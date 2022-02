ONLINE: Sparta zkouší vyzrát na Třinec. Vary po brankářské výměně hostí Hradec

Spartě se na Třinec nedaří. Slezané zvítězili ve všech třech předcházejících vzájemných duelech v sezoně se skóre 19:11. Co oba týmy spojuje, to je absence některých důležitých hráčů, kteří zamířili reprezentovat do Pekingu. Ocelářům chybí Musil, Kundrátek, Marinčin, Daňo a Roman, Spartě zase Řepík se Sobotkou a Tomáškem.

Pikantní zápas v Karlových Varech zažijí brankáři, které si oba týmy navzájem vyměnily, východním směrem putuje po dodržení karantény Filip Novotný, tím opačným se vydal Štěpán Lukeš. „Ještě před týdnem jsem byl s klukama v šatně a nyní budu v roli soupeře. Bude to mít něco do sebe. Nyní jsem ale tady a budeme chtít Mountfield porazit,“ sdělil Lukeš.

Hradec v úterý prohrál doma s Kladnem, přestože měl stálý tlak a vypálil hned osmašedesátkrát. „Těch 68 střel zní hezky, ale celkově se nám zápas vůbec nepovedl. Neumím si to vysvětlit. Pokud chceme takto nastupovat v závěru základní části, tak nás všichni převálcují. Musíme se poučit, facek už jsme dostali dost,“ uvedl asistent trenéra Ladislav Čihák před duelem s Energií, která bojuje o play off a bodovala čtyřikrát v řadě.

Kladno se utká s Libercem. Bílí Tygři v sezoně nad Středočechy vyhráli dosud všechny duely. Teď je však situace s ohledem na formu obou celků přece jen odlišná. Severočeši poslední dvě utkání prohráli, naopak Kladnu se po Vánocích začalo dařit, když bodovalo hned v 11 ze 13 klání.

Poslední Zlín hostí Vítkovice. Berani sice sebrali alespoň bod v posledních třech utkáních, nicméně Kladnu se pořád daří více a odskočilo na momentálně 15bodový rozdíl. Moravanům bude chybět lotyšský obránce Mamčics, který byl dodatečně nominován na hry v Číně.

Do Olomouce přijíždí České Budějovice. Motor vyhrál poslední tři utkání a vystoupal na páté místo extraligové tabulky. Na čtvrtou Plzeň ztrácí sedm bodů, ale má stále k dobru dva zápasy, tudíž možnost jít rovnou do čtvrtfinále play off nemusí být příliš vzdálená.

Právě Škoda hraje v Mladé Boleslavi, která kvůli nevyrovnaným výkonům spadla až na deváté místo tabulky.

Zbylý zápas kola mezi Brnem a Pardubicemi se odehraje příští pátek. Kolo tentokrát vynechává Litvínov.