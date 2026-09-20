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Tipsport extraliga 2026/27

Utekl z Přerova a Hradci ukradl zápas. Rabčan ve své premiéře podržel Kometu

Jiří Černý
  20:44

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Brněnský gólman Eugen Rabčan inkasuje v zápase s Hradcem Králové. | foto: ČTK

Slovenský brankář Eugen Rabčan dal ve svém extraligovém debutu Kometě jedinou naději, jak se vymanit ze zkaženého startu, když 32 zásahy eliminoval lépe hrající Hradec Králové. Brňané se tak odlepili ode dna tabulky na sedmou příčku.

Začínal jste sezonu v Maxa lize v Přerově, neříkal jste si, že start v Brně může být hodně vzdálený?
Trenéři mě připravovali, že to může být opravdu všelijaké, že musím být trpělivý. Já se hlavně chtěl soustředit na své psychické nastavení, abych nepropadal depresi, byť samozřejmě každý chce hrát. V sobotu jsem se dozvěděl, že budu chytat já, už to mě potěšilo a šel jsem ten zápas vyhrát.

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Od startu v Přerově jste byl pořád s A týmem Komety?
Jsem tu stále. Bylo mi to řečeno tak, že jsme tři brankáři, k dispozici bylo sedm přípravných zápasů a na mě vyšel jen jeden. Abych se dostal do formy, poslali mě do Přerova a to bylo super. Je to zápasová praxe, mnohem lepší než trénink. Pomohlo mi to.

Viděl jste to stejně i dnes, když jste po minutě a pěti sekundách lovil puk ze sítě?
To máte hned myšlenku, že přijde ještě jeden a co potom?! Naštěstí tam byla hned velká šance a já ji zneškodnil. Zvedlo se mi sebevědomí, kluci mi pomáhali před brankou a od druhé třetiny to bylo super. Chytil jsem svoji flow a nepřemýšlel, že by se něco mělo pokazit.

Brněnský Luke Witkowski slaví trefu proti Hradci.
Brněnský gólman Eugen Rabčan inkasuje v zápase s Hradcem Králové.
Brněnský Eugen Rabčan sleduje puk v zápase s Hradcem Králové.
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Potvrdila se vynikající pověst bruslení Hradce?
Dokázali nás několikrát zavřít v pásmu. Musíte být neustále připravený a koukat přes clonící hráče. Je to těžký soupeř na kondici.

Krásná zadovka pro Jergla vás zaskočila. Dá se na to brankářsky vůbec přečíst?
Rozděluje to osa hřiště a jakmile se hráč přesune, brankář musí dělat přesun na druhou tyčku. I když přes ni Kevin Klíma přejel, dal tu zadovku dokonale na bližší tyč a dokonale na čepel Jerglovi.

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Jak funguje schéma nasazování brankářů v Brně?
Den dopředu se dozvíme, kdo bude chytat, více nemůžu říct.

Jak vám sedlo tempo české extraligy?
Říká se, že lepší liga přináší méně chyb. A bylo to vidět, také tu je méně gólových šancí. A když přijdou, hráči je tu využijí.

Atmosféra v Brně vás pohltila?
Na Slovensku jsou podobní fanoušci. V Brně jsou ale opravdu na každý zápas. Děkuji jim, bylo to neskutečné.

Kotel vás dělal nervóznějším?
Ne, je to naopak lehčí. Dali mi brutální energii.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 3 3 0 0 0 11:7 9
2. Rytíři KladnoKladno 3 2 1 0 0 10:6 8
3. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 3 2 0 1 0 7:5 7
4. HC Dynamo PardubicePardubice 3 2 0 0 1 11:8 6
5. HC Verva LitvínovLitvínov 3 2 0 0 1 6:6 6
6. HC Sparta PrahaSparta 2 1 0 1 0 7:5 4
7. HC Kometa BrnoKometa 3 1 0 0 2 9:9 3
8. HC Škoda PlzeňPlzeň 3 0 1 1 1 6:7 3
9. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 3 1 0 0 2 6:8 3
10. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 3 1 0 0 2 6:8 3
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 2 0 1 0 1 4:6 2
12. HC OlomoucOlomouc 3 0 1 0 2 7:10 2
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 2 0 0 1 1 2:5 1
14. HC Vítkovice RideraVítkovice 2 0 0 0 2 5:7 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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