Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Vítkovice vedou nad Libercem, Kometa hostí Plzeň. Hraje i druhý se třetím

Autor: ,
Sledujeme online   17:40
Hokejová extraliga postupuje v rychlé sledu, úterní sedmé kolo nabízí dalších šest zápasů. Litvínov se od 17.30 pokouší zabrat proti Mladé Boleslavi, Vítkovice bojují s Libercem. Zbylé duely startují shodně v 18 hodin, vedoucí Kometa hostí Plzeň, třetí Karlovy Vary čelí doma druhým Českým Budějovicím. Pardubice se představují na Kladně, Sparta hraje v Olomouci. Všechna utkání sledujeme prostřednictvím podrobných online reportáží.

Hynek Zohorna z Komety (vpravo) vymýšlí efektní kličku před brankářem Nickem Malíkem z Plzně v zápase hokejové extraligy. (15. listopadu 2024) | foto: ČTK

Litvínov se v nabitém úvodu extraligy trápí, patří mu až předposlední třinácté místo. Potýká se také s marodkou klíčových hráčů, uvítal tak nedělní odpočinek, kdy nehrál zápas s Olomoucí. Nyní hostí desátou Mladou Boleslav, jež naposledy padla s rozjetými Karlovými Vary.

Sledujte 7. kolo hokejové extraligy ONLINE

Vítkovice po solidním startu zapsaly tři prohry a klesly na osmé místo. Teď se na jejich ledě představuje tabulkový soused z Liberce, který rovněž získal devět bodů. Ostravané doma porazili Severočechy šestkrát v řadě.

V Karlových Varech dochází na duel druhého a třetího týmu tabulky, Energie hostí České Budějovice. Západočeši naposledy otočili zápas v Mladé Boleslavi, Motor ale dokázal v KV areně vyhrát čtyřikrát za sebou. Jihočeši navíc zatím mají na ledě soupeřů stoprocentní bilanci.

Pešánovo dilema, forma z mistrovství i gólový zázrak. Co přinesl start extraligy?

Dvanácté Kladno počítá sérii tří porážek v řadě, vítězně zvládlo jediné utkání. Nyní hostí Pardubice, které doma sice dominují, ale na venkovních kluzištích ještě nebodovaly. Opřít se tak pokoušejí alespoň o vzájemnou bilanci, na ledě Rytířů uspělo Dynamo v posledních šesti případech.

Skvělý vstup do soutěže zažívá mistrovská Kometa, které patří první místo v tabulce, když padla pouze po otočce s Libercem. V neděli ale Brňané předvedli skvělý obrat v Hradci Králové díky pěti gólům ve třetí třetině. Teď je čeká Plzeň, kterou v minulé sezoně nedokázali ani jednou porazit v základní hrací době.

Dárek pro mamku k šedesátinám. Růžička opět držel Plzeň: Všechno vyšlo krásně

Třetí ze série čtyř venkovních zápasů absolvuje Sparta. Pražané v minulém kole vyhráli po nájezdech v Ostravě, posléze zůstali na Moravě vzhledem k utkání v Olomouci. Jedenáctí Hanáci o víkendu nenastoupili. Na celek z hlavního města nestačili třikrát za sebou, doma uspěli v jediném z posledních pěti duelů.

I nadále bude po úterním programu poslední Hradec Králové. Střetnutí Mountfieldu v Třinci bylo totiž kvůli marodce v kádru Východočechů odloženo.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

7. kolo

Kompletní los

8. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Kometa BrnoKometa 6 5 0 0 1 23:13 15
2. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 6 4 0 0 2 20:12 12
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 6 4 0 0 2 18:15 12
4. HC Oceláři TřinecTřinec 6 3 1 0 2 20:14 11
5. HC Sparta PrahaSparta 6 3 1 0 2 17:11 11
6. HC Škoda PlzeňPlzeň 6 3 0 2 1 14:13 11
7. HC Dynamo PardubicePardubice 6 3 0 0 3 18:13 9
8. HC Vítkovice RideraVítkovice 6 2 1 1 2 17:16 9
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 6 3 0 0 3 18:18 9
10. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 6 3 0 0 3 12:14 9
11. HC OlomoucOlomouc 5 2 0 0 3 12:18 6
12. Rytíři KladnoKladno 6 1 0 1 4 8:17 4
13. HC Verva LitvínovLitvínov 5 1 0 0 4 7:18 3
14. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 6 0 1 0 5 14:26 2
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

Liberec šokoval Brno v poslední vteřině, první jsou Budějovice. Slaví i Sparta

Hokejová extraliga má za sebou páté kolo. Parádní představení se odehrálo v Brně, kde domácí Kometa čtyřikrát vedla, Liberec čtyřikrát vyrovnal a v poslední vteřině dal vítězný gól. Třinec v...

Pardubice opět venku prohrály. Brno zůstává stoprocentní, padly Třinec i Sparta

Šesti duely pokračoval v úterý nový extraligový ročník. Čtvrté kolo načala Mladá Boleslav, která doma udolala Třinec 2:1. Pardubice padly na ledě Českých Budějovic a i podruhé v aktuální sezoně venku...

Míst je málo, zájemců hodně. Kdo se může z extraligy probojovat až na olympiádu?

Volných míst nebude moc. Většinu soupisky obsadí hokejisté z NHL, brankoviště dokonce velmi pravděpodobně kompletně. V boji o únorové olympijské hry v Itálii tak zbude pro české hráče z Evropy...

Pešánovo dilema, forma z mistrovství i gólový zázrak. Co přinesl start extraligy?

Hokejová extraliga má za sebou první dva týdny a šest odehraných kol. Nabídla řadu překvapení, také spoustu otazníků i povedených výkonů. A to jak z individuálního, tak týmového hlediska. Co tedy...

Sezona plná otazníků. Zvládne se dát Chytil do kupy a dočká se olympiády?

Za poslední dvě sezony naskočil jen do 66 utkání, což by v součtu nevydalo ani na jeden kompletní ročník. Poslední střetnutí odehrál 15. března. U mantinelu ho tvrdě dohrál útočník Chicaga Jason...

23. září 2025  15:40

Trápilo mě to celý rok, ukáže až čas, říká Pastrňák o zranění. Obavy ale nemá

Příznivci hokejového Bostonu si můžou oddychnout. Útočník David Pastrňák sice v minulém týdnu vynechal start tréninkového kempu kvůli zdravotním problémům, v pondělí už se ale na ledě s týmem...

23. září 2025  14:35

Němeček za úder do hlavy odsedí jeden zápas, stejný trest odpykají další tři hráči

Disciplinární komise hokejové extraligy potrestala čtyři hráče za fauly v 7. kole extraligy zákazy startů na jedno utkání. Nejbližší duel nuceně vynechají obránci John Ludvig z Pardubic, David...

23. září 2025  11:30

Kulich s Mrtkou asistovali, v souboji českých brankářů uspěl Mrázek

Třetí hrací den přípravy na NHL nabídl konfrontaci českých gólmanů. Petr Mrázek s Anaheimem uspěl 6:1 nad Utahem, za který nastoupil Karel Vejmelka. Asistenci za vítěze si připsal i mladý útočník Jan...

23. září 2025  7:23,  aktualizováno  8:02

Pešánovo dilema, forma z mistrovství i gólový zázrak. Co přinesl start extraligy?

Hokejová extraliga má za sebou první dva týdny a šest odehraných kol. Nabídla řadu překvapení, také spoustu otazníků i povedených výkonů. A to jak z individuálního, tak týmového hlediska. Co tedy...

22. září 2025  14:40

Dárek pro mamku k šedesátinám. Růžička opět držel Plzeň: Všechno vyšlo krásně

Rychlý záskok dopadl výborně. Až v neděli ráno se hokejový gólman Jan Růžička dozvěděl, že kvůli viróze plzeňského parťáka Nicka Malíka odpoledne nastoupí k duelu šestého kola extraligy proti...

22. září 2025  12:14

Flek zvýšil hlas, pak rezignoval. Nakonec ale slavil: To se nepovede každý zápas

Po dvou třetinách by na jejich výhru nikdo nevsadil ani korunu. V Hradci Králové po nich totiž prohrávali 0:3. Přesto nakonec mistrovská Kometa odvezla tři body po vítězství 5:3. Poté, co se v...

22. září 2025

Nečas na úvod přípravy řídil výhru Colorada nad Utahem, trefil se také Šalé

Po sobotním otevíracím duelu přípravy na NHL neděle nabídla hned patnáct zápasů. Z Čechů byl na ledě nejvíce vidět útočník Martin Nečas, jenž bilancí 1+2 podpořil výhru Colorada 3:2 nad Utahem s...

22. září 2025  6:56,  aktualizováno  7:58

Kvůli marodce hokejistů Hradce Králové byl odložen úterní zápas v Třinci

Úterní zápas 7. kola hokejové extraligy mezi Třincem a Hradcem Králové se neuskuteční. Kvůli marodce Východočechů a většímu počtu nemocných hráčů bylo utkání na žádost Mountfieldu odloženo. Zástupci...

21. září 2025  21:54

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

21. září 2025  15:20,  aktualizováno  20:29

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Hrachovina sebral jasný gól Chlapíkovi, Vítkovicím to ale stačilo jen na jeden bod

Tři zápasy v domácím prostředí mají za sebou hokejisté Vítkovic, na tříbodové vítězství ale pořád čekají. Nejprve sice zdolali Kladno 1:0 po nájezdech, poté však prohráli s Mladou Boleslaví 2:4 a v...

21. září 2025  20:23

Kolik jsem to utratil? Drastil překvapil sám sebe. Bohatší Kladno myslí i na manželky

Premium

Vlastní kancelář na zimním stadionu v Kladně nový většinový majitel tamního extraligového hokejového klubu nemá. Když Tomáš Drastil přiletí z amerického Dallasu do Česka, židli si vypůjčí. Tak jako...

21. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.