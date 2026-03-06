Tipsport extraliga 2025/26

Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály

Autor: ,
Aktualizujeme   20:43aktualizováno  20:48
Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký útočník Steve Moses. Druhou pozici udržela Plzeň po výhře 5:2 nad Vítkovicemi. Třetí zůstal Liberec, který podlehl 3:4 po nájezdech v Budějovicích.
Hokejisté Hradce Králové oslavují gól proti Boleslavi.

Hokejisté Hradce Králové oslavují gól proti Boleslavi. | foto: ČTK

Pavel Čajan v brance Litvínova zasahuje v utkání proti Kladnu.
Litvínovský brankář Pavel Čajan si kryje puk, brání ho Adam Polášek, dotírá...
Fanoušci Kladna slaví gól do sítě Litvínova.
Třinecký brankář Marek Mazanec na ledě po souboji svého spoluhráče Patrika...
21 fotografií

Po nájezdech padl i Třinec s Karlovými Vary (1:2). Pardubice srazily Spartu v prodloužení 2:1 a v bezstarostné přestřelce uspěla Kometa proti Olomouci 5:4.

V předkole play off se utkají Třinec s Olomoucí, Karlovy Vary s Vítkovicemi, Sparta s Kladnem a Kometa Brno s Českými Budějovicemi.

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v předkole, kde sledovat

Co přineslo poslední kolo extraligy:

  • Hattrick Steva Mosese. Americký útočník zajistil Hradci místenku ve čtvrtfinále.
  • Hattrick Petra Fridricha. Svého tříbrankové hrdinu našla i Olomouc. Ta však na ledě Brna po divoké přestřelce padla. V čase 59:31 rozhodl o šesté domácí výhře mistra v řadě Lukáš Cingel.
  • Ligu mistrů pro Plzeň. Západočeši vyhráli potřetí za sebou a konečné druhé místo jim zajistilo mezinárodní zápasy s elitními týmy.

připravujeme podrobnosti.....

Hradec Králové – Mladá Boleslav 3:1

Mladá Boleslav už nemohla vylepšit své třinácté místo, přesto při svém loučení se sezonou předvedla na východě Čech dobrý výkon a v prvních dvou třetinách domácí tým přestřílela.

Domácím však v úvodní části vyšly dvě krásné kombinace v podání třetího útoku. Obě zakončil exboleslavský Moses: nejprve zblízka přizvedl pod horní tyčku Kohoutovu přihrávku a později zakončil do prázdné branky po výměně kotouče s Klímou. Mezi oba góly se vešla úspěšná dorážka Buchteleho.

Stephen Moses z Hradce Králové střílí gól. Vojtěch Mokrý v brance Mladé Boleslavi je bezmocný.

Královéhradeckému týmu navíc přitížilo vyloučení Klímy do konce zápasu za nesportovní chování po hromadné šarvátce. Možná i kvůli tomu se na hokejky domácích dostala nervozita a srovnat mohl ze dvou šancí Závora. Jednou mu sklouzl kotouč, podruhé narazil na Škorvánka.

Mužstvo Mountfieldu v polovině utkání zvýšil snahu. Dvakrát zakončoval volný útočník Nenonen, ale brankář Mokry byl vždy proti a skvěle vychytal i dorážejícího Haška. Na druhé straně po křížné nahrávce přestřelil junior Vlasák.

I ve třetí třetině měli svěřenci kouče Tomáše Martince dostatek šancí na to, aby pojistili své vedení. Dvakrát v rozmezí tří minut marně útočil na hattrick Moses a v zakončení se dál obrovsky trápil Nenonen, který minul v řadě vyložených možností.

Až na konci 56. minuty ujeli do přečíslení znovu Kohout s Mosesem a americký útočník završeným hattrickem definitivně potvrdil přímý postup Hradce Králové do čtvrtfinále vyřazovacích bojů.

Zobrazit více
Sbalit
Tipsport extraliga 2025/26
6. 3. 2026 17:30
Konec zápasu
Hradec Kr. : Ml. Boleslav 3 : 1
(2 : 1, 0 : 0, 1 : 0)
Góly:
9:09 S. Moses (M. Kohout, K. Klíma ), 17:01 S. Moses (K. Klíma , M. Kohout), 55:56 S. Moses (M. Kohout)
Góly:
10:26 J. Buchtele (R. Koblížek)
Sestavy:
S. Škorvánek - T. Kivistö, T. Melancon - M. Vukojevic, G. McCormack - P. Kalina, D. Mudrák - T. Pavelka - R. Pavlík, P. Miškář, L. Radil - M. Nenonen, C. Bunnaman, A. Jergl - M. Kohout, K. Klíma , S. Moses - D. Sklenář, P. Hašek, J. Pour - Š. Marha
Sestavy:
V. Mokry - A. Jánošík, F. Pyrochta - A. Vlasák, F. Pavlík - P. Gewiese, T. Čermák - M. Skärberg, V. Vochvest - P. Skalický, T. Fořt, R. Koblížek - J. Buchtele, V. Malínek, D. Gríger - P. Král, C. Berglund, A. Rekonen - J. Lichtag, J. Závora, F. Suchý

Vyloučení: 2:2, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0, Počet diváků: 4 154 (60 % z kapacity 6 890)

Přejít na online reportáž

Plzeň – Vítkovice 5:2

Západočeši vyhráli potřetí za sebou a z druhého místa si zajistili účast v Lize mistrů.

Tipsport extraliga 2025/26
6. 3. 2026 17:30
Konec zápasu
Plzeň : Vítkovice 5 : 2
(0 : 1, 3 : 1, 2 : 0)
Góly:
27:11 C. Lalancette (J. Jeřábek, A. Měchura), 30:19 C. Lalancette (I. Merežko, O. Rohlík), 33:50 M. Petman (J. Schleiss, S. Percy), 53:01 V. Lajunen (C. Lalancette, O. Rohlík), 55:35 A. Měchura (O. Rohlík)
Góly:
10:54 J. Hladonik (M. Hrivík), 20:54 J. Wesley (L. Edmonds)
Sestavy:
N. Malík - P. Zámorský, D. Malák - I. Merežko, J. Jeřábek - V. Lajunen, S. Percy - K. Rubins - O. Rohlík, C. Lalancette, A. Měchura - M. Petman, V. Petman, M. Teplý - J. Schleiss, M. Filip, D. Simon - J. Lev, L. Strnad, I. Sedláček - O. Pšenička
Sestavy:
D. Hrachovina - S. Kňažko, J. Leahy - J. Wesley, P. Demel - V. Port, V. Budík - P. Brůna - C. Yetman, A. Nellis, J. Abdul - L. Edmonds, M. Hrivík, . Troock - V. Lednický, J. Šír, J. Hladonik - K. Macias, M. Hanzl, P. Hauser - J. Fronk

Vyloučení: 4:4, Využití: 0:0, V oslabení: 0:1, Zásahy brankářů: 9:43, Počet diváků: 5 628 (75 % z kapacity 7 536)

Přejít na online reportáž

Kladno – Litvínov 3:1

Tipsport extraliga 2025/26
6. 3. 2026 17:30
Konec zápasu
Kladno : Litvínov 3 : 1
(1 : 0, 1 : 1, 1 : 0)
Góly:
11:52 G. Mendel (M. Forman, M. Procházka), 37:36 J. Konečný (G. Mendel, M. Forman), 58:36 M. Marcel (D. Audette)
Góly:
33:13 M. Sukeľ (M. Moravčík, D. Kaše)
Sestavy:
A. Brízgala - G. Mendel, M. Jandus - T. Tomek, P. Pietroniro - M. Houdek, J. Trojna - W. Wylie - M. Marcel, D. Audette, N. Ojamäki - T. Robins, S. Vigneault, K. Klíma - M. Forman, J. Konečný, M. Procházka - M. Ryšavý, O. Lisler, A. Bareš - O. Bláha
Sestavy:
P. Čajan - Q. Schmiemann, K. Czuczman - A. Polášek, O. Baláž - P. Šenkeřík, M. Moravčík - M. Komuls - M. Peroutka, D. Kaše, N. Hlava - P. Koblasa, M. Sukeľ, M. Maštalířský - M. Hännikäinen, J. Peroutka, T. Pištěk - M. Čajkovič, O. Jurčík, P. Zygmunt

Vyloučení: 2:5, Využití: 0:1, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 24:28, Počet diváků: 5 200 (100 % z kapacity 5 200)

Přejít na online reportáž

České Budějovice – Liberec 4:3N

Tipsport extraliga 2025/26
6. 3. 2026 17:30
Konec zápasu
Č. Budějovice : Liberec 4 : 3N
(0 : 2, 1 : 1, 2 : 0, 0 : 0, 2 : 1 náj.)
Góly:
27:36 M. Bulíř (R. Lantoši, P. Pýcha), 43:50 F. Přikryl, 59:01 R. Lantoši (T. Cibulka, N. Olesen)
Góly:
4:37 D. Zeman (F. Jansa, J. Vlach), 13:42 S. Petrovský (L. Ahac, R. Lenc), 31:53 F. Sandberg (S. Petrovský, R. Lenc)
Nájezdy:
Nájezd proměnil: 65:00 R. Lantoši, 65:00 R. Lantoši
Nájezd neproměnil: 65:00 F. Přikryl, 65:00 M. Bulíř, 65:00 B. Harris, 65:00 Š. Hoch
Nájezdy:
Nájezd proměnil: 65:00 J. Pytlík
Nájezd neproměnil: 65:00 R. Lenc, 65:00 F. Jansa, 65:00 J. Vlach, 65:00 R. Lenc, 65:00 M. Faško-Rudáš
Sestavy:
M. Klouček - O. Vála, O. Kachyňa - T. Cibulka, Š. Kubíček - J. Štencel, P. Pýcha - R. Vráblík - A. Holešinský, M. Bulíř, R. Lantoši - F. Přikryl, B. Harris, N. Olesen - P. Novák, Š. Hoch, J. Ordoš - M. Beránek, M. Toman, J. Valský - T. Chlubna
Sestavy:
Š. Lukeš - M. Baránek, M. Ivan - K. Zile, D. Aubrecht - L. Ahac, D. Zeman - R. Lenc, S. Petrovský, F. Sandberg - A. Němec, J. Weatherby, M. Faško-Rudáš - J. Pérez, A. Musil, J. Pytlík - J. Vlach, F. Jansa, M. Zachar

Vyloučení: 6:5, Využití: 1:2, V oslabení: 0:0, Počet diváků: 6 241 (97 % z kapacity 6 421)

Přejít na online reportáž

Pardubice – Sparta 2:1P

Tipsport extraliga 2025/26
6. 3. 2026 17:30
Konec zápasu
Pardubice : Sparta 2 : 1P
(0 : 0, 1 : 1, 0 : 0, 1 : 0)
Góly:
20:16 O. Mikliš, 61:04 J. Košťálek (L. Sedlák)
Góly:
28:48 R. Knot
Sestavy:
M. Subban - J. Ludvig, D. Gazda - T. Dvořák, O. Mikliš - L. Hájek, J. Košťálek - M. Hrádek - V. Macek, L. Sedlák, J. Mandát - J. Smejkal, J. Kondelík , R. Kousal - V. Sobotka, M. Kaut, S. Fejes - P. Poulíček, T. Vondráček
Sestavy:
J. Kovář - M. Seppälä, M. Pysyk - J. Sirota, R. Knot - D. Němeček, A. Irving - N. Seppälä - O. Hrabík, D. Shore, M. Řepík - R. Horák, M. Špaček, M. Dzierkals - P. Kousal, J. Klepiš, T. Hyka - M. Vitouch, K. Hrabík, A. Raška

Vyloučení: 9:11, Využití: 0:0, V oslabení: 1:0, Zásahy brankářů: 24:26, Počet diváků: 10 194 (100 % z kapacity 10 194)

Přejít na online reportáž

Brno – Olomouc 5:4

Tipsport extraliga 2025/26
6. 3. 2026 17:30
Konec zápasu
Kometa : Olomouc 5 : 4
(1 : 2, 2 : 1, 2 : 1)
Góly:
5:59 L. Zábranský (A. Zbořil, L. Cingel), 22:43 L. Zábranský (A. Zbořil, Š. Stránský), 29:09 J. Flek (M. Ďaloga, M. Gulaši), 47:42 K. Pospíšil (T. Zohorna), 59:31 L. Cingel
Góly:
0:08 P. Fridrich (A. Rutar, J. Ondrušek), 18:50 P. Fridrich (R. Petrovický, R. Krastenbergs), 24:43 J. Navrátil (A. Rutar, M. Tomeček ), 49:01 P. Fridrich
Sestavy:
A. Stezka - F. Král, L. Zábranský - M. Ďaloga, T. Bartejs - M. Gulaši, T. Beroun - J. Zdráhal - K. Pospíšil, T. Zohorna, H. Zohorna - Š. Stránský, A. Kollár, J. Flek - T. Selič, A. Ilomäki, M. Hartl - L. Cingel, A. Zbořil, J. Ekrt - J. Süss
Sestavy:
O. Cichoň - J. Ondrušek, A. Rutar - T. Cosgrove, E. Stella - R. Petrovický, D. Řezníček - A. Rašner - P. Fridrich, D. Vitouch, R. Krastenbergs - K. Plášek, L. Nahodil, J. Navrátil - O. Matýs, S. Kusko, J. Doktor - D. Ministr, L. Anděl, J. Mácha - M. Tomeček

Vyloučení: 2:2, Využití: 1:0, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 24:24, Počet diváků: 7 700 (100 % z kapacity 7 700)

Přejít na online reportáž

Třinec – Karlovy Vary 1:2N

Třinečtí hokejisté podlehli v posledním kole základní části doma Karlovým Varům 1:2 po samostatných nájezdech, uhájili ale páté místo. Oceláři prohrávali od 25. minuty, v oslabení udeřil Jakub Minárik. Brzy odpověděl v přesilové hře Ondřej Kovařčík. Zápas rozhodl Haralds Egle, jediný úspěšný střelec v nájezdech.

Třinec ještě živil před utkáním naději na přímý do čtvrtfinále. Potřeboval ale získat o dva body více než v souběžně hraném utkání Hradec Králové, aby se posunul do elitní čtyřky. Ve vyrovnané tabulce se musel ohlížet i za sebe. Měl jen jednobodový náskok před šestou Spartou a sedmými Karlovými Vary.

Třinecký brankář Marek Mazanec na ledě po souboji svého spoluhráče Patrika Kocha s karlovarským Adamem Lukošikem.

V úvodu utkání zahodil šanci hostující Minárik, který se ocitl sám před Mazancem, ale třineckého gólmana nepřelstil. Karlovy Vary nic extra nevymyslely ani v obou přesilových hrách. Na domácí straně zahrozil Flynn, který se zbavil protihráče, ale jeho nebezpečnou střelu z mezikruží vyrazil Frodl.

Oceláři hráli v úvodu tři přesilové hry a ve dvou se měnilo skóre. Poprvé udeřili hosté v oslabení: po Lukošikově střele zůstal puk volný v brankovišti, ve kterém Minárik přetlačil Sikoru a doklepl kotouč do prázdné branky. Vyrovnal Ondřej Kovařčík, který se prosadil střelou z mezikruží. Zanedlouho z podobného místa trefil jeho bratr Michal tyčku.

Tlak domácích sílil, v největší šanci se ale proti zakončení obránce Galvase rychle přemístil Frodl. Následně Oceláři ještě nevyužili v závěru druhé třetiny jednu početní převahu.

V poslední třetině si oba týmy vytvořily minimum šancí. Třinci stačil i bod, aby zůstal v tabulce před Karlovými Vary, ale v závěru základní hrací doby musel ubránit oslabení. V prodloužení trefil hostující Egle horní tyč. Právě Egle pak rozhodl rozstřel, ve kterém překonal Mazance bekhendovou kličkou.

Zobrazit více
Sbalit
Tipsport extraliga 2025/26
6. 3. 2026 17:30
Konec zápasu
Třinec : K. Vary 1 : 2N
(0 : 0, 1 : 1, 0 : 0, 0 : 0, 0 : 1 náj.)
Góly:
26:30 O. Kovařčík (L. Hudáček, A. Nestrašil)
Góly:
24:27 J. Minárik (A. Lukošik, R. Mamčics)
Nájezdy:
Nájezd neproměnil: 65:00 M. Růžička , 65:00 A. Nestrašil, 65:00 M. Daňo, 65:00 L. Hudáček, 65:00 O. Flynn
Nájezdy:
Nájezd proměnil: 65:00 H. Egle
Nájezd neproměnil: 65:00 J. Černoch, 65:00 R. Číp, 65:00 M. Kočí , 65:00 P. Tomek
Sestavy:
M. Mazanec - M. Adámek, M. Marinčin - J. Galvas, P. Koch - T. Kundrátek, D. Musil - R. Nedomlel - A. Nestrašil, M. Kovařčík , O. Kovařčík - M. Daňo, L. Hudáček, O. Flynn - M. Růžička , P. Sikora, M. Kubiesa - D. Cienciala, M. Roman, P. Hrehorčák
Sestavy:
D. Frodl - T. Dello, M. Kočí - D. Mikyska, D. Moravec - R. Mamčics, A. Rulík - J. Myšák, D. Šťastný, J. Černoch - V. Jiskra, A. Lukošik, J. Minárik - R. Sapoušek, F. Koffer, H. Egle - P. Tomek, R. Číp, M. Váňa - T. Pastor, D. Sedláček

Vyloučení: 3:4, Využití: 1:0, V oslabení: 0:1, Zásahy brankářů: 19:31, Počet diváků: 5 083 (94 % z kapacity 5 400)

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

52. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 52 26 7 7 12 165:117 99
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 52 25 5 8 14 142:104 93
3. Bílí Tygři LiberecLiberec 52 25 3 10 14 148:121 91
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 52 24 8 2 18 141:120 90
5. HC Oceláři TřinecTřinec 52 23 7 4 18 148:131 87
6. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 52 22 8 5 17 138:130 87
7. HC Sparta PrahaSparta 52 23 6 5 18 161:135 86
8. HC Kometa BrnoKometa 52 20 5 6 21 141:149 76
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 52 18 6 6 22 143:148 72
10. Rytíři KladnoKladno 52 18 5 6 23 129:137 70
11. HC Vítkovice RideraVítkovice 52 18 5 6 23 135:160 70
12. HC OlomoucOlomouc 52 19 3 3 27 124:158 66
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 52 15 6 5 26 102:140 62
14. HC Verva LitvínovLitvínov 52 11 3 4 34 107:174 43
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Postupová matematika: tři týmy jsou ve čtvrtfinále, o co se hraje v posledním kole?

Potyčka v utkání Sparty s Plzní.

Zbývá poslední kolo. A pořád je o co hrát. Jistotu čtvrtfinále už mají tři mužstva ze čtyř, jasno je také o složení postupující dvanáctky do play off. Jak aktuálně vypadá situace v tabulce hokejové...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

Měli jsme starý tým, ale co čekat? Nahoře si myslí, že to dělají dobře, štve Tlustého

Nový asistent trenéra Kladna Jiří Tlustý.

Uzavřel bizarní sázku, že půjde naboso z letiště domů, když čeští hokejisté porazí Kanadu ve čtvrtfinále olympijských her. Jiří Tlustý ale zázrak nečekal. V dalším díle podcastu Prodloužení kritizuje...

Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály

Aktualizujeme
Hokejisté Hradce Králové oslavují gól proti Boleslavi.

Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký...

6. března 2026  20:43,  aktualizováno  20:48

V NHL se uzavírají přestupy. Aktivní je hlavně Buffalo a Minnesota

Aktualizujeme
Nick Foligno se raduje z gólu proti Bostonu.

V pátek ve 21 hodin středoevropského času končí v NHL možnost přestupů. Manažeři týmů tak mají poslední možnost vyladit kádry pro play off zámořské hokejové soutěže. Kdo se kam stěhuje sledujte v...

6. března 2026  14:55,  aktualizováno  20:41

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v předkole, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. O titul bojuje dvanáct týmů, osm z nich zahajuje svou cestu v předkole od 9. března, nejlepší čtveřice postoupila...

6. března 2026  20:26

Trejd s Čechem na úvod. Zadák Jiříček se v NHL podruhé stěhuje, míří do Philadelphie

Český obránce David Jiříček nastoupil poprvé v dresu Minnesoty.

První výměna v den uzávěrky. A hned s českou účastí. David Jiříček v hokejové NHL znovu po roce a čtvrt mění působiště, Minnesota jej náhradou za křídelníka Bobbyho Brinka vytrejdovala do...

6. března 2026  16:55,  aktualizováno  18:08

Nový rekord! Na zápasy hokejové Sparty chodí nejvíc lidí v historii

Fanoušci hokejové Sparty.

Hokejová Sparta láká na špičkový hokej i zábavnou show v pražské O2 areně čím dál víc fanoušků. V této sezoně přišlo na jejich zápasy o 451 fanoušků více než v předchozí. Poprvé v historii se tak...

6. března 2026  15:18

Zůstane Jarůšek ve Zlíně? O další angažmá si řekl: Už vím, jak to bude

Richard Jarůšek v modrém zlínském dresu v zápase s Pardubicemi B.

Spolu s Tomášem Rachůnkem přišel do Zlína těsně před koncem základní části hokejové Maxa ligy, za deset zápasů ale stihl Richard Jarůšek šest gólů a dvě asistence. I proto by měl v týmu Beranů...

6. března 2026  14:08

Nadšení i pomačkaná helma. Chmelař po první trefě v NHL zářil: Fantastické emoce

Jaroslav Chmelař z New York Rangers slaví se spoluhráči gól v utkání proti...

Hráči Toronta zakládali útočnou akci, puk ale ve středním pásmu ztratili a Jaroslav Chmelař ujížděl na soupeřovu bránu. Kotouč si navedl na forhend a zakončil do horního růžku. Pro hokejistu New York...

6. března 2026  13:24

Trojka, hodnotí sezonu majitel táborského hokejového klubu. Tým chce omladit

Táborský gólman Roman Málek mladší zasahuje.

Trochu divoká úvodní sezona a nakonec přijatelný výsledek. Táborští hokejisté až do závěrečného kola základní části bojovali o účast v play off. To se jim povedlo, ale po dvou prohrách v prodloužení...

6. března 2026  12:25

Vaněček vychytal čisté konto, Chmelař slavil premiérovou trefu v NHL

Vítek Vaněček z Utahu zasahuje v utkání s Philadelphií.

Souboj českých hokejových brankářů Dana Vladaře a Vítka Vaněčka v zápase NHL mezi Philadelphií a Utahem ovládl druhý jmenovaný. Výhru 3:0 podpořil čistým kontem s 16 zákroky, Vladař kryl 20 z 22...

6. března 2026  6:46,  aktualizováno  8:29

Není vzrušení málo? V extralize se konečně o něco hraje, formát je ale k diskuzi

Závar před bránou Sparty v utkání s Hradcem Králové.

V situaci, kdy dvanáct ze čtrnácti týmů postupuje do play off a základní část hokejové extraligy dlouho klouže na hraně fádnosti, protože kluby hrají jen o lepší umístění a nikoliv o samotný kýžený...

6. března 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Petrovický do Budějovic? „Nic potvrzovat nebudu.“ Hanzlík kritizuje postup klubu

Olomoucký kouč Róbert Petrovický.

Po loňském strachu úleva. A splnění předsezonního cíle. Zatímco před rokem v těchto dnech vyhlíželi hokejisté Olomouce více než měsíční lopotnou přestávku, během níž se připravovali na baráž o...

6. března 2026

Hop hop hop v hokejovém Kolíně. Kozlové září ve své nejlepší sezoně za 50 let

Matej Gardon a Petr Moravec z Kolína se radují z gólu proti Jihlavě.

Hru bílých proti modrým rozřízne štiplavý zvuk píšťalky. „Hop, hop, hop,“ gestikuluje energicky kouč Petr Martínek směrem k jednomu z útočníků, jehož pohyb se mu zrovna úplně nepozdával. Pokyn navíc...

5. března 2026  15:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.