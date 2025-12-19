Tipsport extraliga 2025/26

Litvínov se bál o Kašovy. David nedohrál, Ondřej zmrazil Spartu genialitou

  21:59
Hokejový Litvínov se v pátečním šlágru extraligy se Spartou bál o bratry Kašovy a žasl nad genialitou staršího z nich, Ondřeje. Jak se před asistencí na vítězný gól na 3:2 zbavil dvou soupeřů, z toho spadla fanouškům brada. David už akci svého sourozence neviděl, předtím zamířil do šatny.
Litvínovský útočník Ondřej Kaše leží na ledě po souboji v utkání se Spartou.

foto: Petr BílekMAFRA

Litvínovský Theodor Pištek střílí na Jakuba Kováře ze Sparty.
Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.
Hlavní rozhodčí Lukáš Květoň a Tomáš Hacaperka (vpravo) kontrolují video během...
Sparťanský kotel během utkání s Litvínovem.
13 fotografií

„Ondra Kaše? Když řeknu, že je to takový Ondra, jakého jsme si přáli od svého příchodu, nebudu přehánět,“ rozzářil se nad výkonem mistra světa z Prahy 2024 litvínovský asistent trenéra František Ptáček.

Třicetiletý rodák z Kadaně si před rozhodující trefou udělal z hostů dobrý den. U zadního mantinelu opil tandem sparťanů geniálním způsobem. Sám sobě nahrál o konstrukci branky a pak poslal kotouč před ni kapitánovi Matúši Sukeľovi.

Střela, gól, vítězství, senzace, euforie! Poslední si podrobil prvního.

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

„Třetí sezonu jsme spolu, všímám si ho na tréninku i v zápasech a dělá věci trošku jinak než ostatní. A dělá je skvěle,“ smekl Sukeľ, který rotoval v Kašově útoku po Davidově zranění. „Snažil jsem se to přečíst, tušil jsem, že může něco vymyslet a dostat mě do šance. Skvělá práce!“

Jenže minutu a půl nato už Ondřej Kaše ležel na ledě po hrubém ataku sparťana Dominika Mašína. Obránce jej hokejkou trefil z boku do hlavy a poslal ho drsně k zemi. Útočník se nějaký čas nezvedal, pak odjel na ošetření a držel si obličej. A všichni trnuli, neboť jeho kariéru v NHL, kde odehrál 258 zápasů, zruinovaly otřesy mozku.

„Strach jsme o něj měli, to je jasné, zákrok to nebyl hezký,“ nezamlouval se Ptáčkovi faul, který si rozhodčí zkontrolovali na videu a hříšníkovi napařili trest na pět minut a do konce zápasu za zásah do oblasti hlavy a krku.

Hlavní rozhodčí Lukáš Květoň a Tomáš Hacaperka (vpravo) kontrolují video během utkání Sparty s Litvínovem.

Ještě během dlouhé přesilovky Kaše vklouzl znovu na led za aplausu čtyř a půl tisíce fanoušků a pokračoval v zápase. Sezonu kvůli operaci kolene začal později, teď se dostal do ráže, v 18 utkáních nasbíral 17 kanadských bodů (4+13). „Od doby, co nastoupil, se do toho zápas od zápasu dostává, naskakuje mu kondice,“ vidí Ptáček.

Kašův zdravotní stav je ostře sledovaný i kvůli únorové olympiádě v Turíně, patří mezi žhavé adepty na nominaci.

A bude-li fit, těžko si představit, že by chyběl. Na prosincových Švýcarských hrách se představil v národním trikotu poprvé od zlaté Prahy, nastoupil dvakrát a jednou skóroval.

Už před turnajem tvrdil: „Samozřejmě je každého sen se na olympiádu dostat, takže někde vzadu v hlavě to mám, ale snažím se každý zápas předvádět to nejlepší, co můžu. Určitě by to byl splněný sen a vrchol mé kariéry. Budou tam po dlouhé době hráči z NHL, což bude pecka. Půjde o hodně sledovaný turnaj. A kdo se tam dostane, bude mít obrovské štěstí.“

Litvínovský útočník David Kaše letí kolem brankáře během utkání se Spartou.

Štěstí má i Litvínov, že za něj Kaše hraje, v extralize je postrachem. „Pokaždé, když je na ledě, je to znát. A je dobré o tom vědět, má skvělý přehled i bruslení. Všechen respekt jemu,“ uklonil se sparťanský útočník Kryštof Hrabík soupeři. „Můžu mu popřát hlavně zdraví, ať mu drží. Pan hokejista!“

I Ondřejův bratr David má pro Litvínov neocenitelný přínos, jenže taky smůlu na zranění. Proti Spartě odstoupil v polovině zápasu.

„Narazil do mantinelu a potom odjel. Ještě jsem s doktorem nemluvil, nevím, co má a nemá,“ pokrčil asistent Ptáček rameny. Další dny ukážou, zda se vrátí po bok svého hvězdného sourozence.

31. kolo

32. kolo

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Sparta PrahaSparta 33 15 4 1 13 98:80 54
2. HC Oceláři TřinecTřinec 32 15 4 1 12 97:81 54
3. HC Dynamo PardubicePardubice 30 15 2 4 9 96:72 53
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 32 14 5 1 12 87:76 53
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 31 13 3 5 10 79:62 50
6. Bílí Tygři LiberecLiberec 31 15 0 5 11 80:75 50
7. HC Kometa BrnoKometa 30 15 1 3 11 84:80 50
8. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 30 15 1 2 12 76:79 49
9. HC OlomoucOlomouc 32 14 2 2 14 74:84 48
10. HC Vítkovice RideraVítkovice 33 13 3 2 15 82:95 47
11. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 31 12 4 2 13 89:88 46
12. Rytíři KladnoKladno 31 9 3 5 14 76:91 38
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 31 10 3 2 16 62:79 38
14. HC Verva LitvínovLitvínov 31 7 2 2 20 60:98 27
