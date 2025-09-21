ONLINE: Kometa hraje v Hradci, Vítkovice čelí Spartě. Lídr z Budějovic hostí Třinec

V Boleslavi probíhá střetnutí tabulkových sousedů. Bruslaři i Vary mají po pěti kolech shodnou bilanci tří výher a dvou porážek. Vyrovnané byly v minulé sezoně i oba zápasy ve středních Čechách (4:5N, 3:2P).
6. kolo hokejové extraligy ONLINE
Hradci Králové vstup do soutěže zatím příliš nevychází, se dvěma body za výhru v prodloužení s Plzní se krčí na posledním místě. Nyní hostí mistrovskou Kometu, jež poprvé zaváhala až v minulém kole, kdy padla gólem z poslední vteřiny s Libercem. Brňané jsou druzí pouze o skóre.
Jediný bod dělí v tabulce Vítkovice a Spartu. Ostravané měli solidní start, jenže v posledních dvou duelech padli. Pražané si naopak spravili chuť po dvou porážkách v řadě suverénním triumfem v Litvínově (5:1). V minulém ročníku se na domácí půdě radovali v obou případech Slezané (4:1, 6:2).
Plzni vyšly první dvě utkání náramně, jenže posléze zapsala tři porážky. V posledních dvou zápasech padli Západočeši v prodloužení s Hradcem a Třincem. Na jejich led nyní přijíždějí Pardubice, které sice doma dominují, jenže u soupeřů ještě nebodovaly. Podaří se jim tuto sérii zlomit?
Velká spokojenost musí zatím panovat v Českých Budějovicích. Ty po nevydařené přípravě prohrály úvodní duel se Spartou, od té doby ale čtyřikrát slavily. Vítěznou šňůru se pokoušejí prodloužit proti Třinci, který venku ještě nebodoval a na jihu Čech padl čtyřikrát za sebou.
Liberec chce v duelu s Kladnem těžit z cenného triumfu nad Kometou, který v čase 59:59 vystřelil Jaromír Pytlík, jenž do klubu přišel právě od nedělního soupeře. Obměněný středočeský tým si na nově složenou sestavu zatím zvyká, nasbíral čtyři body a patří mu 12. příčka. Rytíři ale na severu Čech vyhráli v posledních třech případech.
Duel Olomouce s Litvínovem se odehraje až 21. října.