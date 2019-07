Werek končí v Třinci. Přes čínský Kunlun se chce dostat na olympiádu

Oceláři přivedli Ethana Wereka před rokem ze zámoří, kde strávil drtivou většinu kariéry ve farmářské AHL. Forvard, kterého si v roce 2009 vybrali ve druhém kole draftu New York Rangers, nasbíral v uplynulé sezoně za Třinec 32 bodů (19+13) v 51 zápasech, včetně play off.

Jedna z opor českého mistra ale na úspěšnou sezonu nenaváže.

„Ethan se rozhodl upřednostnit nabídku čínského týmu Kunlun Red Star a zároveň využít možnosti reprezentovat Čínu na zimních olympijských hrách v Pekingu v roce 2022,“ uvedl třinecký klub na twitteru.



Čínský klub Kunlun Red Star získal z Třince před nadcházející sezonou už druhého hráče. Už v červnu oznámil odchod do hokejově exotické země český gólman Šimon Hrubec, který podepsal v Číně roční kontrakt.

„Je to KHL a jsem rád, že jsem se tam dostal. S Kunlunem jsme vše řešili intenzivně a v jeho prospěch převážilo, že téměř celé vedení je kanadské,“ vysvětloval Hrubec, proč se rozhodl hájit branku Kunlunu.



Barvy Red Star bude hájit i český bek Andrej Šustr, jenž se rozhodl k návratu ze zámoří.

„V KHL to finančně v mé situaci vyjde líp. Jde i o to, že v Americe podepíšete smlouvu na milion dolarů, ale po zdanění, escrow, zaplacení agentů a životních nákladů si odvezete domů čtyřicet procent. A to se ještě člověk chová skromně,“ přemýšlí o výhodách nového angažmá Šustr.



Kunlunem prošli v uplynulé sezoně také čeští obránci Tomáš Kundrátek s Ondřejem Vitáskem a útočník Tomáš Mertl, ani jeden z nich ale v klubu nepokračuje.

Jiný čínský klub se má zase v rámci příprav na olympiádu v roce 2022 zapojit do českých soutěží. Tým s názvem China Golden Dragon se má stát od podzimu účastníkem druhé ligy, tedy třetí nejvyšší české soutěže. Číňané spolupracují s Kladnem, domácím stánkem jim bude zimní stadion ve Slaném.