Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály

Po nájezdech padl i Třinec s Karlovými Vary (1:2). Pardubice srazily Spartu v prodloužení 2:1 a v bezstarostné přestřelce uspěla Kometa proti Olomouci 5:4.
V předkole play off se utkají Třinec s Olomoucí, Karlovy Vary s Vítkovicemi, Sparta s Kladnem a Kometa Brno s Českými Budějovicemi.
Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v předkole, kde sledovat
Co přineslo poslední kolo extraligy:
- Hattrick Steva Mosese. Americký útočník zajistil Hradci místenku ve čtvrtfinále.
- Hattrick Petra Fridricha. Svého tříbrankové hrdinu našla i Olomouc. Ta však na ledě Brna po divoké přestřelce padla. V čase 59:31 rozhodl o šesté domácí výhře mistra v řadě Lukáš Cingel.
- Ligu mistrů pro Plzeň. Západočeši vyhráli potřetí za sebou a konečné druhé místo jim zajistilo mezinárodní zápasy s elitními týmy.
Hradec Králové – Mladá Boleslav 3:1
Mladá Boleslav už nemohla vylepšit své třinácté místo, přesto při svém loučení se sezonou předvedla na východě Čech dobrý výkon a v prvních dvou třetinách domácí tým přestřílela.
Domácím však v úvodní části vyšly dvě krásné kombinace v podání třetího útoku. Obě zakončil exboleslavský Moses: nejprve zblízka přizvedl pod horní tyčku Kohoutovu přihrávku a později zakončil do prázdné branky po výměně kotouče s Klímou. Mezi oba góly se vešla úspěšná dorážka Buchteleho.
Královéhradeckému týmu navíc přitížilo vyloučení Klímy do konce zápasu za nesportovní chování po hromadné šarvátce. Možná i kvůli tomu se na hokejky domácích dostala nervozita a srovnat mohl ze dvou šancí Závora. Jednou mu sklouzl kotouč, podruhé narazil na Škorvánka.
Mužstvo Mountfieldu v polovině utkání zvýšil snahu. Dvakrát zakončoval volný útočník Nenonen, ale brankář Mokry byl vždy proti a skvěle vychytal i dorážejícího Haška. Na druhé straně po křížné nahrávce přestřelil junior Vlasák.
I ve třetí třetině měli svěřenci kouče Tomáše Martince dostatek šancí na to, aby pojistili své vedení. Dvakrát v rozmezí tří minut marně útočil na hattrick Moses a v zakončení se dál obrovsky trápil Nenonen, který minul v řadě vyložených možností.
Až na konci 56. minuty ujeli do přečíslení znovu Kohout s Mosesem a americký útočník završeným hattrickem definitivně potvrdil přímý postup Hradce Králové do čtvrtfinále vyřazovacích bojů.
9:09 S. Moses (M. Kohout, K. Klíma ), 17:01 S. Moses (K. Klíma , M. Kohout), 55:56 S. Moses (M. Kohout)
10:26 J. Buchtele (R. Koblížek)
S. Škorvánek - T. Kivistö, T. Melancon - M. Vukojevic, G. McCormack - P. Kalina, D. Mudrák - T. Pavelka - R. Pavlík, P. Miškář, L. Radil - M. Nenonen, C. Bunnaman, A. Jergl - M. Kohout, K. Klíma , S. Moses - D. Sklenář, P. Hašek, J. Pour - Š. Marha
V. Mokry - A. Jánošík, F. Pyrochta - A. Vlasák, F. Pavlík - P. Gewiese, T. Čermák - M. Skärberg, V. Vochvest - P. Skalický, T. Fořt, R. Koblížek - J. Buchtele, V. Malínek, D. Gríger - P. Král, C. Berglund, A. Rekonen - J. Lichtag, J. Závora, F. Suchý
Vyloučení: 2:2, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0, Počet diváků: 4 154 (60 % z kapacity 6 890)Přejít na online reportáž
Plzeň – Vítkovice 5:2
Západočeši vyhráli potřetí za sebou a z druhého místa si zajistili účast v Lize mistrů.
27:11 C. Lalancette (J. Jeřábek, A. Měchura), 30:19 C. Lalancette (I. Merežko, O. Rohlík), 33:50 M. Petman (J. Schleiss, S. Percy), 53:01 V. Lajunen (C. Lalancette, O. Rohlík), 55:35 A. Měchura (O. Rohlík)
10:54 J. Hladonik (M. Hrivík), 20:54 J. Wesley (L. Edmonds)
N. Malík - P. Zámorský, D. Malák - I. Merežko, J. Jeřábek - V. Lajunen, S. Percy - K. Rubins - O. Rohlík, C. Lalancette, A. Měchura - M. Petman, V. Petman, M. Teplý - J. Schleiss, M. Filip, D. Simon - J. Lev, L. Strnad, I. Sedláček - O. Pšenička
Vyloučení: 4:4, Využití: 0:0, V oslabení: 0:1, Zásahy brankářů: 9:43, Počet diváků: 5 628 (75 % z kapacity 7 536)Přejít na online reportáž
Kladno – Litvínov 3:1
11:52 G. Mendel (M. Forman, M. Procházka), 37:36 J. Konečný (G. Mendel, M. Forman), 58:36 M. Marcel (D. Audette)
33:13 M. Sukeľ (M. Moravčík, D. Kaše)
A. Brízgala - G. Mendel, M. Jandus - T. Tomek, P. Pietroniro - M. Houdek, J. Trojna - W. Wylie - M. Marcel, D. Audette, N. Ojamäki - T. Robins, S. Vigneault, K. Klíma - M. Forman, J. Konečný, M. Procházka - M. Ryšavý, O. Lisler, A. Bareš - O. Bláha
P. Čajan - Q. Schmiemann, K. Czuczman - A. Polášek, O. Baláž - P. Šenkeřík, M. Moravčík - M. Komuls - M. Peroutka, D. Kaše, N. Hlava - P. Koblasa, M. Sukeľ, M. Maštalířský - M. Hännikäinen, J. Peroutka, T. Pištěk - M. Čajkovič, O. Jurčík, P. Zygmunt
Vyloučení: 2:5, Využití: 0:1, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 24:28, Počet diváků: 5 200 (100 % z kapacity 5 200)Přejít na online reportáž
České Budějovice – Liberec 4:3N
27:36 M. Bulíř (R. Lantoši, P. Pýcha), 43:50 F. Přikryl, 59:01 R. Lantoši (T. Cibulka, N. Olesen)
4:37 D. Zeman (F. Jansa, J. Vlach), 13:42 S. Petrovský (L. Ahac, R. Lenc), 31:53 F. Sandberg (S. Petrovský, R. Lenc)
Nájezd proměnil: 65:00 R. Lantoši, 65:00 R. Lantoši
Nájezd neproměnil: 65:00 F. Přikryl, 65:00 M. Bulíř, 65:00 B. Harris, 65:00 Š. Hoch
M. Klouček - O. Vála, O. Kachyňa - T. Cibulka, Š. Kubíček - J. Štencel, P. Pýcha - R. Vráblík - A. Holešinský, M. Bulíř, R. Lantoši - F. Přikryl, B. Harris, N. Olesen - P. Novák, Š. Hoch, J. Ordoš - M. Beránek, M. Toman, J. Valský - T. Chlubna
Š. Lukeš - M. Baránek, M. Ivan - K. Zile, D. Aubrecht - L. Ahac, D. Zeman - R. Lenc, S. Petrovský, F. Sandberg - A. Němec, J. Weatherby, M. Faško-Rudáš - J. Pérez, A. Musil, J. Pytlík - J. Vlach, F. Jansa, M. Zachar
Vyloučení: 6:5, Využití: 1:2, V oslabení: 0:0, Počet diváků: 6 241 (97 % z kapacity 6 421)Přejít na online reportáž
Pardubice – Sparta 2:1P
20:16 O. Mikliš, 61:04 J. Košťálek (L. Sedlák)
28:48 R. Knot
M. Subban - J. Ludvig, D. Gazda - T. Dvořák, O. Mikliš - L. Hájek, J. Košťálek - M. Hrádek - V. Macek, L. Sedlák, J. Mandát - J. Smejkal, J. Kondelík , R. Kousal - V. Sobotka, M. Kaut, S. Fejes - P. Poulíček, T. Vondráček
J. Kovář - M. Seppälä, M. Pysyk - J. Sirota, R. Knot - D. Němeček, A. Irving - N. Seppälä - O. Hrabík, D. Shore, M. Řepík - R. Horák, M. Špaček, M. Dzierkals - P. Kousal, J. Klepiš, T. Hyka - M. Vitouch, K. Hrabík, A. Raška
Vyloučení: 9:11, Využití: 0:0, V oslabení: 1:0, Zásahy brankářů: 24:26, Počet diváků: 10 194 (100 % z kapacity 10 194)Přejít na online reportáž
Brno – Olomouc 5:4
5:59 L. Zábranský (A. Zbořil, L. Cingel), 22:43 L. Zábranský (A. Zbořil, Š. Stránský), 29:09 J. Flek (M. Ďaloga, M. Gulaši), 47:42 K. Pospíšil (T. Zohorna), 59:31 L. Cingel
0:08 P. Fridrich (A. Rutar, J. Ondrušek), 18:50 P. Fridrich (R. Petrovický, R. Krastenbergs), 24:43 J. Navrátil (A. Rutar, M. Tomeček ), 49:01 P. Fridrich
A. Stezka - F. Král, L. Zábranský - M. Ďaloga, T. Bartejs - M. Gulaši, T. Beroun - J. Zdráhal - K. Pospíšil, T. Zohorna, H. Zohorna - Š. Stránský, A. Kollár, J. Flek - T. Selič, A. Ilomäki, M. Hartl - L. Cingel, A. Zbořil, J. Ekrt - J. Süss
O. Cichoň - J. Ondrušek, A. Rutar - T. Cosgrove, E. Stella - R. Petrovický, D. Řezníček - A. Rašner - P. Fridrich, D. Vitouch, R. Krastenbergs - K. Plášek, L. Nahodil, J. Navrátil - O. Matýs, S. Kusko, J. Doktor - D. Ministr, L. Anděl, J. Mácha - M. Tomeček
Vyloučení: 2:2, Využití: 1:0, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 24:24, Počet diváků: 7 700 (100 % z kapacity 7 700)Přejít na online reportáž
Třinec – Karlovy Vary 1:2N
Třinečtí hokejisté podlehli v posledním kole základní části doma Karlovým Varům 1:2 po samostatných nájezdech, uhájili ale páté místo. Oceláři prohrávali od 25. minuty, v oslabení udeřil Jakub Minárik. Brzy odpověděl v přesilové hře Ondřej Kovařčík. Zápas rozhodl Haralds Egle, jediný úspěšný střelec v nájezdech.
Třinec ještě živil před utkáním naději na přímý do čtvrtfinále. Potřeboval ale získat o dva body více než v souběžně hraném utkání Hradec Králové, aby se posunul do elitní čtyřky. Ve vyrovnané tabulce se musel ohlížet i za sebe. Měl jen jednobodový náskok před šestou Spartou a sedmými Karlovými Vary.
V úvodu utkání zahodil šanci hostující Minárik, který se ocitl sám před Mazancem, ale třineckého gólmana nepřelstil. Karlovy Vary nic extra nevymyslely ani v obou přesilových hrách. Na domácí straně zahrozil Flynn, který se zbavil protihráče, ale jeho nebezpečnou střelu z mezikruží vyrazil Frodl.
Oceláři hráli v úvodu tři přesilové hry a ve dvou se měnilo skóre. Poprvé udeřili hosté v oslabení: po Lukošikově střele zůstal puk volný v brankovišti, ve kterém Minárik přetlačil Sikoru a doklepl kotouč do prázdné branky. Vyrovnal Ondřej Kovařčík, který se prosadil střelou z mezikruží. Zanedlouho z podobného místa trefil jeho bratr Michal tyčku.
Tlak domácích sílil, v největší šanci se ale proti zakončení obránce Galvase rychle přemístil Frodl. Následně Oceláři ještě nevyužili v závěru druhé třetiny jednu početní převahu.
V poslední třetině si oba týmy vytvořily minimum šancí. Třinci stačil i bod, aby zůstal v tabulce před Karlovými Vary, ale v závěru základní hrací doby musel ubránit oslabení. V prodloužení trefil hostující Egle horní tyč. Právě Egle pak rozhodl rozstřel, ve kterém překonal Mazance bekhendovou kličkou.
26:30 O. Kovařčík (L. Hudáček, A. Nestrašil)
24:27 J. Minárik (A. Lukošik, R. Mamčics)
Nájezd neproměnil: 65:00 M. Růžička , 65:00 A. Nestrašil, 65:00 M. Daňo, 65:00 L. Hudáček, 65:00 O. Flynn
Nájezd proměnil: 65:00 H. Egle
Nájezd neproměnil: 65:00 J. Černoch, 65:00 R. Číp, 65:00 M. Kočí , 65:00 P. Tomek
M. Mazanec - M. Adámek, M. Marinčin - J. Galvas, P. Koch - T. Kundrátek, D. Musil - R. Nedomlel - A. Nestrašil, M. Kovařčík , O. Kovařčík - M. Daňo, L. Hudáček, O. Flynn - M. Růžička , P. Sikora, M. Kubiesa - D. Cienciala, M. Roman, P. Hrehorčák
D. Frodl - T. Dello, M. Kočí - D. Mikyska, D. Moravec - R. Mamčics, A. Rulík - J. Myšák, D. Šťastný, J. Černoch - V. Jiskra, A. Lukošik, J. Minárik - R. Sapoušek, F. Koffer, H. Egle - P. Tomek, R. Číp, M. Váňa - T. Pastor, D. Sedláček
Vyloučení: 3:4, Využití: 1:0, V oslabení: 0:1, Zásahy brankářů: 19:31, Počet diváků: 5 083 (94 % z kapacity 5 400)Přejít na online reportáž