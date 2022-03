Kladenský Hlava: Je divné, že kousek odsud se válčí, a my hrajeme hokej

„Dokud není konec, hrabeme. Může se stát cokoli, jdeme za tím!“ hlásil kladenský útočník Nicolas Hlava po vítězství 2:0 nad Mladou Boleslaví. „Jsou dva zápasy do konce, oba chceme vyhrát. A na konci se uvidí, jestli se stal zázrak.“

Vlastně i Sparta pomohla k tomu, že by bitva s Kladnem ještě mohla mít grády. Vyhrála 4:1 na ledě třináctých Karlových Varů, na které teď Rytíři ztrácejí čtyři body. V předposledním, nedělním kole Kladno míří do Brna a Energie do Plzně.

„Pořád máme o co hrát, s tím panuje velká spokojenost. Vždyť 4. ledna jsme byli tři body od posledního Zlína. Jsme rádi, že jsme to takhle zvládli,“ blaží jednoho z kladenských trenérů Jiřího Burgera. Hlava lituje některých ztrát z kategorie zbytečných: „Chybí nám body ze Zlína, z Olomouce nebo nějaké poztrácené doma. Mohli jsme být před Karlovými Vary, ale to je kdyby, minulost. Na to se nikdo nemůže koukat.“

S nápadem přeložit poslední zápas základní části z pětitisícové haly v Chomutově do sedmnáctitisícové O 2 areny přišel hrající kladenský majitel Jaromír Jágr. Výtěžek ze vstupného, případně z prodeje virtuálních lístků, půjde na podporu Ukrajiny, kterou napadlo Rusko.

„Moc si přeji, aby se zápas konal v bohaté divácké kulise se skvělou atmosférou. Podstata je, abychom si společně zápas užili, vybrali co největší částku a pomohli potřebným,“ uvedl Jágr.

Pro dobrou věc se Kladno vzdalo výhody domácího ledu v utkání, ve kterém by mohlo usilovat o přímou záchranu. Na druhou stranu klasické domácí prostředí nemá, protože kvůli rekonstrukci své haly nastupuje celou sezonu v chomutovském azylu, byť tam teď vyhrálo popáté v řadě. Do Prahy se však těší nejen fanoušci, ale i Rytíři.

„Doufáme, že přijde hodně lidí. A bylo by pro nás dobře, kdybychom měli v posledním zápase o co hrát. To znamená vyhrát v Brně, přitom Vary musí klopýtnout,“ uvědomuje si Burger, že jeho tým nemá osud ve svých rukách.

I Hlava si Jágrův nápad pochvaluje, i když válečný stav ho drtí. „Je fajn, že to může pomoct někomu, kdo to potřebuje. I když je smutný a divný, že pár kilometrů odsud se válčí, a my tady hrajeme hokej. Ale aspoň nějak můžeme Ukrajinu podpořit,“ tvrdí útočník. „Myslím, že lidi přijdou, bude to dobrá akce. Mají se na co těšit.“

Rozhodně na bojovné Rytíře, kteří od Nového roku zázračně povstali. „Nic nebalíme. Ale i kdyby nám únik z baráže nevyšel, pořád bereme zápasy jako přípravu. Vyhrát poslední dva, půjdeme do prolínací soutěže s čistou hlavou, i když je mezi základní částí a baráží dlouhá pauza,“ připomněl Hlava, že extraligista si na vítěze 1. ligy počká skoro šest týdnů.

Ačkoli chomutovská aréna přišla o atraktivní střetnutí Kladna se Spartou, na hokej se tam v úterý nejspíš půjde. Řeší se, že by v Rocknet aréně měly Karlovy Vary hostit v podkrušnohorském derby Litvínov.