Mladší Kaše je zpět, s ním i výhry. A teď urvat čtyřku! velí uzdravený hrdina

„Cítím se celkem dobře. Podstatné je, že po pěti neúspěšných utkáních se nám zase podařilo dostat na vítěznou vlnu. Doufám, že na ní zůstaneme i dál. Čas základní části se chýlí ke konci a teď je důležité mít tu největší formu,“ hlásil mladší bratr týmového lídra Ondřeje.

Na ledě Vítkovic přispěl sedmadvacetiletý hráč gólem a asistencí k páteční výhře 3:2, repete své produkce i navlas stejného výsledku si dal v neděli doma proti Kometě.

„S Brnem jsme se soustředili na dobrý začátek, což se povedlo,“ komentoval Kaše dva góly z prvních dvou střel. „Pomohlo nám to do celého utkání, byli jsme pořád o krůček před Kometou a ona musela dotahovat.“

Litvínovský David Kaše manévruje před brankářem Michalem Postavou z Komety.

Autor úvodní trefy, kterou slavil už po 104 sekundách, litoval jen dvou gólů ve vlastních početních výhodách po únicích Jakuba Fleka. Rarita.

„Pokazili jsme si to v přesilovkách, které jsme si přitom vybojovali výborným pohybem. Moc se nevidí, aby soupeř dal dva góly v oslabení, ale hokej je hra chyb a my je udělali,“ pokrčil rameny navrátilec „Rozebereme si to, zapracujeme na tom, extra vědu bych z toho nedělal.“

Není důvod, Litvínov se drží na druhé figuře o dva body za vedoucí Spartou a se zápasem k dobru.

„Když už se podařil začátek sezony, věřím, že máme všichni ambice urvat první čtyřku. Všichni v šatně doufám vědí, o co hrajeme. Necháme na ledě do posledního zápasu základní části všechno,“ zatoužil Kaše po přímé účasti ve čtvrtfinále play off.

I díky jeho formě by to vyjít mohlo. Svojí letošní bilanci vyšperkoval na 30 zápasů, 31 bodů (13+18). V bodování extraligy je sedmý, jeho bratr Ondřej nasbíral o dva body víc.

Spokojení bratři. David Kaše (vpravo) s bratrem Ondřejem po vítězství nad Kometou.

„Já nevěděl, jak se po skoro měsíční pauze budu cítit, nechal jsem to otevřené. Dva tři tréninky jsem absolvoval naplno a bylo to dobré. Domluvili jsme se tedy s trenéry, že půjdu do hry,“ vylíčil rodák z Kadaně.

„Ale strašně pomohl i zkušený matador Adam Polášek, který se taky vrátil. Dal klid obraně. Je znát, že má velkou chuť. Parádní dvě výhry, ale ještě je dlouhá práce před námi,“ uzavřel Kaše.

Jak dlouhá, to je zatím ve hvězdách. Loni litvínovská práce skončila až v semifinále, co letos?