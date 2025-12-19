„Ondra Kaše? Když řeknu, že je to takový Ondra, jakého jsme si přáli od svého příchodu, nebudu přehánět,“ rozzářil se nad výkonem mistra světa z Prahy 2024 litvínovský asistent trenéra František Ptáček.
Třicetiletý rodák z Kadaně si před rozhodující trefou udělal z hostů dobrý den. U zadního mantinelu opil tandem sparťanů geniálním způsobem. Sám sobě nahrál o konstrukci branky a pak poslal kotouč před ni kapitánovi Matúši Sukeľovi.
Střela, gól, vítězství, senzace, euforie! Poslední si podrobil prvního.
Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl
„Třetí sezonu jsme spolu, všímám si ho na tréninku i v zápasech a dělá věci trošku jinak než ostatní. A dělá je skvěle,“ smekl Sukeľ, který rotoval v Kašově útoku po Davidově zranění. „Snažil jsem se to přečíst, tušil jsem, že může něco vymyslet a dostat mě do šance. Skvělá práce!“
Jenže minutu a půl nato už Ondřej Kaše ležel na ledě po hrubém ataku sparťana Dominika Mašína. Obránce jej hokejkou trefil z boku do hlavy a poslal ho drsně k zemi. Útočník se nějaký čas nezvedal, pak odjel na ošetření a držel si obličej. A všichni trnuli, neboť jeho kariéru v NHL, kde odehrál 258 zápasů, zruinovaly otřesy mozku.
„Strach jsme o něj měli, to je jasné, zákrok to nebyl hezký,“ nezamlouval se Ptáčkovi faul, který si rozhodčí zkontrolovali na videu a hříšníkovi napařili trest na pět minut a do konce zápasu za zásah do oblasti hlavy a krku.
Ještě během dlouhé přesilovky Kaše vklouzl znovu na led za aplausu čtyř a půl tisíce fanoušků a pokračoval v zápase. Sezonu kvůli operaci kolene začal později, teď se dostal do ráže, v 18 utkáních nasbíral 17 kanadských bodů (4+13). „Od doby, co nastoupil, se do toho zápas od zápasu dostává, naskakuje mu kondice,“ vidí Ptáček.
Kašův zdravotní stav je ostře sledovaný i kvůli únorové olympiádě v Turíně, patří mezi žhavé adepty na nominaci.
A bude-li fit, těžko si představit, že by chyběl. Na prosincových Švýcarských hrách se představil v národním trikotu poprvé od zlaté Prahy, nastoupil dvakrát a jednou skóroval.
Už před turnajem tvrdil: „Samozřejmě je každého sen se na olympiádu dostat, takže někde vzadu v hlavě to mám, ale snažím se každý zápas předvádět to nejlepší, co můžu. Určitě by to byl splněný sen a vrchol mé kariéry. Budou tam po dlouhé době hráči z NHL, což bude pecka. Půjde o hodně sledovaný turnaj. A kdo se tam dostane, bude mít obrovské štěstí.“
Štěstí má i Litvínov, že za něj Kaše hraje, v extralize je postrachem. „Pokaždé, když je na ledě, je to znát. A je dobré o tom vědět, má skvělý přehled i bruslení. Všechen respekt jemu,“ uklonil se sparťanský útočník Kryštof Hrabík soupeři. „Můžu mu popřát hlavně zdraví, ať mu drží. Pan hokejista!“
I Ondřejův bratr David má pro Litvínov neocenitelný přínos, jenže taky smůlu na zranění. Proti Spartě odstoupil v polovině zápasu.
„Narazil do mantinelu a potom odjel. Ještě jsem s doktorem nemluvil, nevím, co má a nemá,“ pokrčil asistent Ptáček rameny. Další dny ukážou, zda se vrátí po bok svého hvězdného sourozence.