Vondrka, střelec čtvrtfinálového gólu: Emoce teď nejsou, dojde mi to později

V sezoně, do které Motor vstoupil s hodně pozměněným týmem, se na konečnou čtvrtou příčku drápal postupně.

Definitivně si ji - a s ní i čtvrtfinále - přisvojil v Hradci Králové v zápase, v němž dlouho prohrával 0:1. Při výhře Pardubic ve Zlíně potřeboval právě bod na to, aby je znovu přeskočil.

Gól vypadal při pohledu na vás poměrně jednoduše, po akci Jakuba Valského jste střílel do prázdné branky.

Tenhle gól jsem sice dal já, ale byl stoprocentně jeho, celé to vypracoval a já jsem se jen soustředil na to, abych to do té prázdné branky dal. On tím jen potvrdil, že hraje opravdu výborně.

Jaký to podle vás byl zápas, v němž jste k jistotě postupu potřebovali právě aspoň bod?

Ze začátku z naší strany vlažnější. Hradec ukázal, že to je velmi dobrý soupeř, což platí celou sezonu a není se čemu divit, že letos mají tolik bodů. Přesto jsme do konce věřili, že to vyjde.

Vyšlo to a je dost nečekané, že jste se dostali tak vysoko. Souhlasíte i vzhledem k tomu, čím si vaše mužstvo v létě prošlo?

Prošlo, ale já už jsem od začátku několikrát říkal, že tým je výborně složený. Říkalo se o nás, že jsme věkově starý tým, ale musím říct, že spolupráce starších hráčů s mladými u nás skvěle funguje, třeba já s tím vůbec problém nemám a s každým z mladých rád zajdu na kávu.

Dlouho to ale na takový úspěch nevypadalo, třeba ještě v lednu jste k tomu měli dost daleko. Těžká práce v posledních dvou měsících?

My jsme play off vlastně hráli už hodně dlouho a neměli jsme oddech. Tabulka byla hodně napěchovaná, nejdřív jsme hráli o sedmé místo, pak o šesté, poté se najednou ukázalo, že bychom mohli hrát o čtvrté. A to jsme taky uhráli. Trochu jsem to počítal, poslední týdny nám vyšly, za únor jsme uhráli snad nějakých devatenáct bodů a za leden také.

Velká úleva?

Určitě. Vidím na klucích, jak to z nich spadlo.

Kromě čtvrtfinále jste si získaným bodem „vyhráli“ i několik dnů dlouhou zápasu pauzu. Přijde vám vhod?

Určitě, za poslední týdny jsme odehráli mraky zápasů, dáme se aspoň trochu dohromady.