčům nedá upřít. Jenže často takové sekvence přichází už za stavu, kdy v zápase ztrácí a pouze marně dohání náskok soupeře. Jako třeba proti Plzni nebo naposledy v Třinci.

Peter Čerešňák z Pardubic (vlevo) a Matěj Pekař z Litvínova v bitce během zápasu hokejové extraligy.

Extraliga nabídla strhující základní část. Jen pět týmů před posledním kolem ví, na jaké příčce skončí. První Sparta, druhý Hradec, dvanácté Vítkovice, třinácté Kladno a poslední Olomouc.

Týmy mezi nimi mají stále o co hrát. Ať už o co nejlepší nasazení do předkola, nebo o přímý postup do čtvrtfinále.

Ale že se mezi ně budou po 51 odehraných kolech řadit i hvězdami nabité Pardubice v čele s Romanem Červenkou?

Na to by si v září vsadil opravdu jen málokdo.