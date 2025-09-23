ONLINE: Vítkovice vedou nad Libercem, Kometa hostí Plzeň. Hraje i druhý se třetím

Litvínov se v nabitém úvodu extraligy trápí, patří mu až předposlední třinácté místo. Potýká se také s marodkou klíčových hráčů, uvítal tak nedělní odpočinek, kdy nehrál zápas s Olomoucí. Nyní hostí desátou Mladou Boleslav, jež naposledy padla s rozjetými Karlovými Vary.
Sledujte 7. kolo hokejové extraligy ONLINE
Vítkovice po solidním startu zapsaly tři prohry a klesly na osmé místo. Teď se na jejich ledě představuje tabulkový soused z Liberce, který rovněž získal devět bodů. Ostravané doma porazili Severočechy šestkrát v řadě.
V Karlových Varech dochází na duel druhého a třetího týmu tabulky, Energie hostí České Budějovice. Západočeši naposledy otočili zápas v Mladé Boleslavi, Motor ale dokázal v KV areně vyhrát čtyřikrát za sebou. Jihočeši navíc zatím mají na ledě soupeřů stoprocentní bilanci.
|
Pešánovo dilema, forma z mistrovství i gólový zázrak. Co přinesl start extraligy?
Dvanácté Kladno počítá sérii tří porážek v řadě, vítězně zvládlo jediné utkání. Nyní hostí Pardubice, které doma sice dominují, ale na venkovních kluzištích ještě nebodovaly. Opřít se tak pokoušejí alespoň o vzájemnou bilanci, na ledě Rytířů uspělo Dynamo v posledních šesti případech.
Skvělý vstup do soutěže zažívá mistrovská Kometa, které patří první místo v tabulce, když padla pouze po otočce s Libercem. V neděli ale Brňané předvedli skvělý obrat v Hradci Králové díky pěti gólům ve třetí třetině. Teď je čeká Plzeň, kterou v minulé sezoně nedokázali ani jednou porazit v základní hrací době.
|
Dárek pro mamku k šedesátinám. Růžička opět držel Plzeň: Všechno vyšlo krásně
Třetí ze série čtyř venkovních zápasů absolvuje Sparta. Pražané v minulém kole vyhráli po nájezdech v Ostravě, posléze zůstali na Moravě vzhledem k utkání v Olomouci. Jedenáctí Hanáci o víkendu nenastoupili. Na celek z hlavního města nestačili třikrát za sebou, doma uspěli v jediném z posledních pěti duelů.
I nadále bude po úterním programu poslední Hradec Králové. Střetnutí Mountfieldu v Třinci bylo totiž kvůli marodce v kádru Východočechů odloženo.