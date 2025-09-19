Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Třinec čelí Plzni, Sparta hraje v Litvínově. Lídr se představí proti Liberci

Autor: ,
Sledujeme online   16:50
Kompletním pátým kolem pokračuje hokejová extraliga. Páteční program otevírá duel mezi Třincem a Plzní od 17 hodin, o půl hodiny později začínají utkání Litvínova se Spartou a Vítkovic s Mladou Boleslaví. Čtyři střetnutí startují v 18 hodin, vedoucí Kometa hostí Liberec, Pardubice čelí Olomouci. Všechny zápasy sledujeme prostřednictvím podrobných online reportáží.

Třinecký brankář Marek Mazanec zasahuje proti plzeňské šanci. | foto: Petr Eret

Třinec na začátku soutěže těží z domácího prostředí, kde zvládl vítězně oba duely, zatímco venku ještě nebodoval. Před vlastními fanoušky nyní čelí Plzni, která nastřádala o bod více a v tabulce je na čtvrtém místě. Západočeši hrají už čtvrtý zápas na kluzištích soupeřů, získali na nich ale všech sedm bodů.

5. kolo hokejové extraligy ONLINE

S bilancí dvou porážek v zádech nastupuje Sparta v Litvínově. Severočeši v úterý v Liberci odmazali nulu na bodovém kontě díky výhře 4:2. Pražané naposledy padli s Karlovými Vary (1:2) a na Zimním stadionu Ivana Hlinky jim začíná série čtyř venkovních duelů. Ve vzájemných zápasech uspěli sedmkrát v řadě.

Třetí Vítkovice zatím neuspěly jen v Brně proti lídrovi soutěže, teď se doma snaží vrátit na vítěznou vlnu proti deváté Mladé Boleslavi. Středočechy ale může motivovat nedávná historie duelů mezi těmito celky, posledních pět vzájemných zápasů totiž vyhráli hosté.

Po výhře pád na dno. Sledovat tabulku je teď zbytečné, uklidňuje hradecký kapitán

Na dně tabulky je zatím Hradec Králové, který jako jediný ještě nedokázal vyhrát v základní hrací době. Východočeši se snaží změnit tuto bilanci v Karlových Varech. Energie zatím doma ve dvou zápasech nebodovala, což chce změnit. Mountfield ale Západočeši před svými fanoušky dokázali porazit jen v jednom z posledních 11 zápasů.

Sérii tří vítězství počítají České Budějovice, které se díky tomu posunuly na druhé místo. O čtvrtý úspěch za sebou usilují na kladenském ledě, kde pětkrát za sebou bodovaly a čtyři utkání z toho vyhrály.

Liberecká noční můra? Bídné vstupy do utkání. Velký problém, mračí se kouč

Kometa hraje už čtvrté domácí utkání v sezoně, aktuální šampion je na startu soutěže jediným týmem, který doposud neztratil ani bod. Soupeřem Brňanů je tentokrát Liberec, jenž zatím získal jen tři body za výhru nad Pardubicemi. Tygři navíc zatím ve všech utkání inkasovali jako první.

Lehce rozpolcené pocity provázejí start Pardubic, které ovládly dva domácí zápasy, venku ale dvakrát padly. Teď se Dynamo utkává před svými fanoušky s Olomoucí, jež usiluje o třetí výhru za sebou. Na východě Čech ale Hanáci uspěli naposledy v říjnu 2021 (1:0P), dalších devět utkání prohráli.

Vstoupit do diskuse

5. kolo

Kompletní los

6. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Kometa BrnoKometa 4 4 0 0 0 14:5 12
2. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 4 3 0 0 1 14:8 9
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 4 2 1 0 1 13:9 8
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 4 2 0 1 1 11:10 7
5. HC Oceláři TřinecTřinec 4 2 0 0 2 15:11 6
6. HC Dynamo PardubicePardubice 4 2 0 0 2 14:10 6
7. HC Sparta PrahaSparta 4 2 0 0 2 9:8 6
8. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 4 2 0 0 2 12:12 6
9. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 4 2 0 0 2 6:9 6
10. HC OlomoucOlomouc 4 2 0 0 2 11:15 6
11. Rytíři KladnoKladno 4 1 0 1 2 6:9 4
12. Bílí Tygři LiberecLiberec 4 1 0 0 3 9:13 3
13. HC Verva LitvínovLitvínov 4 1 0 0 3 6:13 3
14. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 4 0 1 0 3 10:18 2
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

Pardubice opět venku prohrály. Brno zůstává stoprocentní, padly Třinec i Sparta

Šesti duely pokračoval v úterý nový extraligový ročník. Čtvrté kolo načala Mladá Boleslav, která doma udolala Třinec 2:1. Pardubice padly na ledě Českých Budějovic a i podruhé v aktuální sezoně venku...

Zajíček očaroval Boston. Líbily se betony i výkon: Chytal úžasně, chválil ho trenér

Sotva usedl do kabiny a rozepnul si tašku, stal se z něj hit. Zpoza zipu mu totiž koukaly černožluté betony, tedy přesně v barvách Bostonu. „Jo, vyslechl jsem si spoustu dobrých komentářů!“ pravil...

Míst je málo, zájemců hodně. Kdo se může z extraligy probojovat až na olympiádu?

Volných míst nebude moc. Většinu soupisky obsadí hokejisté z NHL, brankoviště dokonce velmi pravděpodobně kompletně. V boji o únorové olympijské hry v Itálii tak zbude pro české hráče z Evropy...

Kometa vynulovala Spartu, Pardubice zdolaly Boleslav. Poprvé slaví Mora i Rytíři

Třetí kolo hokejové extraligy je minulostí. Zůstal po něm jediný stoprocentní tým - brněnská Kometa. Aktuální mistr přehrál na domácím ledě Spartu 2:0. Další šestibodový tým, Plzeň, v domácí premiéře...

ONLINE: Třinec čelí Plzni, Sparta hraje v Litvínově. Lídr se představí proti Liberci

Sledujeme online

Kompletním pátým kolem pokračuje hokejová extraliga. Páteční program otevírá duel mezi Třincem a Plzní od 17 hodin, o půl hodiny později začínají utkání Litvínova se Spartou a Vítkovic s Mladou...

19. září 2025  16:50

V Bostonu mám největší šanci. Blümel hraje se Zachou, kouč v něm vidí Draisaitla

Stojí na začátku velké výzvy. Jako každý rok, avšak tentokrát s o něco větší nadějí na úspěch. „Hledal jsem tým, kde bych měl největší šanci na NHL,“ vysvětlil český hokejista Matěj Blümel, proč si...

19. září 2025  15:15

Vrána chtěl údajně opustit tým, ve Švédsku ho tepou. Někdo si to vymyslel, zuří hráč

Ve Švédsku ještě Jakub Vrána není ani měsíc a půl, hned zkraje angažmá ale nevyvolává dobrý dojem. Český útočník si po návratu z NHL do Linköpingu, kde s dospělým hokejem začínal, zatím nevede dobře....

19. září 2025  13:03,  aktualizováno  13:58

Skaut, nebo realiťák? Indrák v třiceti letech ukončil hokejovou kariéru

Dojemné video na kostce a bouřlivý aplaus téměř zaplněné plzeňské haly před zápasem s jihočeským Motorem. To byla na konci minulého týdne tečka za aktivní hokejovou kariérou Miroslava Indráka, jenž...

19. září 2025  13:03

Začíná boj. Ale o co? Tomášek může hrát s McDavidem, strašákem je sezení v hledišti

Premium

Nebývá zrovna častou adresou českých hokejistů. Museli byste zalistovat až do dubna roku 2015, kdy se objevil v dresu Edmontonu poslední z krajánků. Tehdy si plnil své sny v NHL obránce David Musil,...

19. září 2025

Gentleman končí. Legendární Kopitar oznámil: Tohle bude moje poslední sezona

Sezona ještě ani nezačala, hráči se teprve schází na přípravných kempech. Přesto se v Los Angeles i v celém hokejovém světě řeší jedna novina. Slovinský útočník Anže Kopitar oznámil, že ho čeká...

19. září 2025  10:15

Dost! Dál už nemůžu. Kempný se vrací ke krušnému období: Byl jsem jako mumie

Premium

Ráno se probudil, sedl do auta a vyrazil na trénink. Tak jako mnohokrát předtím. Tentokrát ale mezi ostatní sparťany nedorazil. V polovině cesty se otočil a vrátil se domů. Byl začátek listopadu,...

18. září 2025

Další český tandem v NHL. Utah nepočítá s brankářem z asistenčního programu

Český hokej bude mít v nadcházejícím ročníku NHL s největší pravděpodobností hned dvě brankářská dua. Vedle Lukáše Dostála s Petrem Mrázkem, kteří si podělí zápasy v Anaheimu, počítá s tuzemskými...

18. září 2025  18:50

Ani Kanada, ani Philadelphia. Brankář Hart po zproštění u soudu pečlivě váží angažmá

O nabídky nouzi zjevně nemá, zrovna tak ale musí pečlivě vybírat. Brankář Carter Hart v sedmadvaceti letech řeší návrat do NHL. Nelehký, po vynucené pauze způsobené obviněním ze sexuálního násilí,...

18. září 2025  14:16

Po výhře pád na dno. Sledovat tabulku je teď zbytečné, uklidňuje hradecký kapitán

Tři zápasy musel trpět v hledišti. Asi hodně, protože týmu, jejž v této sezoně nově vede jako kapitán, se nevydařily. Když ale Martin Pláněk mohl po vypršení svého disciplinárního trestu z play off...

18. září 2025  13:22

Soutěžíme o rodinné vstupenky do BRuNO Family Parku v Brně
Soutěžíme o rodinné vstupenky do BRuNO Family Parku v Brně

Chcete si užít den plný zábavy, smíchu a dobrodružství, a to za každého počasí? Vypravte se do BRuNO Family Parku v Brně, kde se zabaví malí i...

Labilní tým, nedotrénovaní hráči. Říha chce dovést Prostějov opět do první ligy

Naskočil do rozjetého vlaku, který se nevyhnutelně řítil do propasti. Zastavit už ho nedokázal. Hokejový trenér Miloš Říha, jenž převzal loni v listopadu prostějovské Jestřáby, nakonec musel kousat...

18. září 2025  12:13

Kvalifikace? Pro hvězdy stres, můžou všechno ztratit. Vadlejch ale recept zná

Premium

Od našeho zpravodaje v Japonsku Když v útrobách tokijského Nového národního stadionu dorazil k rozhovoru, mnozí soupeři z jeho oštěpařské kvalifikační skupiny ještě házeli. I Jakub Vadlejch mohl. Za sebou měl jen dva pokusy a...

18. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.