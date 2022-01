Polské trio v extralize. Chmielewski: Je skvělé, že jsme pomohli k výhře

Tato dvojice byla mezi šesti hráči, které Oceláři postiženi koronavirovou nákazou povolali na výpomoc z partnerského Frýdku-Místku, když Zlínští odmítli duel 41. kola extraligy odložit. Třinec vyhrál 6:2.

„Škoda, že Bartek Ciura má covid. Kdyby byl zdravý, možná bychom byli v sestavě i čtyři Poláci,“ zmínil Aron Chmielewski dalšího krajana působícího ve Frýdku-Místku. „Ale i tak je skvělé, že jsme mohli českému mistrovskému celku pomoct k vítězství.“

Chmielewski se na krajany těšil. „Držím jim palce. Frýdek-Místek na tom sice není v tabulce moc dobře, ale individuálně ti kluci hrají dobře. Divám se na ně a jsem nadšený, že přišli do Třince a pomohli nám. Na takovou šanci čekali půl sezony. Jsem rád, že to vyšlo a mohli jsme spolu hrát v jednom týmu.“

Chmielewski byl v první formaci s Andrejem Nestrašilem a Markem Daněm. S Poláky hrál ve čtvrté řadě Jakub Šlahař. Nesnažil se přemluvit trenéry, aby z nich sestavil čistě polský útok?

„To ne, to je věc kouče, a jak je vidět, sestavu poskládal výborně, protože jsme vyhráli,“ odpověděl Chmielewski. „Musím mi stačit, když s nimi hraji v reprezentaci.“

Aron Chmielewski prozradil, že mu polští spoluhráči říkali, že ani nemohli dospat, jak se na svou premiéru mezi českou elitou těšili.

„Už od včerejška jsme byli v kontaktu. Pro Poláka je česká extraliga něco hokejově vynikajícího. Doufám, že takovou šanci nedostali naposledy.“

Jen ho mrzí, že s polským národním týmem nepostoupili na olympijské hry.

„Byli jsme od nich kousek...“ připomněl, že rozhodující utkání kvalifikace loni prohráli se Slovenskem 1:5, přičemž první gól dostali na začátku deváté minuty. „Mrzí to, protože jsme před tím porazili Bělorusko, ale teď se smějeme, že jsme byli čtyřicet osm minut od olympiády. Bohužel na Slováky ještě nemáme, ale byli jsme tam všichni tři Poláci, co jsme teď hráli za Třinec.“

Zkušený třinecký útočník Vladimír Svačina, který rovněž dorazil na záskok z frýdecko-místeckého celku, podotkl, že možnost hrát extraligu je pro polské hokejisty obrovská motivace.

„Opravdu jsou šikovní a vidí, že Aron se tady drží spoustu let, takže dveře do Třince pro ně nejsou zavřené. Pokud budou hrát jako dosud, třeba takových příležitostí dostanou i více. Pro ně to je příslib do budoucna, aby makali,“ pronesl Svačina.

Jen aby pak neměl na dresu jmenovku napsanou polsky Swaczyna... „Tak to asi ne,“ smál se.

Oceláři před duelem se Zlínem stihli v improvizované sestavě jen rozbruslení.

„Kluci hrají spolu ve Frýdku-Místku, my zase tady, takže jsme si akorát řekli, jak by měla hra vypadat. Ukázalo se, že noví hráči jsou natolik šikovní, že to zvládli skvěle,“ řekl Aron Chmielewski, který dal dva góly, ale na hattrick stále čeká. „Bylo by to pěkné, ale hlavní je, že jsme vyhráli. Pro mě to je cenné zvlášť po mých těžkých zraněních. Doufám, že rok 2022 bude pro mě úspěšnější a bude mi držet zdravíčko.“