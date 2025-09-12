ONLINE: Kometa hraje v Boleslavi, Liberec čelí Pardubicím. Pak šlágr Sparty s Třincem

Litvínov na úvod prohrál v Brně a teď v derby hostí Karlovy Vary, jež doma nestačily na Vítkovice. V minulé sezoně se ve čtyřech vzájemných duelech pokaždé radoval domácí celek, navíc už v základní hrací době.
Sledujte 2. kolo hokejové extraligy ONLINE
Mladá Boleslav vstoupila do sezony triumfem na Kladně. Teď se Bruslaři pokoušejí bodový zisk potvrdit proti mistrovské Kometě, na kterou doma umí. Brno porazili v 15 z posledních vzájemných 16 zápasů.
Vítkovice do soutěže vstoupily výhrou ve Varech a teď je čeká domácí premiéra proti Kladnu. „Tento zápas pro nás bude možná ještě důležitější než první skalp,“ hlásí ostravský kouč Václav Varaďa.
|
Liberec po porážce s Plzní hraje opět doma s Pardubicemi, kterým naopak vstup do sezony vyšel na jedničku, když východočeské derby ovládly 7:1. O speciální zápas jde pro hlavního trenéra Dynama Filipa Pešána, který do minulé sezony vedl právě Bílé Tygry.
„Možná to nějaká vedlejší motivace je, ale já osobně se na to nijak nesoustředím. Musíme řešit svůj výkon, být zodpovědní, mít lepší start a zkusit urvat body,“ říká liberecký kapitán Radim Šimek.
|
Hradec Králové se před svými fanoušky snaží napravit debakl s Pardubicemi. Na první zisk ale cílí i České Budějovice. Mezi kluby panuje rivalita od roku 2013, kdy společnost Mountfield převedla extraligovou licenci z jihu na východ Čech.
„V Hradci je to pro nás nejtěžší a my se na to musíme připravit, přizpůsobit a začít dobře. Abychom nezaspali start,“ podotýká útočník Motoru Adam Kubík.
Olomouc hostí hráče Plzně, kteří čtyři z úvodních pěti zápasů hrají venku. Začali ale úspěšně a zvítězili v Liberci. To Hanáci museli kousat těžký direkt od Třince, kterému na jeho ledě podlehli vysoko 2:8.
|
Oceláři nyní přijíždějí do Prahy, kde ve šlágru čelí Spartě. Pro dlouholeté rivaly jde o první souboj od března, kdy celek z hlavního města vyřadil ve čtvrtfinále Slezany po výhře 4:1 na zápasy a ukončil jejich sen o zisku šestého titulu v řadě.
„Všichni se těšíme na první domácí zápas i atmosféru v aréně. Bude to těžké. Musíme hlavně začít lépe než proti Motoru, kdy to nebylo z naší strany ideální,“ líčí domácí útočník Michael Špaček.