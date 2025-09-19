ONLINE: Třinec čelí Plzni, Sparta hraje v Litvínově. Lídr se představí proti Liberci

Třinec na začátku soutěže těží z domácího prostředí, kde zvládl vítězně oba duely, zatímco venku ještě nebodoval. Před vlastními fanoušky nyní čelí Plzni, která nastřádala o bod více a v tabulce je na čtvrtém místě. Západočeši hrají už čtvrtý zápas na kluzištích soupeřů, získali na nich ale všech sedm bodů.
5. kolo hokejové extraligy ONLINE
S bilancí dvou porážek v zádech nastupuje Sparta v Litvínově. Severočeši v úterý v Liberci odmazali nulu na bodovém kontě díky výhře 4:2. Pražané naposledy padli s Karlovými Vary (1:2) a na Zimním stadionu Ivana Hlinky jim začíná série čtyř venkovních duelů. Ve vzájemných zápasech uspěli sedmkrát v řadě.
Třetí Vítkovice zatím neuspěly jen v Brně proti lídrovi soutěže, teď se doma snaží vrátit na vítěznou vlnu proti deváté Mladé Boleslavi. Středočechy ale může motivovat nedávná historie duelů mezi těmito celky, posledních pět vzájemných zápasů totiž vyhráli hosté.
|
Po výhře pád na dno. Sledovat tabulku je teď zbytečné, uklidňuje hradecký kapitán
Na dně tabulky je zatím Hradec Králové, který jako jediný ještě nedokázal vyhrát v základní hrací době. Východočeši se snaží změnit tuto bilanci v Karlových Varech. Energie zatím doma ve dvou zápasech nebodovala, což chce změnit. Mountfield ale Západočeši před svými fanoušky dokázali porazit jen v jednom z posledních 11 zápasů.
Sérii tří vítězství počítají České Budějovice, které se díky tomu posunuly na druhé místo. O čtvrtý úspěch za sebou usilují na kladenském ledě, kde pětkrát za sebou bodovaly a čtyři utkání z toho vyhrály.
|
Liberecká noční můra? Bídné vstupy do utkání. Velký problém, mračí se kouč
Kometa hraje už čtvrté domácí utkání v sezoně, aktuální šampion je na startu soutěže jediným týmem, který doposud neztratil ani bod. Soupeřem Brňanů je tentokrát Liberec, jenž zatím získal jen tři body za výhru nad Pardubicemi. Tygři navíc zatím ve všech utkání inkasovali jako první.
Lehce rozpolcené pocity provázejí start Pardubic, které ovládly dva domácí zápasy, venku ale dvakrát padly. Teď se Dynamo utkává před svými fanoušky s Olomoucí, jež usiluje o třetí výhru za sebou. Na východě Čech ale Hanáci uspěli naposledy v říjnu 2021 (1:0P), dalších devět utkání prohráli.